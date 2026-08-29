Algoritma karar veriyor, sorumluluk kimde?

Şirketler son birkaç yıldır aynı yarışın içinde: Yapay zekayı kim daha hızlı kullanacak? Müşteri hizmetlerinden işe alıma, fiyatlamadan kredi değerlendirmesine, satın almadan pazarlamaya kadar giderek daha fazla karar algoritmaların desteğiyle alınıyor. Şimdi ise yarışın çok daha zor ikinci etabı başlıyor. Çünkü yapay zeka şirket içinde daha fazla yetki kazandıkça cevaplanması gereken yeni bir soru ortaya çıkıyor: Algoritma yanlış karar verdiğinde sorumluluk kimin olacak?

Bu artık teorik bir tartışma da değil. Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın (AI Act) yeni şeffaflık yükümlülükleri 2 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı. Buna göre belirli yapay zeka sistemlerinin kullanıcıya karşısında bir insan değil yapay zeka bulunduğunu açıkça bildirmesi gerekiyor. Yapay zekayla üretilen veya manipüle edilen belirli içerikler için de etiketleme ve makine tarafından okunabilir işaretleme yükümlülükleri geliyor.

Dolayısıyla yapay zeka artık yalnızca teknoloji ekiplerinin gündemi değil. Hukuktan insan kaynaklarına, risk yönetiminden pazarlamaya ve en önemlisi yönetim kurullarına kadar uzanan yeni bir kurumsal sorumluluk alanı yaratıyor.

Yapay zekada kontrol açığı

Rakamlar şirketlerin teknoloji yatırımlarıyla yönetişim kapasiteleri arasındaki mesafenin açıldığını gösteriyor. Grant Thornton'ın 950 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği 2026 AI Impact Survey araştırmasına göre yöneticilerin yüzde 78'i, şirketlerinin 90 gün içinde bağımsız bir yapay zeka yönetişim denetiminden geçebileceğine güçlü biçimde güvenmiyor. Daha da çarpıcısı, yönetim kurullarının dörtte üçü büyük yapay zeka yatırımlarına onay vermiş olmasına rağmen yüzde 48'i yapay zeka yönetişimine ilişkin beklentileri henüz belirlememiş durumda. Yüzde 46'sı ise yapay zeka riskini düzenli yönetim kurulu gözetimine dahil etmiş değil.

IBM'in 2 bin teknoloji yöneticisini kapsayan araştırmaya göre yöneticilerin yüzde 70'i şirket içinde teknolojinin BT ekiplerinin takip edebileceğinden daha hızlı devreye alındığını belirtiyor.

İşte yeni yönetim problemi tam burada başlıyor. Bir algoritma işe alımda belirli adayları sistematik olarak elerse kim hesap verecek? Bir yapay zeka müşteriye hatalı finansal bilgi sunarsa sorumluluk yazılım sağlayıcısında mı, onu kullanan şirkette mi olacak? Otonom bir yapay zeka ajanı şirket adına yanlış bir işlem gerçekleştirirse bunu kim fark edecek ve kim durduracak?

“Algoritma yaptı” cevabı artık yeterli olmayacak.

Yapay zeka yönetiminde ikinci dönem böyle başlıyor. İlk dönem teknolojiye erişmekti. Ardından onu iş süreçlerine entegre etme yarışı geldi. Şimdi üçüncü aşamadayız: Yapay zekaya verilen yetkiyi yönetebilmek.

KPMG'nin 20 ülkeden 1.750'den fazla liderle gerçekleştirdiği araştırmada ise yöneticilerin yaklaşık dörtte üçü risk, güvenlik ve gizliliği önemli kaygılar arasında gösterirken, bunları strateji ve teknolojiye gerçekten entegre eden şirketlerin oranı yalnızca yüzde 24.

Konunun ne kadar hızla yönetim kurulu gündemine taşındığını BSI'ın Ağustos 2026'da yayımladığı araştırma da gösteriyor. BSI'a göre şirketlerin yalnızca yüzde 24'ünde bir yapay zeka yönetişim programı bulunuyor. Üstelik yapay zeka stratejisi, risk ve gözetim sorumluluğu birçok şirkette farklı birimlere dağılmış durumda. BSI, bu nedenle yapay zekada hesap verebilirliğin artık teknoloji ekiplerinin değil doğrudan yönetim kurullarının ve üst yönetimin sorumluluğuna dönüştüğünü vurguluyor.

Bence burada önemli bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yapay zeka yönetişimini yalnızca “uyum” meselesi olarak görmek şirketleri yanıltabilir. Çünkü mesele bir yönetmeliğe uygun birkaç kutucuğu işaretlemekten çok daha büyük. Hangi kararın algoritmaya bırakılacağı, hangi noktada insan onayının zorunlu olacağı, kullanılan verinin kaynağı, sistemin nasıl denetleneceği ve gerektiğinde kimin “dur” diyeceği artık doğrudan yönetim konusu.

Ne yapmalı?

● Şirkette kullanılan yapay zeka sistemlerinin ve hangi kararları etkilediklerinin envanterini çıkarın.

● Yüksek etkili kararlarda insan denetiminin nerede başlayacağını açıkça belirleyin.

● Her yapay zeka uygulamasının bir kurumsal sorumlusu olsun, hesap verebilirliği algoritmaya bırakmayın.

● Müşteriye yapay zekayla iletişim kurduğunu açıkça bildiren şeffaflık mekanizmalarını oluşturun.

● Yapay zeka riskini teknoloji departmanının konusu olmaktan çıkarıp düzenli yönetim kurulu gündemine taşıyın.

Bir süre önce rekabet avantajı, yapay zekayı rakiplerinden önce kullanabilmekti. Şimdi buna yeni bir yetkinlik ekleniyor: Nerede kullanacağını, nerede insanı devrede tutacağını ve işler ters gittiğinde kimin sorumluluk alacağını bilmek.

Çünkü şirketler karar verme yetkisini giderek algoritmalarla paylaşabilir. Ancak kurumsal sorumluluğu algoritmalara devredemez.