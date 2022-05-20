“Alım gücünü nasıl düşürebilirim?”

Üç yıl önce yazmıştım…

“Uzmanlıkla lokasyonun birleşmesi, büyümede en güçlü etkileşimdir” diyerek aldı Nobel’i Paul Krugman…

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Örneğin…

Toprak, su zengini Şanlıurfa’ya, bu alanlarda “uzman” gençler yetiştirmek için üniversite kurmalıydık…

O üniversitenin ziraat/tekstil/gıda/endüstri/kimya mühendisliği gibi bölümlerini güçlendirmeliydik…

Gençlerin uzmanlaşması için, arazileri/fabrikaları Ar-Ge merkezi, laboratuvar gibi kullandırmalıydık…

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Ama…

Şanlıurfa’da da inşaat mühendisliği, iktisat/ işletme gibi bölümler açtık…

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Örnek çok…

Şırnak Üniversitesi’nde de inşaat mühendisliği inşa ettik…

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Sonuç mu?

Verimli ve bakir arazilere sahip Şırnak, Şanlıurfa gibi, onlarca şehrimizin meyvesini, sebzesini Antalya’dan taşıyoruz!

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1 birimlik “bilimsel/doğru” yatırımla, gençleri meslek/iş sahibi yapabilecekken, toplumun alım gücünü/refahı artırabilecekken…

10 birimlik israfla, geleceğimizi borçlandırmayı seçiyoruz…

VELHASIL

Atatürk’ün armağanı Gençlik Bayramı’nı kutladık dün…

Milyonlarca gencin, en verimli yıllarını ve dolayısıyla geleceğini, bilimden/pratikten/hayattan uzak “beton binalarda” harcamasını teşvik ettiğimiz bir dönemde…

“Toplumun alım gücünü nasıl düşürebiliriz?” diye düşünülse, bundan daha iyi bir yol bulunamazdı herhalde…