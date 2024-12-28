Algoritmanın yeni çağı: 2025’e doğru Google - yapay zeka dengeleri değişiyor

Geçtiğimiz hafta, Google tarafından yayımlanan çekirdek güncellemenin etkisinden bahsetmiştim. Bu güncelleme SEO dünyasında adeta bir fırtına kopardı ve bu güncelleme sonrası ortaya çıkan sorular hâlâ gündemde. Dijital dünyanın bu dev ismi, algoritma ve yapay zekayla kendi kurallarını koymaya devam ediyor. Özellikle dijital içerik üreticileri ve SEO dünyası için büyük değişiklikler anlamına geliyor bu kurallar.

Yeni politika yeni düzen

Manipülatif SEO yöntemlerine karşı daha katı bir duruş sergileyen Google, “Site Reputation Abuse Policy” (Site İtibarını Kötüye Kullanma Politikası) adıyla yeni bir politika daha duyurdu. Bu politikanın hedefinde de açıkça söylemek gerekirse, ücretli bağlantı ve üçüncü taraf içerik üreticileriyle çalışan tüm markalar hedef tahtasında.

Dünya devi Forbes bile bu güncellemelerin etkisinden kaçamadı. Üçüncü taraf yazarlarla oluşturduğu içerikler nedeniyle Google’ın cezalarına maruz kaldı ve geri adım atmak zorunda kaldı. Forbes gibi dev bir ismin bile bu süreçten yara alması, diğer tüm içerik üreticilerine “Artık eskisi gibi devam edemezsiniz!” mesajını veriyor.

Sağlık Turizmi nasıl etkilenir

Türkiye’nin yükselen yıldızı sağlık turizmi sektörü, bu güncellemenin sonuçlarından doğrudan etkileniyor. Uzun süredir dış kaynaklı içerikler ve ücretli bağlantılarla dijital görünürlüğünü artırmaya çalışan sağlık turizmi markaları, şimdi kendilerini bambaşka bir problemle karşı karşıya buldular. Bu süreç hem dijital varlıklarını hem de marka itibarlarını tehlikeye atabilecek boyutta.

Bu güncellemeler, manipülatif yöntemlerle sıralamalarını yükselten markalara net bir uyarı niteliği taşıyor. Hem de bu uyarılar yalnızca arama sıralamalarında kayıplarla sınırlı kalmıyor. Manuel cezalar veya dizinden çıkarılma gibi ciddi yaptırımlar da söz konusu.

Tehditi fırsata çevirmek mümkün

Google’ın yeni düzenlemeleri, sağlık turizmi gibi bazı sektörleri dolaylı yoldan zorlasa da doğru stratejilerle bu durumdan kazançlı çıkmak mümkün. Kullanıcı deneyimini iyileştirme ve şeffaf bir dijital ekosistem oluşturma amacı taşıyan bu değişimler, sektörde fark yaratmak isteyenler için fırsat niteliği taşıyor.

Google artık yalnızca organik ve kaliteli içeriklere değer veriyor. Ücretli bağlantılar yerine doğal bağlantılar elde etmeye odaklanmak ve kullanıcılara gerçek değer sunan içerikler üretmek şart. Şeffaflık ise SEO dünyasında en kritik unsur haline geldi. Yani içeriklerin Google politikalarına uygun hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

Aslında bu değişimlerin temelinde, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dijital ekosistemi daha da şeffaflatırma amacı var. Bu yüzden bazı dikey sektörler bu yeni kuralları tehdit olarak görmek yerine fırsata çevirebilir. Sağlık turizmi gibi yoğun rekabetin olduğu bir alanda, bu kurallara-değişime uyum sağlayanlar kazanacak.





