‘Alev Adam’ Trump: Biyo-yakıt politikasının Türkiye etkisi (1)

İstanbul Modern’de yer alan “Masumların Vitrayları”nda alev, camın içinde kalır. Dışa­rıdan bakıldığında renkli bir gö­rüntü vardır; içeride ise zamanla biriken bir ısı. Sarkis, bu gerilimi hafıza üzerinden kurar.

Çizgi kahramanlardan ibaret Marvel evreninde ise “Human Torch” (Alev Adam) aynı enerjiyi farklı bir biçimde temsil eder: An­lık, görünür ve yakıcı.

Bugünün enerji ve tarım piya­saları tam sarkacın iki ucu arasın­da dalgalanıyor. Fiyatlar, görünen alev ile biriken enerji arasındaki farka göre şekilleniyor.

Alev: Politikanın görünen yüzü

ABD’de açıklanan yeni biyo-ya­kıt karışım zorunluluğu bu ayrı­mın iyi bir örneği. 2026 için belir­lenen 25,82 milyar galonluk rekor seviye, enerji politikasının ötesin­de etki alanına sahip.

Trump yönetiminin biyoyakıt politikaları aynı anda üç hattı ça­lıştırıyor:

1 Çiftçi gelirlerini destekliyor.

2 Rafinerileri marjlarını et­kiliyor.

3 Nihai tüketici fiyatlarına yansıyor.

Yani Trump’ın yaklaşımı aslın­da enerjinin ötesinde bir fiyat reji­mi belirliyor. Bu, Ekonoritmiks’te daha önce çizdiğimiz çerçevenin doğal devamı:

● 16 Haziran 2025 tarihli “Mı­sır” başlıklı yazıda biyo-yakıt dü­zenlemelerinin, mısır üzerinden gıda–enerji–yem üçlüsünü bağ­layan talep şoklarını belirlediğini değerlendirmiştik.

● 05 Mart 2026 tarihli “Dino­zor” başlıklı yazıda bitkisel yağla­rın, biyodizel ve SAF etkisiyle ta­rım emtiası olmaktan çıkıp enerji sisteminin parçasına dönüştüğü­nü gözlemlemiştik.

● 23 Mart 2026 tarihli “Bin na­sihat” başlıklı yazıda jeopolitik şokların enerji, gübre ve tarımı birlikte etkileyerek biyo-yakıt zin­cirini hızlandıran yapısal kırılma­larını belirtmiştik.

İlk aşamada düzenlemelerin mısır ve türevleri üzerinden talep oluşturduğu, dolayısıyla gıda ve yem fiyatlarını doğrudan etkiledi­ğini gösterdik. Ardından bu etki­nin yalnızca tahıllarla sınırlı kal­mayıp; bitkisel yağların da enerji politikalarının bir uzantısı haline gelerek fiyatlama davranışını de­ğiştirdiği tespit ettik. Son olarak, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik kı­rılmaların bu yapıyı hızlandırdığı ve enerji, gübre ve tarım piyasala­rını tek bir sistem içinde birbirine bağladığı çıkarımına ulaştık.

An itibariyle biyo-yakıt, yalnız­ca talep oluşturan bir unsur değil; enerji güvenliği, iç politika ve enf­lasyon dinamiklerini aynı anda şe­killendiren bir fiyat rejimi kuru­cusu haline gelmiştir.

Yakıt: Sessizce yer değiştiren enerji

Ancak asıl dönüşüm görünme­yen tarafta yaşanıyor. Önceki haf­ta içerisinde açıklanan verilere göre Malezya’da palmiye yağı ih­racatının Mart ayın­da yüzde 44 artışı, stoklarda beklenen yüzde 19’luk daral­ma birlikte okunduğu klasik arz-talep hikâ­yesinin ötesinde bir gelişme. Bu hareket, enerji piyasasındaki kırılmanın doğrudan tarımsal emtialara yansımasıdır.

Orta Doğu’daki ge­rilim, sadece petrol fi­yatlarını yukarı taşımı­yor. Aynı zamanda:

1 Navlun maliyetle­rini artırıyor.

2 Alternatif yağlara yönelimi hızlandırıyor.

3 Palmiye yağını “en ucuz enerji girdisi” haline geti­riyor.

Endonezya’nın uyguladığı B40 ve gündemdeki B50 programı, bi­yo-yakıtın nasıl bir politika aracı­na dönüştüğünün bir başka önem­li örneği. Biyo-dizel karışımında palmiye bazının yüzde 40 oranın­da yüzde 50 oranına yükseltilmesi aslında klasik anlamda bir ener­ji çeşitlendirmesi değil; doğrudan arzın yönünü değiştiren bir mü­dahale. İhracata ayrılacak palmi­ye yağı iç piyasada yakıta bağla­nırken, küresel piyasa daha dar bir arzla karşı karşıya kalabilir. Bu da palmiye yağının unvanını “en ucuz gıda yağı” yerine “stratejik enerji girdisi” şeklinde değiştiri­yor.

Keza Hindistan, etanol karışım oranlarını artırarak talep tarafını dizginliyor. Haliyle şeker piyasası enerji fiyatlarına duyarlı yeni bir rejimle sonuçlanıyor. Petrol fiya­tı yükseldiğinde etanol daha cazip hale geliyor; bu da doğrudan ta­rımsal emtiaların enerjiyle birlik­te fiyatlanmasıyla sonuçlanıyor. Benzer şekilde Tayland, palmiye yağı ihracatını izin sistemine bağ­layarak arzı iç piyasada tutmaya yöneldi. Biyodizel karışım oran­larını artıran bu yaklaşım, petrol darboğazlarına karşı ulusal enerji güvenliği aracı rolü üstlenmiş du­rumda.

Brezilya ise bu sistemin en es­nek ve belirleyici oyuncusu. Ta­rımsal büyümenin itici gücü ihra­cat talebinden iç biyo-yakıt tale­bine kayıyor. Artık Çin için değil kendi yakıtı için ekiyor. Çin halen ana ihraç rotası konumunu koru­sa da, büyümenin yönünü artık bi­yodizel ve etanol karışım zorun­lulukları belirler hale gelmiş du­rumda. Şeker kamışını etanol, soya fasulyesini ise biyodizel üre­timi arasında fiyat sinyallerine göre yönlendiren yapı, petrol pa­halıyken yakıt üretimine, düştü­ğünde gıda tarafına kayıyor ve kü­resel dengeyi belirliyor. Bu üçlü yapı birlikte düşünüldüğünde, bi­yo-yakıt artık alternatif bir enerji kaynağı değil; arzı, talebi ve fiyat oluşumunu aynı anda yönlendi­ren küresel bir yön tayin mekaniz­ması.

Bu noktada soru artık fiyatın neden arttığı değil; bu yeni sistem­de fiyatın nerede oluşacağıdır.

Gelecek yazıda bu dönüşümün Türkiye’de enflasyon, yem zinciri ve sofra üzerindeki gerçek etkisini birlikte tartacağız.