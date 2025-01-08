Alman devi Mercedes’te Türk yönetici trafiği
Dünyanın en önemli otomotiv şirketi Mercedes-Benz’de iki önemli atama yapıldı. En hızlı büyüyen pazarlardan Hindistan’ın CFO’su Türk yönetici Emrah Özer oldu. Hindistan'daki görevini bir Türk'e emanet eden Evren Çakabey ise, Avusturya’da CFO’luk ve İcra Direktörlüğü görevine getirildi.
Dünya otomotiv tarihi, Mercedes-Benz Group ile başlar. Alman mucitler Karl Benz ve Gottlieb Daimler’in temelini attığı grup, otomotivde lüks ve dayanıklılığı buluşturan bir sembol haline geldi. Alman mühendisliğinin şaheseri olarak bilinen Mercedes-Benz dünyada 2.5 milyon adet araç satışıyla küresel lüks otomotiv piyasasının lider şirketlerinden biri.
153 milyar euroyu aşan cirosuyla birçok orta ölçekli ülkeden daha büyük finansallara sahip Alman devinin 263 milyar euro varlığı ve 166 binden fazla çalışanı bulunuyor. Çin tehlikesine rağmen gücünü koruyan Alman devinde şimdilerde en fazla konuşulan konulardan biri Türk yöneticilerinin başarısı.
Geçtiğimiz günlerde bizler için sessiz sedasız olsa da iki önemli atama gerçekleştiren Mercedes-Benz, küresel finans yönetimini Türklere emanet etmiş durumda.
Alman devinin Ştutgart’taki merkezinde orta düzey Türk yöneticilerinin sayısı dikkat çekerken, küresel anlamda iki önemli ülkedeki atamalar bir nebze “Türk trafiği” oluşturmuş durumda. Bu atamalardan biri Hindistan’da gerçekleşti. Mercedes-Benz Hindistan’ın tüm finansalları Türk yönetici Emrah Özer’e emanet edildi.Hindistan’daki Mercedes-Benz CFO’luk koltuğuna Emrah Özer atandı.
Şu anda Mercedes-Benz Otomotiv Türkiye’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans ve Kontrol Başkanı olarak görev yapan Emrah Özer, yakın zamanda Mercedes-Benz Hindistan Yönetim Kurulu’na İcra Direktörü olarak dahil edilecek. Kariyerine 2002 yılında Stuttgart’taki Smart GmbH’da Finans ve Kontrol bölümünde başlayan Emrah Özer, 2008 yılında Hindistan ve NAFTA’da Proje Kontrol Başkanı oldu. 2016 yılında Mercedes-Benz Türk’e geçen Özer, Mercedes-Benz Otomotiv Türkiye’de şirketin finansal yapısının kâr üreten bir organizasyona doğru güçlendirilmesinde etkili oldu.
Almanya’daki ünlü Wilhelmshaven Üniversitesi’nde Ekonomi Bilimi okuyan Emrah Özer, Ekonomi alanında Yüksek Lisans Diploması ile mezun oldu. Kariyerine 2002 yılında Stuttgart’taki Smart GmbH’da Finans ve Kontrol bölümünde başladı. 2008 yılında Özer, Hindistan ve NAFTA’da Proje Kontrol Başkanı oldu.
Küresel finans yönetimi Türklere emanet
Emrah Özer’in oturduğu koltuğun da eski sahibinin bir Türk olduğunu öğrendim. Hem de bir kadın yöneticinin: Evren Çakabey.
Hindistan’daki görevini bir Türk’e emanet eden Evren Çakabey’in yeni görevi ise Avusturya oldu. Çakabey, Mercedes-Benz’in Avusturya’daki yönetiminde İcra Direktörlüğünün yanı sıra CFO olarak görev alacak. Almanya’nın sınır komşusu olan Avusturya’da yeni görevine başlayan Çakabey’i yakın zamanda Almanya’daki merkezde üst düzey görevde görmemiz mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Çakabey, 2001 yılında analist olarak girdiği grupta birçok önemli görevleri üstlendi. 2022 yılında Hindistan’da CFO ve İcra Direktörlüğü’ne atanan Çakabey, 2019 ve 2022 yılları arasında Mercedes-Benz Türk’te Muhasebe, Vergi, Gümrük ve Hazine Grup Müdürü oldu. Çakabey öncesinde ise Teknik Operasyonlar ve Müşteri Deneyimi Başkanı unvanlarınsa sahip oldu.