Alım gücü düşüyor konut satışları artıyor

Enflasyonun %70’e dayandığı, dolar kurunun 15,74 liraya yükselerek 16 TL sınırına dayandığı ortamda konut satışları %38 arttı. Türk Halkının alım gücü düşerken konut satışları tırmanıyor. İlginç bir durum bu… Zira; “halkı parası var ki konut satılıyor” söylemine sanki delil gibi bu durum kullanılıyor.

TÜİK verilerine bakıyoruz; Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre %39’luk artışla 133 bini aşkın konut satılmış. İpotekli satışlarda da durum pek farklı değil; Nisan’da yıllık %82,9 artarak 32 bin olmuş. Toplam içinde ipotekli satışların payı da %24 düzeyinde…

YABANCIYA KONUT SATALIM MI?

Yabancıya konut satış rakamlarına bakınca %58’lik artış göze çarpıyor. 6 bin 447 konut ile yabancıya satışlar toplam içinde %4,8’lik pay sahibi… Bu da emlak fiyatlarını yapancı alımlar tırmandırıyor söylemini boşa çıkarıyor. Zira toplam içinde %5’ten düşük bir paya sahipler.

Yabancıya satışta ilk sırayı İstanbul almış. Antalya ve Ankara izleyen iller. Bir başka gelişme, Rusya-Ukrayna savaşıyla belirginleşiyor. Rusya vatandaşları, Batı’da karşılaştıkları yaptırımların etkisiyle Türkiye’de konut alımına yönelmiş görülüyorlar.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Konut paketlerinin etkisi nasıl olur?

Konut Paketlerinin etkisi zayıf olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut finansmanına yönelik açıkladığı 3 ayrı paketi ilk kez konut sahibi olacaklara ve döviz/altını bozup konut alacaklara düşük faizli kredi imkânı ile üreticiye inşaat tamamlama desteği getiriliyor.

Neden yükseliş yaşanıyor?

Konut fiyatlarındaki yaşanan yükselişin ana nedeni enflasyonun altında kalan faizle yaşanan kurun patlamasının yarattığı maliyet etkisi. İnşaat maliyet endeksi Şubat ayında yıllık %113 arttı. Konut fiyatları ise %90 yükseliş kaydetti.

NOT

“TÜRKİYE UCUZ FİYATLAR CAZİP” HİKÂYESİ

Türkiye ucuz, fiyatlar fırsat hikâyesi ile yabancılar için bir kez daha kapılar aralanırken; yerlilerin alım gücü dip seviyelere gerilemiş durumda. Türkiye’nin ucuz ülke olmak istemediği rekabetçi kur ile bir kez daha gündeme gelmişti. Türk Halkı yabancılar için ucuz ülke olmak istemiyor.

Ancak görünen odur ki hiperenflasyon, parası olan için konutu bir tür banka hesabına çevirmiş durumda… TL mevduatı cazip değil, aksine lira taşıyan cezalandırılıyor. Altın, döviz, kripto, araba derken, geleneksel yatırım yine konut oluyor.