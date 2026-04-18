‘Alev Adam’ Trump: Biyo-yakıt politikasının Türkiye etkisi (2)

Geçtiğimiz hafta, yazı serisi­nin ilk bölümünde biyo-ya­kıt politikalarının tarım ve enerji piyasalarını tek bir sistem­de nasıl birleştirdiğini ve fiyatla­rın artık bu zincir üzerinden han­gi kanallarla şekillendiğini ortaya koyduk.

Şimdi ise bu yeni düzenin saha­daki yansımalarına ve Türkiye’ye geçişkenliğine bakıyoruz.

Zincir: Enerjiden gıdaya

Bu dönüşüm tekil değil, zincir­leme:

● Petrol fiyatı yükseldiğinde bi­yo-yakıt cazip hale gelir.

● Bitkisel yağ talebi arttığında gıda fiyatları yukarı taşınır.

FAO verileri bu mekanizmanın artık sistematik hale geldiğini gös­teriyor. Bitkisel yağ endeksi yükse­lirken, şeker fiyatları etanol kanalı üzerinden destek buluyor.

Bu yeni yapı, daha önce ifade et­tiğimiz gibi, bitkisel yağları klasik bir tarım emtiası olmaktan çıkarıp enerji ekosisteminin merkezine yerleştiriyor. Evvelki hafta açıkla­nan Mart verisindeki artışın temel sebebi bitkisel yağ fiyatları. Dolay­sıyla küresel fiyatlarda henüz kor­kulan gıda riski gerçekleşmedi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan geri­limin enerji piyasaları üzerinden gıda zincirine etkisini gözlemliyo­ruz. Risk ise eksik gübre kullanı­mı nedeniyle verim kaybı yaşanır­sa 2026 – 2027 sezon hasadında­ki mahsullerde bulunuyor. Aradaki ayrımı iyi okuyabilmek gerekiyor.

FAO endeksleri incelendiğinde sıvı yağ fiyatlarının salgın sonrası dönemde neredeyse ikiye katlaya­rak diğer gruplara nazaran belir­gin şekilde arttığı görülüyor. Sıvı yağlardan sonra yüzde 50 artışla et grubu geliyor. Bu dinamik Türkiye içerisine ayçiçeği ve hayvan yemi kanalları üzerinden yansıyor.

Denge: Jeopolitik sigorta ve Türkiye etkisi

Yeni denklemde biyo-yakıt üç iş­levi aynı anda görüyor:

1 Jeopolitik sigorta: Petrol şoklarına karşı tampon.

2 İç politika aracı: Çiftçi ge­lirleri ve seçmen dengesi.

3 Enflasyon mekanizma­sı: Gıda ve enerji fiyatlarının ortak belirleyicisi.

Hindistan’ın etanol karışım po­litikası, Endonezya’nın biyodizel hamlesi ve ABD’nin karışım zo­runluluğu aynı hikâyenin farklı versiyonları.

Hepsi aynı soruya cevap arıyor: Enerji nereden sağlanacak ve fiyat nerede oluşacak? Türkiye içinse iki ana kanal söz konusu:

1 Etanol, mısır üzerinden hay­vancılık yem fiyatlarını tayin ediyor.

2 Biyo-dizel, sıvı yağlar üze­rinden sofraya tesir ediyor.

Sıvı yağ kompleksinin tabanını ekseri palmiye yağı belirler. Soya, kanola ve ayçiçeği palmiye çıtasın­da göre işlem görür. Ukrayna sava­şıyla birlikte ayçiçeği yağı arz ka­nalı üzerinden ilave bir risk primi kazandı. Savaş öncesinde ton başı­na yaklaşık 250 ABD doları seviye­sinde olan ayçiçeği primi, savaşın ilk aşamasında 700 doların üzeri­ne kadar genişledi.

Güncel durumda Mersin tes­limatlı (CIF) ayçiçeği yağı fiyatları 1400 dolar ci­varında şekilleni­yor. Ayçiçeği fi­yatları yüksek seyrini korusa da palmiye ya­ğındaki topar­lanma ile ma­kas yeniden 300 doların altına gerile­di. Buna rağ­men savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk kalıcı bir prim hâlen korunuyor.

Karadeniz kaynaklı lojistik risk­lerin azalması tek başına fiyatla­rı aşağı çekmeye yetmeyebilir. Zi­ra biyoyakıt talebi palmiye yağında güçlü bir taban kuruyor. Bu taban çözülmedikçe ayçiçeği yağında an­lamlı bir gevşeme alanı sınırlı ka­lacaktır.

TÜFE’de sıvı yağ fiyatları yıllık bazda yüzde 33 artış gösteriyor. Ve­riler, tüketici fiyatlarının ayçiçeği yağı seviyeleri ile yüksek korelas­yon taşıdığını, ayçiçeği–palmiye makasının ise bu hareketi hızlan­dıran bir mekanizma olduğunu or­taya koyuyor. Savaş öncesi dönem­de ortalama yüzde 17 seviyesinde olan yıllık fiyat artışlarının savaş sonrası ortalaması yüzde 47’ye yükseldi.

Öte yandan ayçiçeği, mısıra kı­yasla daha az azot yoğun gübreye ihtiyaç duyan bir ürün. Gübre fi­yatlarındaki yüksek seyir, üretici­yi ayçiçeğine yönlendirebilir. Bu durum rekolteyi artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir denge un­suru oluşturabilir. Avrupa’da bu yıl çekirdek rekoltesinin 8,4 mil­yon tondan 10,4 milyon tona yük­selmesi bekleniyor. Fransa’da ekim alanının yüzde 12 artışla 800 bin hektara ulaşması söz konusu. Ukrayna için de rekolte beklenti­si 2 milyon tona yakın artışla 12,8 milyona yükseltildi. Mevcut ko­şullarda ayçiçeği hasadı, yüksek fiyat seviyelerine rağmen sistem içinde bir emniyet supabı işlevi görmekte.

TMO, geçtiğimiz yılın sonba­harında iki adet ihalede toplam 36 bin ton ayçiçeği yağını çok iyi bir zamanlama ile ton başına 1250 ila 1350 dolar bandından ihale yoluy­la ithal etmişti. Şimdi TMO, yeni sezon mahsul hasadına kadarki sü­reyi köprülemek için tekrar 12 bin ton için ihaleye çıkıyor.

Yem tarafında ise mısır arzı önü­müzdeki süreci şekillendirecek. Mısır, yüksek miktarda azot iste­yen bir bitki. Azotlu gübre (N), üre fiyatlarındaki sıçrama nedeniyle bu yıl mısır ekimi güçlü kalsa dahi verim kaybı yaşanabilir. Daha önce de tartıştığımız üzere ABD Tarım Bakanlığı’nın güncel projeksiyo­nu bu yıl 95,3 milyon akre alan­da mısır ekimi yapılacağını gösteriyor. 84,7 milyon ak­re alanda ekim yapılan so­ya fasulyesine nazaran ABD çiftçisi halen tercihini mısırdan yana kullanıyor.

Eğer mısır ar­zı kesintiye uğ­ramazsa yem kompleksi için fiyatlar­da tavan ku­rulabilir. Zi­ra arpa hasadı olumlu seyrediyor, güney yarım­küre mahsulünde yalnızca nav­lun primi söz konusu. Avustral­ya’nın arpa ihracatı rekor düzey­de. Ülkelerin arpa ihaleleri rekolte bazlı bir olumsuzluk barındırmı­yor. Bu süreçte artık Türkiye’nin de daha fazla arpa ithal etmeyebi­leceği piyasada değerlendirilme­ye başladı.

Gelecek yılın beklenti­si de ABD Tarım Bakanlığı Ankara ataşeliği (FAS) tarafından keskin bir şekilde 250 bin tona düşürül­dü. İçinde bulunduğumuz sezo­nun 1,5 milyon tonun üzerinde it­halatla tamamlanacağı göz önüne alındığında revizyonun boyutu da­ha net anlaşılabilir. Aradaki farkı artan üretimle birlikte yeni sezon rekoltesinin kapaması bekleniyor. TÜFE’de güncel yem fiyatları artı­şı yüzde 32, Tarım-GFE’de ise ge­cikmeli açıklandığı için Ocak itiba­riyle yüzde 36 oranında seyrediyor.

Sonuç: Alev mi, yakıt mı?

Piyasa her zaman alevi konuşur. Fiyat artışlarını, şokları, manşet­leri… Yani Alev Adam’ı… Oysa dö­nüşüm, vitrayın içinde gerçekleşir. Sessiz, katmanlı ve geri dönüşü zor bir şekilde. Bugün ABD karar alır. Yarın Endonezya arzı içeri çeker. Ertesi gün Hindistan talebi yeni­den tanımlar. Ve piyasa… ki­min yaktığını değil, ne­yin yakıldığını fi­yatlar.