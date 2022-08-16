Alçova’da Olivka ile yola çıktı, pandemide işe ‘Hadi Balık’ı ekledi

Geçenlerde arkadaşlarımızın tavsiyesiyle Akyarlar’da (Bodrum) Aspat mevkiindeki Anthaven adlı projede yer alan “Hadi Balık” adlı mekana gittik. Rezervasyonsuz çalışan mekanda oturacak masa bakınırken bir el uzandı:

- Beni hatırladınız mı?

Hatırlamaya çalıştığımı anlayınca sürdürdü:

- 9 yıl önce Rusya’da Efes’te tanışmıştık. Ben Tuğrul Ağırbaş ile birlikte çalışıyordum.

Rusya Efes’ten ayrıldıktan sonra bir grup arkadaşıyla kendi işlerini kurduklarını belirtti:

-2014 yılında Bodrum’a yerleştim. Arkadaşlarımla birlikte Olivka Tarım Ürünleri’ni kurduk. Güllük Dalyanı’na komşu Alçova bölgesinde deniz suyu ile aynı tuz oranına sahip yer altı sularını kullanarak toprak havuzlarda yavru balık üretimine ve balık yetiştiriciliğine girdik.

Toprak havuzların havadan çekilmiş fotoğraflarını gösterdi:

- Toprak havuzların biyolojik ortamı, balıkların doğal yaşamına en yakın habitatı sunuyor. Böylelikle kara üretimimizde yetişen balıklar yüksek yağ oranıyla ayrı bir segment oluşturuyor.

2019 yılından itibaren üretimlerinin önemli bir bölümünü ihraç etmeye başladıklarını kaydedip, “Hadi Balık”a geçti:

- 2020 yılı Mart ayında ülkemizi de kapsayan COVID-19 salgını ile birlikte özellikle büyük şehirlerdeki arkadaşlarımızın taze balığa erişimlerinin çok kısıtlandığını gördük. Son tüketiciye ulaşmayı amaçlayan “Hadi Balık” markasını Mayıs 2020’de lanse ettik.

İstanbul ve Ankara’daki tüketicilerine soğuk zinciri koruyarak Bodrum’dan taze balık ve deniz ürünleri göndermeye başladıklarını vurguladı:

- Gönderdiğimiz ürünler doğrudan tüketicilerimizin evlerine ulaştı.

2021 yılında da “Hadi Balık Bistro” konseptini yarattıklarını bildirdi:

-İlk şubemizi Aspat Anthaven projesinde hayata geçirdik. Konsepti oluştururken Türk damak tadına uygun balık köfte, balık kokoreç, balık burger ve balık ekmeği ön planda tuttuk. İkinci şubemizi de Ekim 2021’de Bodrum Balık Çarşısı’nda açtık.

2014 yılından beri ortaklar adına şirket yönetimini üstlenen, Genel Müdürlük görevini yürüten Berke Kardeş, “Hadi Balık Bistro”nun Genel Koordinatörü Anıl Toroslu’yu anlattı:

- 35 yıldır yeme-içme sektöründe işletmeci ve yönetici olarak görev aldı. Hayata geçirdiği projeler arasında Topaz, Blue Topaz, Colonie Karaköy, Escale, Pandeli ve Firuze yer alıyor.

Berke Kardeş’le sohbet ederken Anthaven projesinin sahibi Ant Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay’ı gördüm.

Okay, “Hadi Balık”la ilgili şu mesajı verdi:

- Berke Bey ve ortaklarını Anthaven’da mekan açma konusunda ben teşvik ettim. İyi de oldu. Gördüğü ilgi, doğru karar verildiğini ortaya koyuyor.

Anadolu Holding’in Rusya serüvenini Efes’le Moskova’ya ilk gittikleri günlerden beri yakından izliyorum.

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la başta Moskova olmak üzere, zamanla bölge ülkelerine yayılan fabrikalarına gitme fırsatı buldum. Anadolu Holding’in ortağı iki ailenin üçüncü kuşak temsilcileri İzzet Özilhan ve torun Kamil Yazıcı da Efes’in Rusya ve çevre ülkelerdeki birimlerinde görev yaptı.

Tuncay Özilhan’la Rusya ve çevre ülkelerdeki Efes fabrika turlarında o dönem şirketin başında bulunan Tuğrul Ağırbaş da eşlik etti. Berke Kardeş de Moskova’daki sohbetlerde yer aldı.

Berke Kardeş ve ortakları 2014 yılında Olivka Tarım’la yola çıkıp, pandemide “Hadi Balık”ı da ekleyince sektörde önemli yol almaya başlamış görünüyor…

Kişi başına 7 kilo balık tüketimi ile dünyadan gerideyiz

Olivka Tarım ve Hadi Balık kurucu ortağı Berke Kardeş, sohbette yeri gelmişken su ürünleri sektörü verileri üzerinde durdu:

- Türkiye, 2020 yılında 421 bin 411 ton su ürünleri üretimi ile Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor.

Çipura ve levrek üretimine değindi:

- Türkiye, Akdeniz türleri olan levrek ve çipura üretiminde dünya liderliğini elinde tutuyor.

Türkiye’nin 96 ülkeye balık ve su ürünleri ihracatı yaptığını belirtti:

-2020 yılında 1 milyar 20 milyon dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2021 yılında 1 milyar 376 milyon dolara ulaştı.

İhracatın yüzde 55’inin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini kaydedip şu noktanın altını çizdi:

-Üretim ve ihracattaki bu başarıya karşın ülkemizde kişi başına ortalama balık tüketimi 7 kilogram düzeyinde kalıyor. Dünyada kişi başına ortalama balık tüketimi 20 kilogram düzeyinde bulunuyor. Avrupa ülkelerinde kişi başına tüketim 25 kilograma ulaşıyor.

Balık üretimiyle ilgili bir başka noktaya işaret etti:

- Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından önceliklendirilen balık üretimi, karbon emisyonu, tatlı su kullanımı dikkate alındığında diğer hayvansal protein üretimine göre çok daha çevrecidir.

Olivka Tarım’da ortaklar arasında Ağırbaş da yer alıyor

Olivka Tarım ve Hadi Balık’ın kurucularından Berke Kardeş’e ortaklarını sordum. Olivka Tarım’ı anlattı:

- Olivka Tarım’ın 4 ortaklı bir yapısı var. Ardından sıraladı: