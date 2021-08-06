'Albikere'yi dene eğitime destek ol

AFYONKARAHİSAR Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, bu yılın ilkbaharında bir gece yarısı kentin Valisi Gökmen Çiçek’i aradı:

- Sayın Valim “ albikere.com ”a ne dersiniz? Şu an aklıma geldi. Unutmadan hemen arayıp size söylemek istedim.

Vali Çiçek yanıtladı:

- Başkan, çok güzel bir isim bulmuşsun. Bu isimle yola çıkıyoruz.

Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’da göreve başladıktan sonra kurulmasına öncülük ettiği farklı alanlardaki kadın kooperatiflerinin ürünlerinin e-ticaret yoluyla tüm Türkiye’ye, yurt dışına ulaşmasını istiyordu.

Pandemi, dünyada ve ülkemizde online alışverişi, e-ticareti ön plana çıkarmıştı. Kooperatifler de bu alanda döneme ayak uydurmalı, geride kalmamalıydı.

Vali Çiçek, albikere.com ’un stratejisini şöyle çizdi:

- Bu proje ile hem iş insanları, hem üretenler kazanacak, hem de öğrencilerimize burs imkânı sağlayacağız.

DÜNYA’nın Kütahya ve Bilecik’i de kucaklayan bölge temsilciliğinin açılışı için Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan’la Afyonkarahisar’a gittiğimizde Vali Çiçek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Serteser başta olmak üzere kentin iş dünyası temsilcileriyle sohbet fırsatı bulduk.

Büromuzun açılış kurdelesini kesen Vali Çiçek, ATSO’daki sohbet sırasında Afyonkarahisar’ı şöyle tanımladı:

- Afyonkarahisar, harcanan her 100 dolarla 500 dolarlık gelir yaratıyor. Gizemli bir şehir. Yüzüklerin Efendisi filmindeki ortam gibi bir havası var.

Frig Vadisi’nin kent için önemli bir değer olduğunu vurguladı:

- Ayrıca evlerin içinde 5 bin yıllık mağaralara rastlamak mümkün.

Mermer ve termalin Afyonkarahisar’ın iki önemli klasiği olduğunun altını çizdi:

- 5 yıldızlı 14 otelimiz, toplam 27 bin yatak kapasitemiz var.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Serteser araya girdi:

- Sayın Valimiz Afyonkarahisar’da göreve başladığından itibaren kadın kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etti. Şu anda 23 farklı kadın kooperatifi faaliyet gösteriyor.

Kooperatiflerin bazılarının kadın kültür evlerinin de olduğunu vurguladı:

- Kadın kooperatifleri 5 ayda 2.5 milyon liralık ciroya ulaştı. Kadın kooperatifleri, çiçekçilik, sera işletmeciliği, çömlek atölyesi, çanta üretimi, gıda ürünleri, lavanta ürünleri gibi işler yapıyor.

Kuruluşunda Asım Kocabıyık’ın büyük katkı verdiği Afyon Eğitim Vakfı’na değindi:

- Vakfımız 600 öğrencimize burs veriyor.

Vali Çiçek, “ albikere.com ”a işaret etti:

- 1 ayda 20 bin ürün yüklendi, 850 mağaza açıldı. 600 bin liranın üzerinde satış yapıldı. “ albikere.com ” hem başta kadın kooperatifleri olmak üzere tüm üreticilerimize kazandıracak, hem de gelirinden öğrencilerimize burs verilecek.

Sitede Afyonkarahisar merkezli 450 firmanın ürünlerinin vitrine çıktığını kaydetti:

- “ albikere.com ” online alışverişin önde gelen sitelerine oranla Afyonkarahisar merkezli ürünlerde ciddi oranlarda indirim uyguluyor.

Sözlerini şu çağrıyla noktaladı:

- Bir kere de olsa alışveriş yapın, öğrencilerimize burs katkısı verin.

Albilkere.com , Afyonkarahisar’ın e-ticarette öne geçmesini tetikler mi?

Çam ve ‘Koşnili Böcek’ yangın aldı, 'iyi bal'ın kaynağı yok oldu

2017 yılı Ağustos ayıydı. Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak’tan davet gelmişti:

- Marmaris’teki çam ormanlarında “bal sağımı”na bekliyoruz.

Davete uydum, Özen Altıparmak, Balder Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanvekiliİsfendiyar Üzümcü, Muğla Üniversitesi Arıcılık Programı öğretim üyesi Ali İhsan Öztürk,Balparmak Ar-Ge Direktörü Emel Damarlı, Kalite Sistem Müdürü Ufuk Alpat ve Pazarlama Direktörü Burcu Yılmaz’la Marmaris’in Kuyucak Köyü’ne gittik.

1050 metre rakımda “bal sağım” molası verdik. Sonra 500 kovan sahibi Feriştah Hanım ve ailesine konuk olduk Ali İhsan Öztürk ve İsfendiyar Üzümcü, çam ağaçlarının dallarındaki beyazlaşmaya dikkat çekti. Üzümcü, bir dala uzandı, beyaz dokuyu temizleyip, kabuğun altındaki minik böcekleri gösterdi:

- Bunlar “Basra-Basura” böceği. “Çam Pamuklu Koşnili Böceği” de deniyor. Bilimsel adı “Marchalina Hellenica”. Bu böcek çam ağacının özünü emer. Emdiği özün (enzim) bir kısmı dalda kalır. Arılar hazır çam özünü alır. Kendi enzimlerini katar, kursağından çok özel çam balı çıkar.

Altıparmak araya girdi:

- Çam balı, Marmaris (Muğla), Kuşadası (Aydın) ve yakın yöresi ile Çanakkale ve Kaz Dağları’nın bazı bölgelerinde üretiliyor. Kızılçam ormanlarında 10 bin aile arıcılık yapıyor. Yılda 12-15 bin ton çam balı elde ediliyor. Çam balı, Türkiye’nin dünya markası olabilecek varlığıdır.

Söz konusu “bal sağım turu” sonrası yazdığım yazı için şu başlığı seçmiştim:

Koşnili Böceği ve arı çalışıyor çamdan en iyi bal süzülüyor.

Ülkemizde bir haftayı aşkın süredir devam eden Manavgat’tan Bodrum’a, Marmaris’ten Milas’a, Ören’e kadar 100’ü aşkın noktada yaşanan yangın felaketinin görüntülerini izlerken Kuyucak Köyü’ndeki “bal sağımı”nı anımsadım.

Yangın, ortada özü alınacak çam, özü emecek “Koşnili Böceği”, o özü alıp bala dönüştürecek arı bırakmadı…

Ülkemizin yaşadığı en büyük yangın olan bu felaketin üstesinden gelmek için siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp kol kola girmek gerekmez mi?