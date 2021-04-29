Alkol yasağı algısı oluşuyor, turizmde iptallere neden olur

Dünyada en fazla vaka sayısının olduğu ülke konumuna gelen Türkiye, pandemi sürecinde bu sayıyı düşürmek için 17 Mayıs’a kadar tam kapanma ilan etti. Geç alınan bu karar dünya basınında da yer buldu. Ancak haberin konusu 3 haftalık kapanma şeklinde değil, alkol satışlarının tamamen yasaklanması oldu. Türkiye’de de tartışma konusu olan alkol satışlarındaki yasağın ilk etkisi turizmden geldi. Dün Türkiye’nin önde gelen bir turizm şirketinin sahibinden telefon aldım.

Akdeniz ve Ege’de 5 yıldız otelleri de bulunan şirket sahibi, “Bizi pandemi değil, bu karar vuracak” diye başladı konuşmaya. Avrupa ve Eski Demir Perde Ülkeleri’nde çalışan acente ve tur operatörlerinin kendilerini aradığını dile getiren şirket sahibi, “Türkiye’de alkol tüketimi yasaklandı mı? Birçok müşteri bu konuyu sormaya başladı. İptaller gelmeye başladı. Mısır’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bile bu yasak yok. Kaş yapalım derken göz çıkaracak bir karar alındı. Acilen bu yasak kalkmalı. Zaten zor durumdayız” diye devam etti sözüne.

17 GÜNÜN VERGİ KAYBI 1 MİLYAR LİRA

Türkiye’nin turizmde bu yılı da kaybedeceğini anlatan iş insanı, rakip ülkelerin bu konuda iyi çalışmalar yürüttüğünü dile getiriyor. İtalya, İspanya ve Yunanistan’da sert kapanmaların aylar önce yapıldığını ve hala da kısmi olarak süreci yürüttüklerini anlatan turizm şirketi sahibi, “Fransa 4 hafta bazı şehirler tam kapandı. İspanya 9 Mayıs’a kadar OHAL ilan etti. Portekiz, 2 haftalık tam kapanma sürecini tamamladı. Hiçbirinde alkole veya hayat tarzına yönelik karar alınmadı. Biz ise alkol satışlarına yasak koyduk” diye sona erdirdi sözlerini.

Türkiye’nin en önemli turizm müşterisi Rusya, haziran ayına kadar Türkiye’ye uçuşları durdurdu. Hemen ardından Mısır ile uçuşlara tekrar başlama kararı aldı. Bir diğer ülke olan Ukrayna’da savaş beklentisinden dolayı bir belirsizlik var. Avrupa ülkeleri ise açıklanan vaka sayısını da inandırıcı bulmuyor. Ve uçuşlara şüphe ile bakıyor. Bir de buna Türkiye’de “alkol yasak” algısı oluşunca bu yılın geçen yılı aratacağı aşikar. Öte yandan sahte içki üretimini de tetikleyecek bu karar, vergiyi de etkileyecek. Zira geçen yıl alkolden alınan vergi 21 milyar liraydı. Yani 17 günlük yasağın vergideki faturası 1 milyar liraya denk geliyor. Öte yandan Türkiye’de 150 bin civarında market ve büfe var. Onların zararlarını yazmıyorum bile.

AVRUPA’DA SOKAKTA YASAK, MARKETTE SERBEST

Türkiye’de marketlerde alkol satışının kapanma sürecinde yasaklanması yurtdışında büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin imajını da olumsuz yönde etkileyen bu kararın benzerleri yurtdışında uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Ancak Türkiye’den oldukça farklı bir şekilde. Fransa’da açık havada alkol satışı yasak. Yasağın nedeni ise sosyal mesafenin ihlal edilme ihtimali. Ancak marketlerde alkol serbestçe satılıyor. Almanya’da da açık havada satışın kuralları var. Marketlerde yine serbest. İngiltere’de bar ve restoranlarda alkol satışı belirli zamanlarda yasaklandı. Sosyal mesafe ihlali nedeniyle açık havada satış ve tüketimde kısıtlama var. Marketlerde serbest. İspanya’da da açık havada yasak, marketlerde serbest.