“Alın teri ne kadar kutsalsa akıl teri daha kutsal oldu. Alın terinin yanına akıl terini de koyanlar kazanacak.” Bu sözler son günlerde kendisinden sıklıkla duyduğum Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’e ait. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla hizmete giren Darıca Hizmet Kompleksi’nin açılışına katılmıştım. Hizmet binasının yanında katılımcılara yemek dağıtılan ve bir günde 120 bin kişiye yemek verebilecek, tek seferde de 4 bin kişiye yemek pişirip dağıtım yapabilecek kapasitedeki mobil aşevini gördük. Adeta “Tam donanımlı bir restorandı” diyebilirim. Mobil aşevinin jeneratörü ve güneş panelleri de mevcut. Deprem olduğu zaman orası afet koordinasyon merkezi olarak kullanılacak. Alt yapısı da ona göre hazırlanmış. Bu hizmetler elbette takdire şayan hizmetler. Keza TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da açılışta GTO’nun TOBB açısından önemli bir oda olduğunu vurgulamış ve Nail Çiler’den övgüyle bahsetmişti.

Tabii Çiler; sosyal hizmetlerle birlikte, oda bünyesinde bulunan üye firmaların dünya ticaretine uyum sağlayarak ihracatlarını artırmalarına yönelik çalışmalar da yaptı. Bunlardan biri firmaların iş yapma biçimlerini Endüstri 4.0 sürecine entegre olarak güncelleyebilmeleri için uyguladıkları ‘Dijital Dönüşüm Programı’. Bu programla çok sayıda firmaya dijital check-up uygulanmış oldu ve dijital dönüşüm oryantasyon eğitimleri almaları sağlandı. Ayrıca bilişim firmalarına eğitimler verilerek ihracat yapar hale gelmeleri sağlandı.

Özellikle sanayi kentleri için firmaların ara eleman sıkıntısı göz ardı edilmeyecek bir gerçek. Bu anlamda GTO, Endüstri 4.0 ile entegre bireyler yetiştirmek için Logo Teknoloji ve Yatırım AŞ’nin de destekleriyle Türkiye’de ilk Bilişim Lisesi’ni Gebze’de açtı. Nail Çiler şimdi ise ASELSAN ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle savunma sanayi başta olmak üzere sanayiye nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefliyor. Bunun için de öğrencilerin ileri teknolojiyle eğitim alabileceği 28 bin 683 metrekarelik alana proje okulu kazandıracak.

Projelerinden biri de ‘İnovasyon Akademisi.’ Bu projeyle birlikte de gençlere CNC, torna, freze gibi ekipmanlarla uygulamalı dersler verilecek. Böylece işgücü potansiyeli sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliğe kavuşacak. Makine sanayinin lokomotiflerinden biri olan Kocaeli’nde gençlere uygulamalı ders vermek oldukça anlamlı. Çünkü iş, ancak pratikle öğrenilir.

Çiler, GTO olarak yaptıkları girişimler neticesinde bilişim ve yazılım sektöründe dünyanın en iyi kodlama okulu olarak bilinen Ecole 42’nin birinin de Gebze Bilişim Vadisi’nde olmasını sağladı. Bu, şehrimiz ve ülkemiz adına gurur verici bir tablo. GTO’nun, yaptıkları faaliyetlerde dijitalizme ve teknolojiye verdiği önemle Türkiye’nin üç dijital odasından birisi olması da tesadüf olmasa gerek. Bilişime verilen değerin bir sonucu bu. GTO şimdi de Türkiye’de 365 oda ve borsa arasında bir ilki gerçekleştirmeye ve Bilgisayar Programlama adı ile 41’inci komitesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tabii bütün bu hazırlıkların yanında GTO mevcut Öaşkanı Nail Çiler, yarın gerçekleşecek oda başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Rakibi yok. 13 yıldır başkanlık görevini yürüttüğü GTO için tek aday olarak seçime gidecek. Seçimin kazananının Gebze ve Türkiye olacağına inanıyorum. Çünkü, “Alın terinin yanına akıl terini de koyanlar kazanacak”.