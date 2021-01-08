Aldık mı mesajı?

Her yeni yıla girerken, adettendir geride bırakılan yıla da dair bir şeyler söylemek ister insan. Ama bu yıl hiç de öyle süslü mesajlar ile bir şeyler kaleme almak gelmedi içimden. Elbet yeni yılın güzellikler ve sağlık getirmesini diledik, zaten asıl olan da o idi ama, geride bırakılan yıldan söz etmemeyi tercih ettim. Çünkü bu yıl, biz mesajı veren değil, alan tarafta olduk. Olduk da yeterince mesaj aldık mı kısmı sanırım iyice irdelenmeli. Şimdi hepimiz heyecan ile 2021’in nasıl geçeceğini merakla bekliyoruz. En önemlisi de sağlık açısından sorunların bir an önce geride kalması elbette en büyük arzumuz.

Almamız gereken mesaj çok. Sağlığa dair, yaşama dair, doğaya dair, çevreye dair, tarıma dair, hayvanlara dair, dostluğa dair. Bu başlıkları çoğaltmak mümkün elbet. Hani ben başlıkları yazıp bırakayım, herkes oturup altını bir doldursun. Doldursun ve bu yıl her yıldan farklı olarak neleri yapmalıyız yerine, artık neleri yapmamalıyıza odaklansın. Benim yeni yıldan da, sonraki yıllardan da en büyük beklentim bu. Aslında beklentimizi karşılayacak ve yerine getirecek olan takvimin üzerinde yazılı olan yıl değil, biz insanlarız yine.

Garip bir yüzyıl 21.yüzyıl; dünyanın en gelişmiş olduğu iddia edilen süper güç ABD’de bir seçim sonrası nelerin olduğuna ve olacağına baktıkça tüylerimizin ürpermemesi ve geleceğe dair endişelerin artması mümkün değil. Ben seçim sonrası bir espri yapmıştım, Biden kazandı da bakalım Trump bırakacak mı demiştim. Ama bu kadarını ben de beklemiyordum doğrusu.

Peki bu durum ve bundan sonra yaşanacaklar dünya dış ticaretini etkiler mi diye soracak olursanız, ABD’nin tutumu elbet hepimizi belli ölçüde etkileyecektir, bekleyeceğiz göreceğiz.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılının ihracat açısından iyi geçmiş olması epey sevindirici.

Küresel ticarette 2020 yılında yaşanan nominal düşüş oranı yaklaşık yüzde 11,7 gerçekleşti. 2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olarak tamamlandı, diğer bir deyişle tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmış olduk. 2020 yılı toplam ihracatımız ise 169,5 milyar dolar ile tamamlanmış oldu. İthalat ise yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam altın hariç bakıldığında 194,2 milyar dolar, diğer bir deyişle yüzde 2,4’lük bir düşüş söz konusu. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 iken altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiş durumda.

Dünya bu yıl belki de geçen yıldan daha da ilginç gelişmelere gebe. Pandemi sonrası daralan piyasanın yeniden açılması eminim uluslararası ticarete ivme katacak. İngiltere’nin AB üyesi olmamasına ise alışmamız elbette zaman alacak. Her şeye rağmen dış ticaretimize dair umutların daha fazla olduğu bir yıla girmeyi diliyoruz. Aslında her konuda daha iyi bir yıl olması en büyük arzumuz. Öyle dileyelim öyle olsun.