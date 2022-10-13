Alım gücü düşüyor, borç yükü artıyor…

Kredi ve kredi kartı borçlusu birey sayısının artmaması için, ücret zammından önce pahalılığı frenleyen önlemlerle alım güçlerinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum.

DÜNYA finans editörü Şebnem Turhan’ın bugünkü haberinden, yüksek enflasyon ve değer kaybeden lira nedeniyle alım gücü gerileyen, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların sayısının arttığını öğreniyoruz. Türkiye Bankalar Birliği kayıtlarıyla, kredi kartı borcundan ödeyemeyen kişi sayısı, geçen yılın ağustosuna göre 516 bin 695 kişi artarak, 4,1 milyona ulaşmış.

İlk düşündüğüm, “Borç yiğidin kamçısıdır” diyerek, borç övgüsü yapan değerlendirmenin hayatımızdan çıkması gerektiği oldu. Ardından, bankaların bol kepçe dağıttıkları kredi kartlarını hesapsız kullanan, bankadan diğer bankaya kredi kartlarıyla borçlarına takla attırmaya çalışanların bugün zora düşmüş olduklarını düşündüm.

Asıl düşündüğüm, “ücretlilerin aldıkları zamlarla alım güçlerini artıramadıkları için, kredi kartlarıyla açığı kapatmak yanlışı içinde olmaları.” Yılbaşında alınan yüzde 50’yi aşan ücret zamlarına karşın, ücretlilerin alım gücü enflasyon ve hayat pahalılığı artışının gerisinde kaldı. Alım gücünün ve ona bağlı refahın artması sağlanamayınca, zorunlu harcamalar için ücretliler kredi kartlarına başvurmuş, bu da bireysel borçlulukların artması sonucunu getirmiş.

Bugünlerde gıda ve enerjiye yeni zamları yaşıyoruz. Yöneticiler yılsonunda ücretlere yapacakları yüksek zamlarla ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklıyorlar.

Bana göre ücretlilerin talebi, yüksek ücret zamları olmamalı… Onun yerine alım güçlerini geriletmeyen, hatta artıracak olan pahalılığın, özellikle gıda, kira ve enerjinin zamlanmasının önüne geçecek adımların atılması olmalı. Ocak ayındaki yüksek ücret zamlarının ardından gelen pahalılık, ücret artışı sonrası önlenemediği için bir “fiyat-ücret sarmalı’’ yaşandı. Yılsonunda yeni yüksek ücret zamları yerine, pahalılığı frenleyecek önlemler paketini içeren reformu talep etmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Arkadaşımız Şebnem Turhan’ın 2023 yılının ilk çeyreğinde yeniden ele alacağını düşündüğüm kredi kartı ve kredi borçlusu birey sayısının artmaması için, ücret zammından önce pahalılığı frenleyen önlemlerle alım güçlerinin arttırılması talep edilmelidir.

GÜNÜN SÖZÜ:

2021 yılında Almanya’da yaşanan sel felaketlerinin sorumluluğunu üstlenen Rheinland eyaleti içişleri bakanı istifa etti.