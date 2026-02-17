Alfa kuşağı araştırma sonuçları: Dijital çocuk, hibrit ebeveyn
KidZania İstanbul ve FutureBright’ın “Dijital Çocuk, Hibrit Ebeveyn” araştırması, 6–14 yaş arasındaki çocukların dünyasıyla ilgili çarpıcı verilerle dolu.
Bulgular KidZania İstanbul Edutainment Zummit-2026’da açıklandı; ben de etkinlikte konuşmacıydım. Sonuçları ilk ağızdan ve bizzat FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula ile KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’dan dinleme şansına sahip oldum. Onların izniyle araştırmadan çıkan bazı çarpıcı bulguları paylaşıyorum. Ebeveynler kadar, şirketini ve markasını geleceğe taşımak isteyenlere de raporun tamamını incelemelerini öneririm.
Çocuğun geleceğine yatırım lüks mü oldu?
Türkiye’de sadece 5 ebeveynden 1’i (%21) çocuğunun geleceği için finansal yatırım yapabiliyor. Çünkü ekonomik koşullar, iyi niyeti ya da güvence ihtiyacını eyleme dönüştürmeyi zorlaştırıyor. Aslında araştırmanın finansal okuryazarlık bölümündeki bir paradoks bu durumu, üzücü de olsa açıklıyor: Çocukların çevresinde en çok konuşulan konu ekonomi (%36). Ama ekonomiyi konuşan, finansı öğretemeyen bir ebeveyn kuşağı var. Çocukları finanstan anlamayan nesiller yetiştirdikçe ekonomi de her dönem sorun olmaya devam ediyor. Ne yazık ki çocuklarımıza hiç öğretmediğimiz konuların başında finansal okuryazarlık geliyor.
6 yaşında yapay zeka kullanan bir nesil!
6-8 yaş aralığındaki her 5 KidZania’lı çocuktan 1’i yapay zeka kullanıyor; Türkiye genelinde %29, KidZania’da %48. Yaş büyüdükçe oran katlanıyor. Çocuklar yapay zekayı oyuncak gibi keşfediyor; ebeveynlerin çoğu ise teknolojiyi ve yapay zekayı hâlâ “tehdit” olarak tartışıyor.
Shorts jenerasyonu: TikTok tehlikesi kapıda!
Çocukların %77’si kısa video izliyor. Tüm çocuklar YouTube’da. TikTok ise %26 ile %32’lik Instagram’ı neredeyse yakalamış durumda. Sosyal medya kullanan çocuklar aşırı düzeyde kişisel bakım, makyaj ve trend içeriklerine maruz kalıyor, izliyorlar, özeniyorlar. Sosyal medya, çocukları büyüklerin evreninden beslemeye devam ediyor. Her 3 çocuktan 1’i kutu açma videosu çekmeye talip. Artık sadece izleyici değil, içerik üreticisi olmak istiyorlar.
Ekrana bağımlı ama arkadaşlarını özleyen nesil!
Çocukların neredeyse yarısı ekran bağımlılığı belirtisi gösteriyor. 4 çocuktan 3’ü telefon/ tabletten düzenli oyun oynuyor. Ama boş zamanlarında en çok istedikleri şey arkadaşlarıyla dışarıda olmak (%51). Anneyle vakit geçirmek ikinci sırada. Evde tek başına oyun en altta. Aileler dijitalleşmeyi konuşurken çocukların asıl gündemi sosyalleşme.
Klasik meslekler eriyor, sahne ışıkları yükseliyor!
Doktor, avukat, mühendis hayali düşüşte. Klasik meslek tercihi bir yılda %47’den %38’e gerilemiş. Sporcu, sanatçı, içerik üreticisi yükseliyor. Türkiye’de 5 çocuktan 4’ünün bir rol modeli var; erkekler sporcuları, kızlar sanatçıları örnek alıyor. Düşündürücü olan şu: çocuklar gördüklerini model alıyor. Ekranlardan ne yansırsa onu seçiyorlar. KidZania çocukları ise farklı: yarıdan fazlasının belirli bir rol modeli yok. Kendi yollarını çizmeyi tercih ediyorlar.
Çevrelerinde ne konuşuluyor biliyor musunuz?
Şiddet, güvenlik, siyaset. Çocuklarımızın arka plan sesi artık çocukça değil. Büyüklerin gündemini aynen yaşıyorlar. Bünyeleri, zihinleri bu kadar yükü, kaygıyı, kötülüğü taşımaya hazır olmadığı halde olumsuz haberlere maruz kalıyorlar. Erken yaşta yoruluyorlar, karamsarlaşıyorlar.
Eşya değil anı, reklam değil samimiyet!
Çocukların %61’i bir şey almaktansa tatile çıkmayı tercih ediyor. KidZania’da bu oran %77. Reklam çıkınca %84’ü izlemiyor. Samimi olmayan her şeyi bir tıkla atlıyorlar.
Genel kabul edilen aralığa göre 2010’ların başından yaklaşık 2025’e kadar doğan çocukları kapsayan, yani 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 0–16 yaş aralığında olan Alfa Nesli dijital dünyanın mahsulü ancak hibrit ebeveynler tarafından biraz kafası karışık yetiştiriliyor… Onların değil, bizim hizalanmamız ve çocukların büyük ölçüde kopyalayarak öğrendiğini hep aklımızda tutmamız lazım… Daha fazla detay, bilgi isteyenler kidzaniakurumsaliletisim@kidzania.com. tr adresine yazabilirler.
