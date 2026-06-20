Algoritmalar çağında güç ve sorumluluk
Dünyayı değiştirecek kadar güçlenen şirketler, bu gücün sorumluluğunu kime karşı ve nasıl taşıyacak? Bu soruya verilecek yanıt yalnızca teknoloji sektörünün değil, demokrasilerin, üniversitelerin ve küresel ekonominin geleceğini de şekillendirecek
Stanford Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde ilginç bir sahne yaşandı. Google CEO’su Sundar Pichai konuşmak üzere kürsüye çıktığında bazı öğrenciler alanı terk etti. Protestocular, Google’ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE), İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve İsrail’e yönelik teknoloji projeleriyle ilişkilendirilen sözleşmelerine tepki gösteriyordu. Ayrıca Pichai’nin Donald Trump’ın göreve başlama törenine katılımı da eleştirilerin bir parçasıydı.
İlk bakışta bu görüntü sıradan bir kampüs protestosu gibi görülebilir. Ancak dikkatli bakıldığında karşımıza çok daha büyük bir dönüşüm çıkıyor. Çünkü öğrenciler aslında yalnızca bir şirket yöneticisini protesto etmiyordu. Sorgulanan şey, teknoloji şirketlerinin günümüz dünyasında ulaştığı siyasi ve toplumsal güçtü.
Geçmişte üniversite kampüslerinde yükselen itirazların hedefinde çoğunlukla hükümetler vardı. Vietnam Savaşı protestoları, apartheid karşıtı hareketler ya da Irak Savaşı gösterileri bunun örnekleriydi. Bugün ise benzer itirazların merkezinde giderek daha fazla teknoloji şirketleri bulunuyor.
Bunun temel nedeni açık. Google, Amazon, Microsoft, Meta ya da OpenAI gibi şirketler artık yalnızca ticari kuruluşlar değil. Milyarlarca insanın bilgiye erişimini, haber alma biçimini, iletişim kanallarını ve giderek daha fazla kamu hizmetini etkileyen yapılara dönüşmüş durumdalar. Yapay zekâ ile birlikte bu etkinin daha da büyüyeceği görülüyor.
Dolayısıyla genç kuşakların sorduğu soru da değişiyor:
Bir şirket, bir devlet kadar etki üretiyorsa, onun da devletler kadar hesap verebilir olması gerekmez mi? Aslında Stanford’daki yürüyüşün arkasındaki temel soru buydu.
Kampüslerden yükselen yeni etik talep
Son yıllarda dikkat çekici bir eğilim ortaya çıktı. Üniversite öğrencileri artık yalnızca teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğiyle ilgilenmiyor. Aynı zamanda bu teknolojilerin kimler tarafından, hangi amaçlarla ve hangi sonuçlarla kullanıldığını sorguluyor.
Yapay zekâ sistemleri, yüz tanıma teknolojileri, büyük veri analitiği ve bulut altyapıları başlangıçta teknik yenilikler olarak görülüyordu. Ancak bugün bu teknolojilerin güvenlik politikalarından göç yönetimine, savaş teknolojilerinden kamu gözetimine kadar geniş bir etki alanına sahip olduğu tartışılıyor.
Bu nedenle teknoloji şirketleri hakkındaki tartışmalar da değişti. Eskiden bir şirketin başarısı piyasa değeri, kârlılığı veya inovasyon kapasitesiyle ölçülürdü. Bugün bunlara yeni kriterler ekleniyor. Şirketlerin hangi kurumlarla çalıştığı, hangi projelere destek verdiği ve teknolojilerinin toplumsal sonuçları da değerlendirme konusu oluyor.
Dahası bu sorgulama yalnızca kampüslerde gerçekleşmiyor. Son yıllarda Google, Amazon ve Microsoft çalışanlarının da bazı kurumsal projelere karşı itiraz ettiği görüldü. Bazı çalışanlar şirket içi kampanyalar düzenledi, bazıları ise istifa etmeyi tercih etti.
Bu tablo yeni bir kurumsal gerçekliği ortaya koyuyor. Şirketlerin karşısında artık yalnızca düzenleyici kurumlar ya da rakipler yok. Çalışanlar, öğrenciler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu da kurumsal kararların paydaşları haline geliyor.
Bir başka ifadeyle teknoloji şirketleri artık sadece ekonomik performanslarıyla değil, etik performanslarıyla da değerlendiriliyor.
Yapay zekâ çağında yeni toplumsal sözleşme
Stanford’daki görüntülerin asıl önemi burada yatıyor. Yapay zekâ çağında dünyanın en değerli şirketleri aynı zamanda en fazla toplumsal etki üreten kurumlar haline geliyor. Bu nedenle teknoloji liderleri de yalnızca CEO olarak değil, kamusal figürler olarak görülmeye başlanıyor.
Bir zamanlar devletlerin verdiği kararlar toplumların kaderini belirlerdi. Bugün ise bir teknoloji şirketinin geliştirdiği algoritma, bir yapay zekâ modelinin nasıl eğitildiği ya da bir bulut altyapısının kime hizmet verdiği milyonlarca insanı etkileyebiliyor.
Bu nedenle önümüzdeki yılların temel tartışmalarından biri teknoloji ile demokrasi arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı olacak.
Bir tarafta inovasyon, ekonomik büyüme ve küresel rekabet baskısı bulunuyor. Özellikle yapay zekâ alanında ABD ile Çin arasındaki yarış düşünüldüğünde teknoloji şirketlerinin devletlerle yakın çalışması kaçınılmaz görünüyor.
Diğer tarafta ise şeffaflık, etik, insan hakları ve hesap verebilirlik talepleri yükseliyor. Genç kuşaklar teknolojinin yalnızca ne yapabildiğini değil, ne yapması gerektiğini de tartışmak istiyor. Belki de Stanford’daki öğrencilerin mesajı tam olarak buydu. Onlar yalnızca Sundar Pichai’nin konuşmasını yarıda bırakmadı. Aslında teknoloji çağının en önemli sorularından birini gündeme taşıdı:
Dünyayı değiştirecek kadar güçlenen şirketler, bu gücün sorumluluğunu kime karşı ve nasıl taşıyacak?
Bu soruya verilecek yanıt yalnızca teknoloji sektörünün değil, demokrasilerin, üniversitelerin ve küresel ekonominin geleceğini de şekillendirecek.
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