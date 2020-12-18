Ali Osman Ulusoy: Girişimde ve sivil toplumda öncü

Karadeniz’den çıkıp Türkiye’de iz bırakan bir iş insanı Ali Osman Ulusoy… 2014’te 87 yaşında aramızdan ayrılana dek, Trabzon eksenli taşımacılık, turizm, spor ve sivil toplum alanlarında başarılı işlere imza attı. Bugün kızı Hülya, “Ali Osman Ulusoy” adını yaşatıyor

Ali Osman Ulusoy 1927’de Trabzon’da dünyaya geldi. Babasının yanında nakliyecilik yaparak iş yaşamına başladı. Bir süre sonra şirketin başına geçti. Nakliyecilik yanında, otobüs taşımacılığı, oto alım-satımı işlerine girerek iş alanını geliştirdi ve çeşitlendirdi. Bu amaçla satın aldığı iki otobüs Karadeniz’in ilk taşımacılık araçları oldu. Girişim dünyasının içinde iken Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev aldı. Bu kurumun 32 yıl Meclis Başkanlığı’nı yaptı.

2001 yılında DEİK bünyesinde kurulan Türk-İran İş Konseyi’nin kuruluşunda yer aldı, başkanlığına seçildi. Türkiye-İran ilişkilerinin en zor dönemlerinde diyalog yollarını açık tuttu. “En büyük projem” dediği Trabzon-Gürbulak transit yolunun oluşumu için inanılmaz çabalar gösterdi. Trabzon’da kurulmuş iki futbol takımı Trabzon İdman Ocağı ve Trabzon İdman Yurdu takımlarının birleşmesiyle kurulan Trabzonspor’un kurucuları arasında yer aldı. Bu kulübün ilk başkanlığını üstlendi. Trabzonspor’un ikinci kez şampiyon olduğu 1979-1980 sezonunda, “Başarının ardındaki en önemli neden Trabzonspor kadrosunun büyük çoğunluğunun Trabzon’un öz evlatlarımızdan olmasıdır” diyerek, kentin kendi çocuklarının takımda yer almasının önemini vurguladı, bu öz halen korunuyor Kurduğu Ulusoy Şirketler Grubu taşımacılıktan turizme yayılan geniş bir yelpazede faaliyetler yürüttü, girişimini markalaştırdı. 2000’li yıllarda aktif iş yaşamından çekildi, daha sonra şirket aile bireyleri arasında bölüşüldü. 2016’da kızı Hülya Ulusoy, babasının yolunu izleyerek Ali Osman Ulusoy otobüs işletmesini oluşturdu. Hülya Ulusoy “Babamın temelini attığı ve hayalinde varlığını güçlü olarak yaşattığı, şirketler grubunun adını babamın adının yaşatılması için Ali Osman Ulusoy olarak değiştirip bir üst segmente taşıyarak yaşatmak istiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ali Osman Ulusoy tüm ömrü boyunca Trabzon eksenli olarak sivil toplum ve spor alanlarında da önemli oluşumlara imza attı. 2014’de 87 yaşında aramızdan ayrıldı.

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