‘Alev Adam’ Trump: Biyo-yakıt politikasının Türkiye etkisi (1)
İstanbul Modern’de yer alan “Masumların Vitrayları”nda alev, camın içinde kalır. Dışarıdan bakıldığında renkli bir görüntü vardır; içeride ise zamanla biriken bir ısı. Sarkis, bu gerilimi hafıza üzerinden kurar.
Çizgi kahramanlardan ibaret Marvel evreninde ise “Human Torch” (Alev Adam) aynı enerjiyi farklı bir biçimde temsil eder: Anlık, görünür ve yakıcı.
Bugünün enerji ve tarım piyasaları tam sarkacın iki ucu arasında dalgalanıyor. Fiyatlar, görünen alev ile biriken enerji arasındaki farka göre şekilleniyor.
Alev: Politikanın görünen yüzü
ABD’de açıklanan yeni biyo-yakıt karışım zorunluluğu bu ayrımın iyi bir örneği. 2026 için belirlenen 25,82 milyar galonluk rekor seviye, enerji politikasının ötesinde etki alanına sahip.
Trump yönetiminin biyoyakıt politikaları aynı anda üç hattı çalıştırıyor:
1 Çiftçi gelirlerini destekliyor.
2 Rafinerileri marjlarını etkiliyor.
3 Nihai tüketici fiyatlarına yansıyor.
Yani Trump’ın yaklaşımı aslında enerjinin ötesinde bir fiyat rejimi belirliyor. Bu, Ekonoritmiks’te daha önce çizdiğimiz çerçevenin doğal devamı:
● 16 Haziran 2025 tarihli “Mısır” başlıklı yazıda biyo-yakıt düzenlemelerinin, mısır üzerinden gıda–enerji–yem üçlüsünü bağlayan talep şoklarını belirlediğini değerlendirmiştik.
● 05 Mart 2026 tarihli “Dinozor” başlıklı yazıda bitkisel yağların, biyodizel ve SAF etkisiyle tarım emtiası olmaktan çıkıp enerji sisteminin parçasına dönüştüğünü gözlemlemiştik.
● 23 Mart 2026 tarihli “Bin nasihat” başlıklı yazıda jeopolitik şokların enerji, gübre ve tarımı birlikte etkileyerek biyo-yakıt zincirini hızlandıran yapısal kırılmalarını belirtmiştik.
İlk aşamada düzenlemelerin mısır ve türevleri üzerinden talep oluşturduğu, dolayısıyla gıda ve yem fiyatlarını doğrudan etkilediğini gösterdik. Ardından bu etkinin yalnızca tahıllarla sınırlı kalmayıp; bitkisel yağların da enerji politikalarının bir uzantısı haline gelerek fiyatlama davranışını değiştirdiği tespit ettik. Son olarak, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik kırılmaların bu yapıyı hızlandırdığı ve enerji, gübre ve tarım piyasalarını tek bir sistem içinde birbirine bağladığı çıkarımına ulaştık.
An itibariyle biyo-yakıt, yalnızca talep oluşturan bir unsur değil; enerji güvenliği, iç politika ve enflasyon dinamiklerini aynı anda şekillendiren bir fiyat rejimi kurucusu haline gelmiştir.
Yakıt: Sessizce yer değiştiren enerji
Ancak asıl dönüşüm görünmeyen tarafta yaşanıyor. Önceki hafta içerisinde açıklanan verilere göre Malezya’da palmiye yağı ihracatının Mart ayında yüzde 44 artışı, stoklarda beklenen yüzde 19’luk daralma birlikte okunduğu klasik arz-talep hikâyesinin ötesinde bir gelişme. Bu hareket, enerji piyasasındaki kırılmanın doğrudan tarımsal emtialara yansımasıdır.
Orta Doğu’daki gerilim, sadece petrol fiyatlarını yukarı taşımıyor. Aynı zamanda:
1 Navlun maliyetlerini artırıyor.
2 Alternatif yağlara yönelimi hızlandırıyor.
3 Palmiye yağını “en ucuz enerji girdisi” haline getiriyor.
Endonezya’nın uyguladığı B40 ve gündemdeki B50 programı, biyo-yakıtın nasıl bir politika aracına dönüştüğünün bir başka önemli örneği. Biyo-dizel karışımında palmiye bazının yüzde 40 oranında yüzde 50 oranına yükseltilmesi aslında klasik anlamda bir enerji çeşitlendirmesi değil; doğrudan arzın yönünü değiştiren bir müdahale. İhracata ayrılacak palmiye yağı iç piyasada yakıta bağlanırken, küresel piyasa daha dar bir arzla karşı karşıya kalabilir. Bu da palmiye yağının unvanını “en ucuz gıda yağı” yerine “stratejik enerji girdisi” şeklinde değiştiriyor.
Keza Hindistan, etanol karışım oranlarını artırarak talep tarafını dizginliyor. Haliyle şeker piyasası enerji fiyatlarına duyarlı yeni bir rejimle sonuçlanıyor. Petrol fiyatı yükseldiğinde etanol daha cazip hale geliyor; bu da doğrudan tarımsal emtiaların enerjiyle birlikte fiyatlanmasıyla sonuçlanıyor. Benzer şekilde Tayland, palmiye yağı ihracatını izin sistemine bağlayarak arzı iç piyasada tutmaya yöneldi. Biyodizel karışım oranlarını artıran bu yaklaşım, petrol darboğazlarına karşı ulusal enerji güvenliği aracı rolü üstlenmiş durumda.
Brezilya ise bu sistemin en esnek ve belirleyici oyuncusu. Tarımsal büyümenin itici gücü ihracat talebinden iç biyo-yakıt talebine kayıyor. Artık Çin için değil kendi yakıtı için ekiyor. Çin halen ana ihraç rotası konumunu korusa da, büyümenin yönünü artık biyodizel ve etanol karışım zorunlulukları belirler hale gelmiş durumda. Şeker kamışını etanol, soya fasulyesini ise biyodizel üretimi arasında fiyat sinyallerine göre yönlendiren yapı, petrol pahalıyken yakıt üretimine, düştüğünde gıda tarafına kayıyor ve küresel dengeyi belirliyor. Bu üçlü yapı birlikte düşünüldüğünde, biyo-yakıt artık alternatif bir enerji kaynağı değil; arzı, talebi ve fiyat oluşumunu aynı anda yönlendiren küresel bir yön tayin mekanizması.
Bu noktada soru artık fiyatın neden arttığı değil; bu yeni sistemde fiyatın nerede oluşacağıdır.
Gelecek yazıda bu dönüşümün Türkiye’de enflasyon, yem zinciri ve sofra üzerindeki gerçek etkisini birlikte tartacağız.
