“Allah vergisi avantaj” ve “bilimle inatlaşmak”… (1)
3 şeridin 2’sini kapatan kamyonların oluşturduğu trafik nedeniyle…
İstanbul’dan Ankara’ya (durmadan) saatte 106 km ortalama ile gelebildik…
3 dakikada 98 kamyon solladığımız anlar oldu…
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Kamyon trafiği, ekonomideki canlılığı gösterir… (sonraki yazımın konusu)
Ama…
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“Alman çiftçi”, “amatör ekonomist” Johann Heinrich Von Thunen…
1800’lü yılların başında, “üretimde lokasyonun değeri” ile ilgili araştırmalar yapmış…
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O dönem:
Örneğin, “Sebze, meyve, süt ve diğer süt ürünlerini pazara hızlı getirmek gerekir. O nedenle bu ürünlerin üretimi şehre yakın yerlerde olmalıdır…” demiş…
Ve söyledikleri “model” olup, Almanya’da uygulanmaya başlamış…
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Alman ekonomist Alfred Weber…
1900’lerin başında…
İşçilerin ve girdi/çıktı ürünlerin taşınmasının bir tesis için en büyük maliyet olduğunu ve bu maliyet kalemini çözen işletmelerin rakipsiz olacağını dile getirmiş…
Ve söyledikleri “model” olup, Almanya’da uygulanmaya başlamış…
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Christaller, Evans gibi iktisatçılar, “Yatırımın geleceğinin % 70’i lokasyona bağlıdır” diye, kitaplar yazmış…
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Pandemi…
“Lokasyonun” önemini bir kez daha hatırlattı…
Tüm dünyada kopan tedarik zinciri, gecikmeler, birkaç ülkeyi ön plana çıkardı…
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Türkiye de “lokasyonu”/“bazı sektörlerin kabiliyetleri” nedeniyle ile ön plana çıktı…
İlginç tarafı:
Allah vergisi bu avantaja, yıllardır sahip olmamızdı…
VELHASIL…
Tarım ürünlerini uzaktan taşıyoruz…
Kamu binalarını/okulları farklı yerlere taşıyarak, kamu personelini/öğrencileri sabah/akşam uzaktan taşıyoruz…
Limana/demiryoluna/hammaddeye/işçiye uzak bölgeleri de, sanayiyle geliştirmek adına, destekliyoruz; “taşıma maliyetlerini” unutuyoruz, atıl yatırımlara zemin hazırlıyoruz…
5 kafe yetecekken, 20 kafenin açıldığı lokasyona, 21’inciyi açmaktan kaçınmıyoruz…
Neden, bilimle inatlaşıyoruz?