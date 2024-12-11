Albayrak, Liberya’da deniz ve hava limanlarını istiyor

Roberts Havalimanı’nı modernleştirmek amacıyla çalışma başlatan Liberya, Türk şirketi Albayrak Grubu ile temasa geçti. Albayrak Grubu ile havalimanı dışında liman işletmeciliği alanında da görüşmeler gerçekleştirildi. Şirket, Liberya’nın hem havada hem de denizde dünyaya açılan kapılarını yönetmeyi hedefliyor.

Afrika’nın en ilginç ül­kelerinden Liberya. Kıtanın orta batı kıs­mında yer alan ve ‘Özgürlük­ler Ülkesi’ adını taşıyan Li­berya, Afrika’nın ilk bağımsız devleti. 1847 yılında ABD’de­ki Afrika asıllı kölelerin öz­gürlüğe kavuşmasıyla kur­duğu Liberya, adını da işte buradan alıyor. Kıtanın en es­ki cumhuriyeti olan Liber­ya’da ABD’nin izleri hala si­linmiş değil.

Örneğin ülkenin başkenti olan Monrovia ise ABD’nin Kurucu Babaları’n­dan olan eski başkanlarından James Monroe'den esinlene­rek ortaya çıktı. Monrovia’nın tek, ülkenin ise en büyük ha­valimanı da Liberya’nın ilk devlet başkanı olan Joseph Jenkins Roberts’in adını taşı­yor. Roberts Uluslararası Ha­valimanı, her ne kadar ülke­nin dünyayla bağını kursa da, oldukça küçük bir yapıya sa­hip. Son açıklanan rakamlara göre 5 milyon nüfusu aşan Li­berya’da yılda 228 bin yolcu, bu havalimanını kullanıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın or­tasında; 1942 yılında ABD ile savunma paktı imzalayan Li­berya, Mihver Devletler’e kar­şı bu havalimanını inşa etti. ABD üssü olarak inşa edilen bu havalimanı, B-47 Strato­jet bombardıman uçaklarının yakıt ikmali için iniş yapma­sına yetecek kadar uzun in­şa edildi ve uzun yıllar Afri­ka'nın en uzun pisti unvanına sahip oldu. İkinci Dünya Sava­şı sonundan, 1985 yılına kadar ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden Pan American World Airways tarafından iş­letilen havaalanı, yerel yöne­time devredildi.

NASA’ya uygun tek havalimanı

Roberts Havalimanı’nı dün­yada benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise uzay prog­ramlarına uygun olmasıydı. Uzun pisti sayesinde Roberts Havalimanı, ABD Ulusal Ha­vacılık ve Uzay Dairesi (NA­SA) tarafından Uzay Mekiği programı için acil iniş sahası olarak kullanıldı. Uzun süre­dir modern bir yapıya bürün­meye çalışan Roberts Havali­manı’nı modern bir yapı hali­ne getirmek isteyen Liberya, uzun sürecin ardından ba­zı çalışmaları hayata geçir­di.

Ayrıca son olarak, işletme ve yeniden yapılanma süreci adına yeni bir çalışma başlat­tı. Liberya, bu anlamda Türk şirketi Albayrak Grubu ile te­masa geçmiş durumda. Geç­tiğimiz aylarda önce Liberya Liberya Cumhurbaşkanı Jo­seph Boakai ile Albayrak Gru­bu yöneticileri ilk teması kur­du. Ardından Liberya Sivil Havacılık Otoritesi’ne bağlı Monrovia Roberts Uluslara­rası Havalimanı’ndan üst dü­zey bir heyet, Albayrak Gru­bu’nun genel merkezinde gö­rüşmeler yaptı.

Orta Afrika’nın dünyaya açılan kapısı oldu

Orta Afrika’da havalimanı deneyimi bulunan Albayrak Grubu, Liberya’da da bu gü­cünü artırmak istiyor. Albay­rak’ın tek hedefinde havali­manı yok. Deniz konusunda da bölgede liman işletmeciliği ya­pan Albayrak, Liberya Deniz Limanları Otoritesi’ni temsil eden üst düzey bir heyetle de görüşmeler yaptı. Yani bir an­lamda Albayrak, Liberya’nın hem havada hem de denizde dünyaya açılan kapılarını yö­netecek gibi görünüyor.

Liman işletmeciliğine Tür­kiye’de Trabzon Limanı ile gi­ren Albayrak, Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olan Gi­ne’deki Conakry Limanı’nı ve Havalimanı’nı da işletiyor. Bu liman toplam 899 bin met­rekarelik alana ve 10 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip. Azerbaycan’da Alport Bakü, Kongo’da Pointe-Noire şehrinde de liman işleten Al­bayrak, 2014 yılından bu yana da Somali’nin başkenti Mo­gadishu Limanı’nın 20 yıllık işletimini üstlendi. Grubun ayrıca Gambiya'daki Banjul Limanı ve 2024'te başlayan Sanyang Limanı'nın 30 yıllık işletme hakları da bulunuyor.