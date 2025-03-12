Alman devi Adidas’ın aksesuarını Türkler yapıyor

Adidas’ın pahalılaşan Çin’deki üretimi düşürmek için alternatif ülkelere yönelme stratejisi sonuç verdi. Bu stratejide yer bulan Türkiye, şirketin çanta, top gibi ürünleri kapsayan ekipman üretiminde Çin’in üretim üstünlüğü sona erdirerek birinci sıraya yükseldi. Alman devinin toplam aksesuar üretiminde Türkiye’nin payı yüzde 26’ya çıktı.

Dünyanın en büyük spor ekipmanı üreticilerinden Adidas, 2024 yılında satışlarını, bir önceki yıla göre yüzde 11 artırarak 23.68 milyar dolara çıkardı. Dünyaca ünlü markanın işletme kârı ise yüzde 398 yükseldi ve 1.34 milyar euroya çıktı.

Temeli 1924 yılına dayanan ve bünyesinde 60 bine yakın çalışanı bulunan Bavyera merkezli Alman devinin verilerini incelerken dikkat çekici bir detay vardı. Türkiye detayı. Alman devi Adidas’ın, 2008 yılında başlattığı pahalılaşan Çin’deki üretimi düşürme ve alternatif ülkelere yönelme stratejisi başarılı olmuş ve Türkiye de bu planda kendine yer bulmuştu. Şirketin en önemli iş kollarından biri olan çanta, top gibi ürünleri kapsayan ekipman üretiminde Çin’in ezici üretim üstünlüğü sona ermiş ve yerine Türkiye gelmiş.

Birinci sıraya Türkiye yerleşti

Adidas’ın geçmiş yıllardaki verilerini karşılaştırarak incelediğimizde bu rakamların önemi daha fazla ortaya çıkıyor. 100-120 milyon adetlik üretime sahip bu ekipman üretiminde 2020 yılında Çin yüzde 36’lık payla birinci, Türkiye yüzde 21’lik payla ikinci, Pakistan ise yüzde 16’lık payla üçüncü sıradaydı. 2022 yılında ise Çin’in ağırlığı azalmış ve yüzde 28’e gerilemiş. İkinci sırada yer alan Türkiye ise yüzde 25’e yükselirken, Pakistan yüzde 21 ile üçüncülüğünü korumuş durumdaydı.

Adidas’ın 2024 verileri ise Türkiye’nin Çin’i bir anlamda ezdiğini gösteriyor. Alman devinin toplam aksesuar üretiminde Türkiye’nin payı yüzde 26’ya çıkmış durumda. Birinciliği üstlenen Türkiye’nin ardından Çin’in payı yüzde 22’ye düştü. Üçüncü Pakistan’ın payı ise yüzde 22 oranında. Bir anlamda Adidas, aksesuar malzemeleri üretiminde ana tedarikçi olan Çin’i Türkiye’ye tercih etmeye başladı.

Güneydoğu Asya üretim üssü

Adidas’ın ana iş kollarında ise Çin’in geçmiş yıllardaki üstünlüğü kan kaybı yaşamış. Giyimde Kamboçya yüzde 23’lük payla liderliğini korurken, ikinci sırada hızla büyüyen Vietnam var. Bu ülkenin payı yüzde 18. Çin ise yüzde 16’lık pay ile üçüncü sırada kendine yer buldu. Ayakkabıda da üretimin yüzde 39’unu Vietnam karşılarken, yüzde 32 ile Endonezya ikinci, yüzde 14 ile Çin üçüncü oldu.

Adidas’ın tüm ürünleri üretiminde Güneydoğu Asya ülkelerinin gücü tartışılmaz. Tedarikçilerin oluşturduğu işgücü kimi ülkelerde 100 bini aşıyor. Vietnam 15 fabrikada 104 bin çalışanla lider. İkinci sıradaki Endonezya 9 fabrika ve 96 bin çalışanla ikinci. Kamboçya ise 8 tesis ve 40 bin çalışanla üçüncü sırada. Çin’deki 13 fabrika ise 31 bin çalışanla Adidas’a üretim gerçekleştiriyor. Üretimde giderek pahalı hale gelen Çin’in yerini Güneydoğu Asya ülkeleri alıyor. Bu sadece Adidas’a özel bir durum değil.

Dünyaca ünlü giyim firmalarının rortası bu ülkelere kaymış durumda. Vietnam, Kamboçya, Endonezya gibi ülkeler, Çin’in alternatifi oldu. Türkiye ise ince işçilik dediğimiz daha fazla ustalık isteyen ürünlerde öne çıkıyor. Özellikle ABDÇin arasında başlayan, diğer ülkelere de sıçrayan ticaret ve gümrük savaşları pazara yakın olan Türkiye, Mısır, Fas gibi ülkeleri üretimde yeni merkez haline getirecek. Adidas bunun örneği.