Ali Coşkun: Köyden bakanlığa uzanan bir yaşam...

Bir dönem Sanayi Bakanı olarak görev yapan Ali Coşkun, her dönem sanayicinin ‘’Ali ağabey‘’i olarak alçak gönüllü kimliğiyle öne çıktı. Onlarca şirketin kurucusu oldu. Onun ‘’Bir Ömür Böyle Geçti‘’ kitabını genç girişimcilere öneriyorum.

Ali Coşkun, 1939 yılında Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Başpınar Köyü’nde dünyaya geldi. İmam olan babası, 1940 yılında ailesini de alarak Ankara’ya göç etti. Coşkun, İstanbul Yıldız Teknik’ten elektrik mühendisi olarak mezun oldu, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü‘nde ihtisasını bitirdi.

Bursa Merinos’ta staj yaptı, sonrasında Kayseri Pamuklu Sanayi’nde çalışmaya başladı. Bu dönemde tanıştığı İbrahim Bodur’un önerisiyle Kale Grubu şirketlerine geçti. Bodur’un şirketlerinde mühendislik, müşavirlik, genel müdürlük yapan Ali Coşkun, daha sonra başka sanayi kuruluşlarında da görev aldı. Bunlar arasında Türk-Suudi Yatırım Holding, Türkiye Şeker Fabrikaları, Bisan Bisiklet Sanayi, Mosan Motorlu Araçlar adlı kuruluşlar bulunuyor. Coşkun kendi şirketi Coşkun Mühendislik, Coşkun İletişim, Coşkun Yatırım’ın yanı sıra Torunlar Gayrimenkul şirketlerinde kurucu ve üst düzey yönetici oldu. 14 önemli sanayi şirketinin kuruluşunda yer aldı. Sanayiciliğinin yanı sıra sanayi örgütlerinde de görev aldı. İSO’da Başkan Yardımcısı, Milli Prodüktivite Merkezi’nde Başkanvekilliği, TOBB’da Başkanlık, Milletlerarası Ticaret Odası’nda Türkiye Komite Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yıldız Üniversitesi Vakfı Kurucu Başkanvekilliği, İşdünyası Vakfı Başkanlığı, Aydınlar Ocağı Başkanvekilliği yaptı. Fatih Üniversitesi ve Türk Musikisi Vakfı kurucuları arasında yer aldı. 1996 yılında ANAP’tan TBMM’ne giren Ali Coşkun, sonra Fazilet Partisi’ne geçti. 2002 yılında ise AK Parti’den seçildiği milletvekilliği görevini 2007 yılına dek sürdürdü, bu dönemde Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. Ama her dönemde sanayicinin ‘’Ali ağabey‘’ olarak seslendiği alçak gönüllü kimliğiyle öne çıktı. Yazdığı birçok şiir bestelendi. Esas adı Eğin olan Kemaliye’nin bir köyünde başlayan ve mühendislik eğitimi sonrası birçok önemli şirketin kuruluşunda ve yönetiminde yer alan Ali Coşkun’un yaşamı gençler için ‘’işine odaklı ve hoşgörülü ol!‘’ dersini vermektedir. Onun ‘’Bir Ömür Böyle Geçti‘’ kitabını genç girişimcilere öneriyor, Ali Coşkun’a DÜNYA adına sağlıklı yaşamlar diliyorum.

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