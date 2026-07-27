Alevlenen İran Savaşı rahat nefes aldırmıyor
ABD-İsrail ve İran arasında yeniden şiddetlenen çatışmalar, piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. BIST 100 Endeksi, geçen haftayı 14 bin puan altında kapatırken petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 14’ü aştı. Yeni haftada da piyasalarda fiyatlamaları Ortadoğu’dan gelecek haberler belirleyecek.
Şubat ayı sonundan itibaren piyasaları etkisi altına alan İran Savaşı, fiyatlamaları belirlemeye devam ediyor. Ateşkes anlaşmasıyla 70 dolar sınırına kadar gerileyen Brent türü petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı’nın petrol trafiğine kapatılmasının ardından yeniden 100 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerini vurduklarını açıklamasının da etkisiyle Brent türü petrolde haftalık artış yüzde 14’ü aştı. Diğer taraftan ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Merkez faizleri sabit tuttu
Küresel piyasalar, savaşın Kızıldeniz’e yayılma riskini öne çıkartırken içeride Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından takip edildi. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini (1 haftalık repo) yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrasında yapılan açıklamada, enflasyonda ana eğilimin haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediğine dikkat çekilirken “Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir” denildi. Faiz kararına ilişkin bir rapor hazırlayan ABD'li yatırım bankası JPMorgan, daha önce eylül ve ekim ayları için öngördüğü 100'er baz puanlık faiz indirimlerini ekim ve aralık toplantılarına öteledi.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
ABD askeri anlamda bölgeye yoğun sevkiyat yaparken ABD basını, Başkan Trump’ın orduya “İran’a yönelik yeni saldırı düzenlememesi” talimatı verdiğini iddia etti. Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken İran cephesinden ABD hedeflerine saldırıların devam edeceği açıklaması geldi. Yeni haftada Ortadoğu’dan gelecek haberler fiyatlamaları belirlemeye devam edecek. Ekonomik veri takvimi açısından önemli bir gündem bulunmuyor. Borsa İstanbul’da özellikle Bank of America’nın (BofA) son haftalarda süren satışları endeks üzerinde baskı yaratıyor. Haftaya 13 bin 943 seviyesinden başlayacak olan BIST 100 Endeksi için kısa vadeli kritik destek noktası 13 bin 900 olarak öne çıkıyor. Bu seviyesinin altına inilmesi halinde 13 bin 475 puandaki desteğin hedeflenebileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 14 bin 100-14 bin 200 puan seviyeleri. Türkiye’de çok sayıda yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatları 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının onsunun 3 bin 980 dolar seviyesindeki desteğine yaklaştıkça alımların geldiği görülüyor. Ancak bu seviyenin altında kapanışlar olması halinde satış baskısının hızlanabileceği düşünülüyor. Altının onsunda son yaşanan tepki hareketi 4 bin 166 dolara kadar sürdü. Ancak bu seviyelerde tutunamadı. Uzun zamandır dar bir aralıkta hareket eden altının ons fiyatlarında kısa vadeli bir rahatlamadan bahsedebilmek için 4 bin 200 doların üzerinde kapanışların olması gerektiğinin altı çiziliyor.
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