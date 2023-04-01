Alışkanlıklarınızı Değiştirin Hayatınız Değişsin

Bu haftaki kitabımız bir kişisel gelişim kitabı. Yazar James Clear’in, alışkanlıklardaki değişikliklerin, büyük sonuçlara dönüşeceği tezi ile kaleme aldığı kitabı “Atomik Alışkanlıklar” bizlerin kişisel ve iş yaşamlarını iyileştirecek önemli tespit ve önerileri içeriyor.

Alışkanlıklar, aslında hayatımızı biz fark etsek de etmesek de büyük ölçüde etkileyen en önemli unsurlar. Pek çoğumuz hayatını alışkanlıkların yönettiği otomatik pilot modunda yaşıyor. Bu nedenle, onların farkında olmak ve hatta onları bize katma değer sağlayacak yeni alışkanlıklar ile değiştirmek başarımızı, mutluluğumuzu ve tatminimizi artırıyor. Ancak işin zor kısmı da bu; neler alışkanlık, neler değil? Bunlar nasıl tanımlanır, nasıl analiz edilir, nasıl iyileştirilir?

Kitap hakkında

Atomic Habits (2018), iyi alışkanlıklar oluşturmak ve kötü olanlardan kurtulmak için pratik ve kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor. Bilimsel araştırmalardan ve gerçek hayattan örneklerden yararlanarak, davranıştaki küçük değişikliklerin nasıl yeni alışkanlıkların oluşmasına yol açabileceğini ve büyük şeyler başarmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Hayatınızda hangi olumlu değişikliği yapmak isterdiniz? Belki daha sağlıklı yemek, belki daha fazla kitap okumak, yeni bir dil öğrenmek veya bir müzik enstrümanını iyi şekilde çalabilmek istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz değişiklikler ne olursa olsun, onları yapmak ve onlara bağlı kalmak zordur. Sadece daha fazla salata yemeyi istemeniz, aslında yiyeceğiniz anlamına gelmez. Basitçe daha fazla kitap okuyacağınızı söylemek, Netflix'i izlemek yerine düzenli olarak kişisel gelişim alanında kitap okumayı seçeceğiniz anlamına gelmez.

İşte burada alışkanlıklar devreye giriyor. Kitap, hayatınızda büyük değişiklikler yapmanın anahtarının büyük bir çabayı içermek zorunda olmadığını ileri sürüyor. Bunun yerine, davranışlarınızda yapacağınız küçük değişikliklerin, defalarca tekrarlandığında büyük sonuçlara yol açabilecek alışkanlıklara dönüşeceği tezini ileri sürüyor.

Kitabın Ortaya Koyduğu Temel Fikir

Kitabın ana fikri, küçük ama sürekli adımların büyük sonuçlara yol açabileceği ve alışkanlıkların bu sürecin en önemli unsurlarından biri olduğu. Kitap, herhangi bir alışkanlığı edinmek, sürdürmek ve geliştirmek için kullanabileceğimiz beş adımdan oluşan bir çerçeve sunuyor.

Bu adımlar; işlerin kolaylaştırılması, motive edici çevrelerin oluşturulması, küçük adımların atılması, odaklanmış zaman kullanımı ve geri bildirim döngüleri olarak tanımlanmış.

Kitapta yer alan diğer önemli bir konu da "kimlik temelli alışkanlıklar" ve bunların nasıl oluşturulabileceği konusu. Yazar, insanların nasıl düşündüklerinin, neye inandıklarının ve kendilerini nasıl tanımladıklarının, davranışlarını şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle, bir alışkanlığı edinmek veya değiştirmek için, öncelikle kimliğimizi yeniden tanımlamamız gerektiğini belirtiyor.

Kitaptan Alınabilecek Dersler

Küçük farklılıklar büyük sonuçlar doğurur: Hayatımızda küçük değişiklikler yaparak büyük sonuçlar elde edebiliriz. Bu küçük değişikliklerin tekrarlanması, yeni alışkanlıkların oluşmasına ve uzun vadede büyük bir fark yaratmamıza yardımcı olabilir.

Alışkanlıklar kimliğimizi yansıtır: Kim olduğumuz, neye inandığımız ve nasıl düşündüğümüz, alışkanlıklarımızın temelini oluşturur. Alışkanlıklarımızı değiştirmek istiyorsak, öncelikle kimliğimizi değiştirmemiz gerekiyor.

Alışkanlıkların oluşumu için beş adım: Alışkanlıkların oluşumu için beş adım vardır: istek, tetikleyici, eylem, ödül ve yineleme. Bu adımların bilincinde olmak, alışkanlıklarımızı değiştirmek veya yeni alışkanlıklar edinmek için kullanabileceğimiz bir çerçeve sağlar.

İstekleri çevreleyin: İsteklerimizi çevreleyen koşulları değiştirerek, isteklerimizin yönünü istediğimiz yöne yönlendirebiliriz. Örneğin, bir yiyeceği daha az tüketmek istiyorsak, yiyeceği ulaşılması zor bir yere koyabilir veya daha az miktarda alabiliriz.

İçsel motivasyon: Alışkanlıklarımızı sürdürmek için, içsel motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Alışkanlıklarımızı neden yapmak istediğimizi hatırlamak, bu alışkanlıkların sürdürülmesinde önemli bir faktördür.

Öz disiplin: Öz disiplin, bir alışkanlığın oluşumunda ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Ancak öz disiplini artırmak, pratik yaparak ve zamanla geliştirilebilen bir beceridir.

İyi alışkanlıkların sosyal yönü: İyi alışkanlıklar edinmek sosyal desteği kullanmak önemlidir. Kendimize uygun bir sosyal çevre oluşturarak, diğer insanların pozitif davranışlarını modelleyebiliriz. Ayrıca, birlikte çalışma veya birlikte spor yapma gibi sosyal aktiviteler, alışkanlıklarımızın sürdürülmesinde bize yardımcı olabilir.

Küçük kazançlar: Küçük kazançlar, alışkanlıklarımızın sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Küçük bir başarı, bizi motive edebilir ve alışkanlığımızın kalıcılığını artırabilir.

Süreklilik: Alışkanlıkların sürdürülmesi, sürekli bir çaba gerektirir. Alışkanlıklarımızı sürdürmek için, küçük değişiklikler yapmaya devam etmeli, sabırlı olmalı ve süreklilik sağlamalıyız.