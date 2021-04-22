Alkol de üretecek kolonyada dışa bağımlılığı bitirecek

GEÇEN yıl COVID-19 sürecinin ilk aylarında kolonya satışlarıyla birlikte fiyatları da patlamıştı. 22.5 liralık kolonyayı 250 liraya satmaya kalkanlar ortaya çıkmış, bazı e-ticaret sitelerinde uçuk fiyatlar bile görülmüştü:

•Kolonya 1000 lira…

Tam bu ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti’nde birlikte çalıştıkları Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer’i aradı:

-Sayın Cumhurbaşkanımız sizinle görüşmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolonya piyasasında olup biteni sordu, Engin Tuncer anlatmaya çalıştı:

-Talep patlaması maalesef fiyatları da yukarı çekti. Biz şirket olarak fiyatlarımızı yükseltmeyeceğimizi duyurduk. Ancak, merdiven altı üretim de arttı. Fiyatlarını aşırı yükseltenleri de görüyoruz.

Hammadde konusunu açtı:

-Pandemi öncesi hammaddemiz olan 1 litre alkolü 76 dolar/cent’e alıyorduk. Şimdi 2.5 dolara çıktı.

Türkiye’nin alkol üretimindeki durumunu ortaya koydu:

-1995-2000 döneminde çevrecilerin tepkileri, köylülerin itirazları üzerine bazı şeker fabrikaları alkol ünitelerini kapatmıştı.

Erdoğan sordu:

-Bizim yapabileceğimiz neler var?

Tuncer yanıtladı:

-Efendim alkol fiyatlarına müdahale edebilirseniz iyi olur.

Bu noktada kolonyanın öneminin altını çizdi:

-Bize göre kolonya “ticari mal” olmaktan çıktı. Halk sağlığını ilgilendirdiği için “stratejik ürün” haline geldi.

Kısa süre sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, alkol ve kolonya üreticilerini topladı.

Tarafları dinledi, ardından karar çıktı:

-Alkolün litre fiyatı 8.5 lirayı geçmeyecek.

Üreticilerden biri bu fiyata uymayacağını açıkça dile getirince devreye Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank girdi:

-Alkol fiyatıyla ilgili karara uyulması için her türlü önlemi alırız. Çünkü bu iş şu anda halk sağlığını ilgilendiriyor.

Derken Eyüp Sabri Tuncer’in de çalıştığı ithalatı şirket Brezilya’dan alkol getirdi:

-Şeker kamışından elde edilen, kolonya üretimine daha uygun 50 milyon litre alkol ithal ettik.

Brezilya’dan ithalat, kolonya üreticilerini alkol konusunda önemli ölçüde rahatlattı.

Engin Tuncer, şirketin Genel Müdür Yardımcısı ve kızı Pelin Tuncer, Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Asude Alkaylı ile geçenlerde sohbet ettik.

Engin Tuncer, kolonyanın hammaddesi olarak kullandıkları alkol fiyatlarında son durumu aktardı:

-Şu anda 1 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Sonra alkol konusundaki planını paylaştı:

-Güzel bir alkol fabrikası kurmayı planlıyoruz. Yılda 60 milyon litre alkol üretip Türkiye’yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Kolonya kültürü uzun yıllara dayanan Türkiye’nin alkolünü ithal etmesi aklıma takıldı, Tuncer açıkladı:

-Ülkemizde üretilen alkolün bir bölümü kolonyaya pek uymuyor. Üretildiği meyvenin, tarım ürününün kokusu ağır basıyor.

Bu durumda Eyüp Sabri Tuncer’in kolonyaya uygun alkolde dışa bağımlılığı bitirecek yatırımının bir an önce hayata geçmesi gerekiyor…

30 milyon lirayla başladı, 65 milyon liraya tamamladı

EYÜP Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, 2019’da 30 milyon liralık yatırım için teşvik belgesi aldıklarını belirtti:

-Kolonya ve sıvı sabun için yatırım planlamıştık. Kapasitemiz yetmiyordu. Üretim bantlarımızda otomasyon yatırımı söz konusuydu.

Pandemi nedeniyle makinelerin tesliminin geciktiğini bildirdi:

-Gecikmeli de olsa otomasyon devreye girdi. Dolum makineleri de daha sonra geldi. Yatırımımız 65 milyon lirayı buldu.

Böylelikle kapasite artışı gerçekleştirdiklerini kaydetti:

-Örneğin kolonyada kapasitemiz yüzde 100 büyüdü.

Üstten basmalı pompaya 3 maaş ikramiye ödedi

EYÜP Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Ocak 2020’de Tokyo’daki Kozmetik Ambalajı Fuarı’nı gezerken üstten basmalı bir pompa ilgisini çekti:

-Bir dezenfektan çıkarmayı planlıyoruz. Bu pompayı o ürünümüzün ambalajında kullanabiliriz.

Fiyatını sorup öğrendi:

-Tanesi 1 dolar…

Bir konteyner siparişle Tokyo’dan döndü. 450 bin adet pompa bir süre sonra Eyüp Sabri Tuncer’e ulaştı. Derken pandemi nedeniyle ofiste çalışan sayısı asgariye indirildi.

Engin Tuncer, bir sabah ofise girdiğinde kadın çalışanlardan birinin Japonya’dan gelen pompayı plastik şişeye taktığı dikkatini çekti, sordu:

-Bu şişede ne var?

Şu yanıtı aldı:

-Kolonya koydum.

Şişeye etiket yapıştırmasını istedi:

-Madem öyle şu ambalaja bir de Eyüp Sabri Tuncer etiketi yapıştır.

Böylece Eyüp Sabri Tuncer’in üstten basmalı pompası olan litrelik kolonyası piyasaya çıktı, ilgi de gördü. Engin Tuncer, üstten basmalı pompayı ofiste ilk kullanan kadın personeli 3 maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

İdeali 70 derece ama halk 80’e alıştı

EYÜP Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kolonyanın alkol derecesiyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

-Aslında 60 derecelik alkol düzeyi dezenfekte etmeye yetiyor. Bize göre ideali 70 derecedir. Ancak, halk 80 dereceye alıştı. Biz de 80 derece üretiyoruz.

Bazı üreticilerin 90 derecelik kolonya da piyasaya sürdüğünü belirtti:

-80 derecenin üstüne çıkmaya hiç gerek yok.

72 ülkeye markalı ihracat yapıyoruz

EYÜP Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Türkiye’de kolonya satışlarının geçen yıl 5 kat arttığını belirtip, ihracata döndü:

-72 ülkeye Eyüp Sabri Tuncer markamızla ihracat yapıyoruz. İhracatımız 10 milyon dolar dolayında seyrediyor. Ciromuzun yüzde 20’sini oluşturuyor.

Pandemiyle birlikte yurt dışından siparişlerin arttığını kaydetti:

-Yurt dışı siparişlerden epey geri çevirdiğimiz oldu.