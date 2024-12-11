Albayrak, Liberya’da deniz ve hava limanlarını istiyor
Roberts Havalimanı’nı modernleştirmek amacıyla çalışma başlatan Liberya, Türk şirketi Albayrak Grubu ile temasa geçti. Albayrak Grubu ile havalimanı dışında liman işletmeciliği alanında da görüşmeler gerçekleştirildi. Şirket, Liberya’nın hem havada hem de denizde dünyaya açılan kapılarını yönetmeyi hedefliyor.
Afrika’nın en ilginç ülkelerinden Liberya. Kıtanın orta batı kısmında yer alan ve ‘Özgürlükler Ülkesi’ adını taşıyan Liberya, Afrika’nın ilk bağımsız devleti. 1847 yılında ABD’deki Afrika asıllı kölelerin özgürlüğe kavuşmasıyla kurduğu Liberya, adını da işte buradan alıyor. Kıtanın en eski cumhuriyeti olan Liberya’da ABD’nin izleri hala silinmiş değil.
Örneğin ülkenin başkenti olan Monrovia ise ABD’nin Kurucu Babaları’ndan olan eski başkanlarından James Monroe'den esinlenerek ortaya çıktı. Monrovia’nın tek, ülkenin ise en büyük havalimanı da Liberya’nın ilk devlet başkanı olan Joseph Jenkins Roberts’in adını taşıyor. Roberts Uluslararası Havalimanı, her ne kadar ülkenin dünyayla bağını kursa da, oldukça küçük bir yapıya sahip. Son açıklanan rakamlara göre 5 milyon nüfusu aşan Liberya’da yılda 228 bin yolcu, bu havalimanını kullanıyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın ortasında; 1942 yılında ABD ile savunma paktı imzalayan Liberya, Mihver Devletler’e karşı bu havalimanını inşa etti. ABD üssü olarak inşa edilen bu havalimanı, B-47 Stratojet bombardıman uçaklarının yakıt ikmali için iniş yapmasına yetecek kadar uzun inşa edildi ve uzun yıllar Afrika'nın en uzun pisti unvanına sahip oldu. İkinci Dünya Savaşı sonundan, 1985 yılına kadar ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden Pan American World Airways tarafından işletilen havaalanı, yerel yönetime devredildi.
NASA’ya uygun tek havalimanı
Roberts Havalimanı’nı dünyada benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise uzay programlarına uygun olmasıydı. Uzun pisti sayesinde Roberts Havalimanı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Uzay Mekiği programı için acil iniş sahası olarak kullanıldı. Uzun süredir modern bir yapıya bürünmeye çalışan Roberts Havalimanı’nı modern bir yapı haline getirmek isteyen Liberya, uzun sürecin ardından bazı çalışmaları hayata geçirdi.
Ayrıca son olarak, işletme ve yeniden yapılanma süreci adına yeni bir çalışma başlattı. Liberya, bu anlamda Türk şirketi Albayrak Grubu ile temasa geçmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda önce Liberya Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ile Albayrak Grubu yöneticileri ilk teması kurdu. Ardından Liberya Sivil Havacılık Otoritesi’ne bağlı Monrovia Roberts Uluslararası Havalimanı’ndan üst düzey bir heyet, Albayrak Grubu’nun genel merkezinde görüşmeler yaptı.
Orta Afrika’nın dünyaya açılan kapısı oldu
Orta Afrika’da havalimanı deneyimi bulunan Albayrak Grubu, Liberya’da da bu gücünü artırmak istiyor. Albayrak’ın tek hedefinde havalimanı yok. Deniz konusunda da bölgede liman işletmeciliği yapan Albayrak, Liberya Deniz Limanları Otoritesi’ni temsil eden üst düzey bir heyetle de görüşmeler yaptı. Yani bir anlamda Albayrak, Liberya’nın hem havada hem de denizde dünyaya açılan kapılarını yönetecek gibi görünüyor.
Liman işletmeciliğine Türkiye’de Trabzon Limanı ile giren Albayrak, Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olan Gine’deki Conakry Limanı’nı ve Havalimanı’nı da işletiyor. Bu liman toplam 899 bin metrekarelik alana ve 10 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip. Azerbaycan’da Alport Bakü, Kongo’da Pointe-Noire şehrinde de liman işleten Albayrak, 2014 yılından bu yana da Somali’nin başkenti Mogadishu Limanı’nın 20 yıllık işletimini üstlendi. Grubun ayrıca Gambiya'daki Banjul Limanı ve 2024'te başlayan Sanyang Limanı'nın 30 yıllık işletme hakları da bulunuyor.