“Allah vergisi avantaj” ve “bilimle inatlaşmak”… (1)

3 şeridin 2’sini kapatan kamyonların oluşturduğu trafik nedeniyle…

İstanbul’dan Ankara’ya (durmadan) saatte 106 km ortalama ile gelebildik…

3 dakikada 98 kamyon solladığımız anlar oldu…

* * *

Kamyon trafiği, ekonomideki canlılığı gösterir… (sonraki yazımın konusu)

Ama…

* * *

“Alman çiftçi”, “amatör ekonomist” Johann Heinrich Von Thunen…

1800’lü yılların başında, “üretimde lokasyonun değeri” ile ilgili araştırmalar yapmış…

* * *

O dönem:

Örneğin, “Sebze, meyve, süt ve diğer süt ürünlerini pazara hızlı getirmek gerekir. O nedenle bu ürünlerin üretimi şehre yakın yerlerde olmalıdır…” demiş…

Ve söyledikleri “model” olup, Almanya’da uygulanmaya başlamış…

* * *

Alman ekonomist Alfred Weber…

1900’lerin başında…

İşçilerin ve girdi/çıktı ürünlerin taşınmasının bir tesis için en büyük maliyet olduğunu ve bu maliyet kalemini çözen işletmelerin rakipsiz olacağını dile getirmiş…

Ve söyledikleri “model” olup, Almanya’da uygulanmaya başlamış…

* * *

Christaller, Evans gibi iktisatçılar, “Yatırımın geleceğinin % 70’i lokasyona bağlıdır” diye, kitaplar yazmış…

* * *

Pandemi…

“Lokasyonun” önemini bir kez daha hatırlattı…

Tüm dünyada kopan tedarik zinciri, gecikmeler, birkaç ülkeyi ön plana çıkardı…

* * *

Türkiye de “lokasyonu”/“bazı sektörlerin kabiliyetleri” nedeniyle ile ön plana çıktı…

İlginç tarafı:

Allah vergisi bu avantaja, yıllardır sahip olmamızdı…

VELHASIL…

Tarım ürünlerini uzaktan taşıyoruz…

Kamu binalarını/okulları farklı yerlere taşıyarak, kamu personelini/öğrencileri sabah/akşam uzaktan taşıyoruz…

Limana/demiryoluna/hammaddeye/işçiye uzak bölgeleri de, sanayiyle geliştirmek adına, destekliyoruz; “taşıma maliyetlerini” unutuyoruz, atıl yatırımlara zemin hazırlıyoruz…

5 kafe yetecekken, 20 kafenin açıldığı lokasyona, 21’inciyi açmaktan kaçınmıyoruz…

Neden, bilimle inatlaşıyoruz?