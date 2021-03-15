Alman dev Türkiye'den çıktı, Farhym yoluna Türk firması olarak devam edecek

Geçtiğimiz ay sizlerle otomotiv sanayisinde önemli bir haberi paylaşmıştık. Almanya’nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi’nin Türkiye’den çıktığını sizlere duyurmuştuk. Haberimizde Türkiye’de iki bölgede üretim tesisi olan Farhym, hisselerinin tamamının Makel Yalıtım A.Ş. üzerinden Türk firması MDH/ Makel Grubu'na devredeceğini belirtmiştik. Farhym’ın CEO’su Bülent Akgöl’den bir telefon aldım. Verdiği bilgiler, hem şirketin hem de sektörün gelişimiyle de ilgiliydi.

Uzun yıllar dünyaca ünlü otomotiv firması Mercedes- Benz’in Fransa, Almanya, Brezilya gibi ülkelerde üst düzey yöneticiliğini yapan Akgöl, 2018 yılının başında Farhym’ın CEO’luğuna geldiğini ifade etti. Farhym’ın o tarihten bu yana büyüme gösterdiğini anlatan Akgöl, “Satış süreci, başarılı geçen son 3 yılın bir meyvesi oldu. Almanya merkezli Hymer-Leichtmetallbau, hızla büyüyen kurucusu olduğu Farhym şirketini, en başarılı olduğu bir dönemde devretme kararını aldı. Bizler Farhym olarak dünyada büyüme yolumuza devam edeceğiz. Ancak bu kez bir Türk şirketi olarak” dedi.

Farhym’ın Türkiye dışında Polonya’da operasyonları olduğunu ifade eden Akgöl, “Türkiye’de yeni süreçte MDH/Makel ile birlikte büyüme planlarımız olacak. Yeni yatırım ve kapasite artışları devreye girecek. İki şirket iyi bir sinerji yaratacak’ diye konuştu. Satış kararı alan Alman devi, Türk Grubu MDH/Makel ile tüm şartlarda karşılıklı uzlaşma sağladı ve Rekabet Kurumuna başvurdu. İşlem tamamlandığında ticari araçlar için bir marka olan Farhym’ın ismi değişmeden yoluna devam edecek. Türk otomotiv endüstrisinin yakından tanıdığı Farhym, yaklaşık 20 yıldır sektörde. 2003’te Türkiye’ye gelen Alman Hymer-Leichtmetallbau’nun kurduğu Farhym, ticari araçların iç kısımlarının tasarımı konusunda entegre çözümler üretiyor. Farhym, Türkiye’deki özellikle seyahat ve toplu taşıma otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Ankara ve Adana’da iki tesisi var

Farhym'ın ana tesisi, Ankara’da yer alan MAN Türkiye’nin hemen yanında 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’daki bin 500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Karsan, Temsa, Isuzu gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyor. Polonya’dan Singapur’a, Almanya’dan Hindistan’a geniş bir coğrafyaya ürünlerini ihraç ediyor. Farhym’ın yeni sahibi Makel Yalıtım, 1997 yılında kurulan MDH/Makel Grubu’na bağlı Ankara merkezli bir şirket. MAN Truck&Bus, Daimler Trucks&Buses , Siemens Mobility, CRRC, CNH Group/Türk Traktör, Otokar, Karsan, BMC, Anadolu Isuzu, Bozankaya, Hidromek ve Vestel gibi uluslararası ve ulusal bir çok önemli firmanın onaylı tedarikçisi olan Makel Yalıtım, otomotiv, demiryolu, beyaz eşya, iş makinaları, inşaat ve ambalaj gibi sektörlere yönelik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.