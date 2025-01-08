Alman devi Mercedes’te Türk yönetici trafiği

Dünyanın en önemli otomotiv şirketi Mercedes-Benz’de iki önemli atama yapıldı. En hızlı büyüyen pazarlardan Hindistan’ın CFO’su Türk yönetici Emrah Özer oldu. Hindistan'daki görevini bir Türk'e emanet eden Evren Çakabey ise, Avusturya’da CFO’luk ve İcra Direktörlüğü görevine getirildi.

Dünya otomotiv tarihi, Mercedes-Benz Group ile başlar. Alman mucit­ler Karl Benz ve Gottlieb Daim­ler’in temelini attığı grup, oto­motivde lüks ve dayanıklılığı bu­luşturan bir sembol haline geldi. Alman mühendisliğinin şahese­ri olarak bilinen Mercedes-Benz dünyada 2.5 milyon adet araç sa­tışıyla küresel lüks otomotiv pi­yasasının lider şirketlerinden biri.

153 milyar euroyu aşan ci­rosuyla birçok orta ölçekli ülke­den daha büyük finansallara sa­hip Alman devinin 263 milyar euro varlığı ve 166 binden fazla çalışanı bulunuyor. Çin tehlike­sine rağmen gücünü koruyan Al­man devinde şimdilerde en fazla konuşulan konulardan biri Türk yöneticilerinin başarısı.

Geçtiğimiz günlerde bizler için sessiz sedasız olsa da iki önem­li atama gerçekleştiren Merce­des-Benz, küresel finans yöne­timini Türklere emanet etmiş durumda.

Alman devinin Ştut­gart’taki merkezinde orta dü­zey Türk yöneticilerinin sayısı dikkat çekerken, küresel anlam­da iki önemli ülkedeki atamalar bir nebze “Türk trafiği” oluştur­muş durumda. Bu atamalardan bi­ri Hindistan’da gerçekleşti. Mer­cedes-Benz Hindistan’ın tüm finansalları Türk yönetici Em­rah Özer’e emanet edildi.Hindis­tan’daki Mercedes-Benz CFO’luk koltuğuna Emrah Özer atandı.

Şu anda Mercedes-Benz Otomotiv Türkiye’de Yönetim Kurulu Üye­si ve Finans ve Kontrol Başkanı olarak görev yapan Emrah Özer, yakın zamanda Mercedes-Benz Hindistan Yönetim Kurulu’na İc­ra Direktörü olarak dahil edile­cek. Kariyerine 2002 yılında Stut­tgart’taki Smart GmbH’da Finans ve Kontrol bölümünde başlayan Emrah Özer, 2008 yılında Hindis­tan ve NAFTA’da Proje Kontrol Başkanı oldu. 2016 yılında Mer­cedes-Benz Türk’e geçen Özer, Mercedes-Benz Otomotiv Türki­ye’de şirketin finansal yapısının kâr üreten bir organizasyona doğ­ru güçlendirilmesinde etkili oldu.

Almanya’daki ünlü Wilhelmsha­ven Üniversitesi’nde Ekonomi Bi­limi okuyan Emrah Özer, Ekono­mi alanında Yüksek Lisans Diplo­ması ile mezun oldu. Kariyerine 2002 yılında Stuttgart’taki Smart GmbH’da Finans ve Kontrol bölü­münde başladı. 2008 yılında Özer, Hindistan ve NAFTA’da Proje Kontrol Başkanı oldu.

Küresel finans yönetimi Türklere emanet

Emrah Özer’in oturduğu kol­tuğun da eski sahibinin bir Türk olduğunu öğrendim. Hem de bir kadın yöneticinin: Evren Çaka­bey.

Hindistan’daki görevini bir Türk’e emanet eden Evren Çaka­bey’in yeni görevi ise Avusturya oldu. Çakabey, Mercedes-Benz’in Avusturya’daki yönetiminde İc­ra Direktörlüğünün yanı sıra CFO olarak görev alacak. Almanya’nın sınır komşusu olan Avusturya’da yeni görevine başlayan Çakabey’i yakın zamanda Almanya’daki merkezde üst düzey görevde gör­memiz mümkün.

Boğaziçi Üniver­sitesi Endüstri Mühendisliği Bö­lümü mezunu olan Çakabey, 2001 yılında analist olarak girdiği grup­ta birçok önemli görevleri üstlen­di. 2022 yılında Hindistan’da CFO ve İcra Direktörlüğü’ne atanan Ça­kabey, 2019 ve 2022 yılları arasın­da Mercedes-Benz Türk’te Mu­hasebe, Vergi, Gümrük ve Hazine Grup Müdürü oldu. Çakabey ön­cesinde ise Teknik Operasyonlar ve Müşteri Deneyimi Başkanı un­vanlarınsa sahip oldu.