Alfa DNA’sı

Otomotiv ve mobilitede küresel ilk dörtte olmak üzere 50 hafta önce resmen bire bir ortaklık kuran FCA ve PSA, Stellantis çatısı altında Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM ve Vauxhall otomobil markalarının yanında Mopar, Comau, Teksid, Faurecia, PCMA, VM Motori, Free2move eSolutions ve Leasys iş birimlerini dev adımlarla kuvvetlendirirken; Engie EPS, LG Energy Solutions, Samsung SDI, Vulcan Energy, Factorial Energy, Total Energies, Automotive Cells Company, Foxconn, FIH Mobile gibi e-mobilite, batarya, hücre, çip, yazılım ve otonom sürüş elektroniğinde uzman üretici ve mühendislik laboratuarlarıyla da stratejik çalışmalarını büyütüyor.

Grup markaları, bu dev sinerjinin kalkanıyla korunurken, yepyeni projelerle kârlılığa doğru yol almaya başladılar. Stellantis Design Studio’nun kurulması ve ürünlerin ortak platformlara taşınmasıyla tüm segmentlerdeki otomobiller ve hafif ticari araçlar ile yeni nesil mobilite çözümleri, ölçek ekonomisi içinde tüm dünyadaki her müşterinin ihtiyacına cevap verecek devasa bir yelpaze açıyor… Finansman, yedek parça ve servis hizmetleri de birleştirilip güçlendirilirken; satın alma, yatırım stratejileri, güç aktarma organları ve platform kullanımının optimize edilmesi, modern Ar-Ge çalışmaları, üretim ve ekipman verimliliği gibi konuların çok öncesinde ise her marka ve iş biriminin başına olabilecek en nitelikli yöneticiler atanmış idi.

Otomobil tutkusuyla yakından tanıdığımız Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato ise, neredeyse bir yıldır Stellantis’in en tutkulu markası Alfa Romeo'nun başında gelecekte İtalyan DNA’sının nasıl korunacağını ve sportif ruhun global bir kimliğe ne şekilde taşınacağıyla ilgili uğraşıyor.

1966’da babasının Alfa Giulia’sında doğduğunu ve bir Alfetta GTV6 ile büyüdüğünü söyleyen Imparato, söyleşimde Fransa’dan İtalya’ya gelmekten fazlasıyla memnun ve “İtalyan markası için İtalyada yaşaman gerek!” sözleriyle heyecan dolu konuşuyordu.

2027 yılında elektrikli otomobil dünyasındaki en premium ve Stellantis yıldızları arasında en teknolojik marka yapma yolunda öncelikle ilk elektriklenmiş Alfa Romeo olarak mild hibrit ve PHEV seçenekleriyle 2022 Mart ayında üretmeye başlayacağı ve Haziran ayında yollara çıkaracağı Tonale’den bahseden Imparato, 2024 yılında da bu C-SUV modelinin ilk tam elektrikli Alfa Romeo olacağını anlattı.

Tonale’nin kusursuzlaştırılması için tam 12 haftalık ekstra zaman harcadıklarını, Stellantis merkez platformlarının en iyi özelliklerinin Alfa’ya aktarıldığını anlatıyordu.

Sürpriz olarak; hacim satışlarda hiç bir baskı olmadan, önce ana modellerini tamamlayacaklarını ve sonra egzotiklere de sıra geleceğini, marka değerini destekleyecek Duetto ve GTV efsanelerinin de yeniden canlandırılacağını müjdeleyen Imparato, Ferrari’yi bile içinden doğuran Alfa Romeo’nun gelecekte de en yüksek donanım ile premium seçici olarak heyecan yaratacağının altını çiziyordu.

Her yıl bir yeni model ile 2030’a kadar 5 farklı model ve yepyeni 8 versiyon ile seçtikleri en iyi segmentlerde en iyi ürünlerle iddialı olacaklarını da belirten Jean-Philippe Imparato, ancak “Yeni regülasyonlarla elektrikli, otonom ve bağlantılı sistemlerle her şeyi eklediğinizde üretim maliyeti iki misline çıkıyor… Otomotivde parça, mühendislik, üretim vs. yalnızsanız, yaşayamazsınız!..” diyerek, Stellantis’in basket platformlarından faydalanacaklarını açıklıyor ve kimsenin Ferrari gibi “stand-alone” çalışamayacağını ve yeni teknolojilerin çok pahalı olduğunu da hatırlatıyordu.

Bir tarafta Stellantis’in 30 Milyar Euro’luk elektriklenme ve yazılım yatırımlarından faydalanacaklarını, sanal zeka ile en iyi yol verimini maksimize edeceklerini, diğer tarafta da sürücü merkezli kokpit ve dışta da fark yaratacak çekici dizayn ile yeni baş tasarımcı Alejandro Mesonero-Romanos ile markayı sadece Avrupa merkezli bir olmaktan çok ötesine taşıyacaklarmış.

Hatta; Ortadoğu, Çin ve Amerika için Avrupa’da olmayan çok daha güçlü klasik performansın devam ettirmeyi düşünüyorlarmış.

Biscione’li Alfa Romeo’nun bilinen farlar, jantlar, göstergeler ve direksiyon olmak üzere 4 önemli kozunun daha da güzelleştirileceğini, Quadrifoglio’larda da sesten öte titreşim için çalıştıklarını vurguluyordu.

En iyi otomobilleri yapan Almanlara ve Japonlara bile ultra pahalı Giulia GTA ve GTAm satabildiklerini ve toplamda 500 adetlere ulaşabildiklerini, 50’si ABD’de olmak üzere dünya çapında 200 Alfisti kulübünün beklentilerini yeni Alfa Romeo merkezi Arese’den çok iyi karşılayacaklarını da anlatıyordu.

"İnsanların sokakta bakıp 'vay be' dediği karakterli, ilk görüşte aşık edecek daha çekici içgüdüsel bir tasarıma sahip, güçlü iç organlarla piyasadaki zamanın ilerisinde, en güzel, prestijli, premium spor otomobilleri, ‘tekerlekli heykelleri’ yapmak zorundayız. Başkaları gibi dikkat çekmemesi gerek yok.

Belki ismi, Palade ya da Brennero olacak 2024 yılında göreceğimiz 3’üncü fakat STLA Small platformundaki küçük SUV modelinin MiTo’nun yerini doldurmasıyla Alfa’nın asıl geleceği gün yüzünü çıkacak.

Dört kapılı Giulia sedanın STLA Large platformu üzerine inşa edilecek tamamen elektrikli bir versiyonunu da geliştiren ve 2024 yılına yetiştirmeye çalışan Alfa Romeo yönetimi, sıfırdan 100 km/h hıza iki saniyeye yaklaşarak çıkacağını ve 800 kilometreye kadar menzil potansiyeline izin vereceğini de bizlere fısıldayan Imparato, “Bu bir meydan okuma… Kimse, Alfa Romeo'ya hayır diyemeyecek!” diye ekliyor.

Çarpıcı tasarımlarla, aerodinamik, ağırlık sınırlamasına dikkat edilmiş ve “elettrico leggero” hafif elektrik kavramında 2027'de tüm Alfa Romeo’ların tamamen elektrikli olacak olması, onları olduğu kadar asıl bizlerin nabzını yükseltiyor. Sürülmesi en hafif olan, Stellantis'ten gelmesine rağmen suspansiyonların Alfa Romeo’nun yarışçılıktan gelen birikimindeki şasi ustalığıyla özel olarak yorumlanacakmış.

Maserati ve Lancia’nın arasında konumlanacak olan Alfa Romeo, Giulietta'nın yerini alacak alternatifleri de hazırlarken; herkesin merak ettiği, elektriklilerin panjursuz tasarım modasına rağmen Alfa’nın Scudetto kalkanlı panjurunu da değiştirmeyeceği de, Alfisti’leri çok sevindirecek!..