Alevlenen İran Savaşı rahat nefes aldırmıyor

ABD-İsrail ve İran arasında yeniden şiddetlenen çatışmalar, piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. BIST 100 Endeksi, geçen haftayı 14 bin puan altında kapatırken petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 14’ü aştı. Yeni haftada da piyasalarda fiyatlamaları Ortadoğu’dan gelecek haberler belirleyecek.

Şubat ayı sonundan itiba­ren piyasaları etkisi al­tına alan İran Savaşı, fi­yatlamaları belirlemeye devam ediyor. Ateşkes anlaşmasıyla 70 dolar sınırına kadar gerileyen Brent türü petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı’nın petrol tra­fiğine kapatılmasının ardından yeniden 100 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. İran destekli Husi­lerin Kızıldeniz'de iki Suudi pet­rol tankerini vurduklarını açık­lamasının da etkisiyle Brent türü petrolde haftalık artış yüzde 14’ü aştı. Diğer taraftan ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen mal­ların ithalatının yasaklanma­ması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ti­caret ortağına yüzde 10 veya yüz­de 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Merkez faizleri sabit tuttu

Küresel piyasalar, savaşın Kı­zıldeniz’e yayılma riskini öne çı­kartırken içeride Merkez Banka­sı’nın faiz kararı yakından takip edildi. Merkez Bankası beklen­tiler doğrultusunda politika fa­izini (1 haftalık repo) yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrasında yapılan açıklamada, enflasyonda ana eğilimin hazi­ran ayında sınırlı bir miktar ge­rilediğine dikkat çekilirken “Ön­cü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükselece­ğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belir­sizlikler neticesinde enerji fiyat­ları yeniden yükselme eğilimi­ne girmiştir” denildi. Faiz kara­rına ilişkin bir rapor hazırlayan ABD'li yatırım bankası JPMor­gan, daha önce eylül ve ekim ay­ları için öngördüğü 100'er baz puanlık faiz indirimlerini ekim ve aralık toplantılarına öteledi.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

ABD askeri anlamda bölgeye yoğun sevkiyat yaparken ABD basını, Başkan Trump’ın ordu­ya “İran’a yönelik yeni saldırı dü­zenlememesi” talimatı verdiğini iddia etti. Trump, İran ile görüş­melerin sürdüğünü ifade eder­ken İran cephesinden ABD he­deflerine saldırıların devam edeceği açıklaması geldi. Yeni haftada Ortadoğu’dan gelecek haberler fiyatlamaları belirle­meye devam edecek. Ekonomik veri takvimi açısından önem­li bir gündem bulunmuyor. Bor­sa İstanbul’da özellikle Bank of America’nın (BofA) son hafta­larda süren satışları endeks üze­rinde baskı yaratıyor. Haftaya 13 bin 943 seviyesinden başlayacak olan BIST 100 Endeksi için kı­sa vadeli kritik destek noktası 13 bin 900 olarak öne çıkıyor. Bu se­viyesinin altına inilmesi halin­de 13 bin 475 puandaki desteğin hedeflenebileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 14 bin 100-14 bin 200 puan seviyeleri. Türkiye’de çok sayıda yatırımcısının yakın­dan takip ettiği altın fiyatları 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının onsunun 3 bin 980 dolar seviyesindeki desteği­ne yaklaştıkça alımların geldiği görülüyor. Ancak bu seviyenin al­tında kapanışlar olması halinde satış baskısının hızlanabilece­ği düşünülüyor. Altının onsunda son yaşanan tepki hareketi 4 bin 166 dolara kadar sürdü. Ancak bu seviyelerde tutunamadı. Uzun zamandır dar bir aralıkta hareket eden altının ons fiyatlarında kısa vadeli bir rahatlamadan bahse­debilmek için 4 bin 200 doların üzerinde kapanışların olması ge­rektiğinin altı çiziliyor.