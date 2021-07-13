Allah’a şükür bizim ithalata ihtiyacımız yok

KİĞILI Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Altınoluk’taki yazlığındayken Edremit’teki mağazasına uğradı. O anda mağazada bulunan bir Alman müşterinin alışverişini izledi:

- Alman müşteri bir sürü giyim eşyası aldı. Hesap çıkarıldı, 1000 Euro tuttu. Hesap Euro bazında düşündüğünden düşük çıkınca “başka neler alabilirim” diye bakmaya başladı.

Alman müşteriyi izlerken düşündü:

- Türkiye, Euro, dolar kazanıp, TL harcayanlar için bedava…

Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Giyim CEO’su Hilal Suerdem’le geçen hafta sohbet için buluştuk. Abdullah Kiğılı, online alışverişte yaşadıkları atağa işaret etti:

- e-ticaret’te 5 yılda ulaşabileceğimiz noktaya 15 ayda geldik. Pandemi öncesi toplam satışlarımız içinde online’ın payı yüzde 4-5 idi. Şimdi yüzde 11-12 düzeyine ulaştık. Bu durum öncelikle markaya olan güvenle gerçekleşebiliyor.

e-ticaret için Şekerpınar’daki depolarının yanına 7 bin metrekarelik ayrı bir depo kurduklarını belirtti:

- Online alışveriş, işin arka tarafında iyi bir kadro, güçlü bir yapılanma ile yürütülebiliyor. Depoda online alışverişle ilgili 50 arkadaşımız çalışıyor. Ayrıca 67 vilayetteki mağazalarımıza güvenip, online alışveriş müşterisine ürün teslimi günü ve saati verebiliyoruz.

1 Haziran’dan sonra gerçekleşen “açılma dönemi”ni değerlendirdi:

- Bir ayda “uçtuk” desem yeridir. Önce Babalar Günü alışverişi diye yorumladım. Ancak, sonrasında da aynı tempo çok şükür devam etti. Bütün piyasa iş yapıyor. Kumaş fabrikaları 24 saat mesai yapıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- “Doğru mal-doğru fiyat” dengesini iyi kurabilirsen satabiliyorsun. Bugünlerde smokin satışları rekor kırıyor. Epeydir bekletilen düğünler bu dönemde gerçekleşiyor.

Bu noktada Türkiye’deki üretim gücüne dikkat çekti:

- Allah’a şükür ki bizim ithalata ihtiyacımız kalmadı.

Bu sözü üzerine bulunduğumuz mekanda 2-2.5 yıl önceki sohbetimizi anımsattım:

- Üzerinizdeki ceketi gösterip, “Bu ceketin yüzde 65’i ithal ürün” demiştiniz. Tela gibi malzemelerin ithal olduğunu söylemiştiniz. Şimdi onları da yerli mi kullanıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Ceketin telası Almanya’dan, astarı Güney Kore’den geliyor. Benim kastettiğim kumaş. Çok şükür kumaş ithalatı söz konusu değil.

Hazır giyim sektörünün geleceğini daha iyi gördüğünü vurguladı:

- Pandemi, Çin’i hazır giyim konusunda sekteye uğrattı. ABD ve Avrupa ülkelerinde kimse hazır giyim markalarında, “Made in China” görmek istemiyor. Bu da Türk hazır giyim sektörünün önünü açıyor.

Ardından piyasa kredisinin önemi üzerinde durdu:

- Piyasanın bize açtığı kredi, benim için banka kredisinden çok daha önemlidir. Piyasada kredin varsa, işlerin daha rahat yürüyebilir. İşi babamdan ilk devraldığı dönemden beri piyasa kredisinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir, ona özen gösteririm.

Bakalım iç pazarda “uçuş”a geçen işler, COVID-19 krizinin acısını çıkarmaya yetecek mi?

2023’te yurt dışında 100 mağazaya çıkarız

KİĞILI Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 51 ülkede 45 mağaza, 72 franchise bayilerinin olduğunu belirtti:

- Şu anda yurt dışında 117 satış noktasında varız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yurt dışındaki mağaza sayımızı 100’e çıkarmış olmayı hedefliyoruz.

Yurt dışında yeni açılan ve açılış hazırlığı yapılan mağazalara işaret etti:

- Nisan ayında Bresca, Torino ve Catina’da 3 mağaza açtık, İtalya’da 8 şehire ulaşmış olduk. Milano, Bergamo ve Bologna’da mağaza yerlerini kiraladık. Bu ayın ikinci yarısında o mağazalarımız açılacak. İtalya’da mağaza sayımız 11’e yükselecek.

Yurt dışında yıl sonuna kadar 25 mağaza açacaklarını kaydetti:

- Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Özbekistan ve Irak’ta da büyümeye devam ediyoruz. Balkanlardaki etkinliğimizi de gün geçtikçe artırıyoruz. Makedonya, Romanya ve Sırbistan’da kendi yatırımımız olan 10 mağazamız var. Balkan ülkelerinde bu yıl 6 mağaza açtık.

Bulgaristan’ın Sofya, Plovdiv, Varna ve Shumen şehirlerinde mağaza açtıklarını vurgulayıp, ekledi:

- Belgrad’da mağaza açtığımızda Büyükelçimiz Hami Aksoy arayıp teşekkür etti. Büyükelçimizin araması üzerine mutlu oldum. Balkanlarda halen 16 mağazamız var. Yıl sonuna kadar 20’ye çıkarız.

Bilişim Vadisi’nde yazılım şirketimiz var

KİĞILI Giyim CEO’su Hilal Suerdem, Bilişim Vadisi’nde yazılım şirketi kurduklarını bildirdi:

- Şimdiye kadar ana yatırımcı ve hissedar olarak iki teknoloji firmasına yatırım yaptık.

Bu firmaları şöyle anlattı:

QualisICT: Perakende, e-ticaret ve lojistik teknolojileri alanında hizmet verecek. Qualis ile sektördeki know-how’ımızı teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerimizle birleştirerek büyüteceğiz.

Octopus: Bu şirketimiz de görüntü işleme ve online pazarlama teknolojileri alanında hizmet verecek.

Bir süredir sektörde karşılığını bulamadıkları uygulama ve araçları kendi bilgi sistemleri departmanında geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti:

- Bu gelişimin bir start-up ruhu ile Bilişim Vadisi ekosistemi içerisinde yalnızca bize değil sektöre de faydalı teknolojiler üretebilecek oluşuma dönüşmesine karar verdik.

12 pet şişeden bir gömlek üretilebiliyor

KİĞILI Giyim CEO’su Hilal Suerdem, “yeşil moda” ve “sürdürülebilirlik” adımlarıyla ilgili şu örnekleri verdi:

Recycle Gömlek: Pet şişelerden geri dönüşümle kazanılan liflerden üretilmiş kumaşlarla elde edilen bu gömlek, geri dönüşüme yönelik çalışmalarımızın önemli bir sonucu. 12 pet şişeden çıkan ipliklerle dokunan kumaşla bir gömlek üretebiliyoruz.

Örme atığı, dolgu elyafı: Örme grubu üretim atıklarını yeniden değerlendirip mont gibi ürünlerde dolgu elyafı olarak kullanıyoruz.

Doğal boyarlı koleksiyon: Sürdürülebilir lif içerikli kumaşları doğal boyar maddeler ile renklendirerek özel desen tasarımlarla yeşil moda anlayışına katkı sağlayan ürünler yapıyoruz.