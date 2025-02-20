Alman devleri, Türkiye’den çıkma yarışına girdi
Enerji fiyatlarında devam eden artış, ABD’de Donald Trump yönetimiyle gündeme gelen ticaret savaşları, Rusya’ya uygulanan ambargo ve hızla artan enflasyon. Avrupa ekonomisinin dinamosu sayılan Almanya, son dönemde hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Alman devlerinin işten çıkarma, yatırım planlarını askıya almayla başlattığı olumsuz hava yerini varlık satışlarına bırakmış durumda. Bunun en canlı örneği ise Türkiye’de yaşanıyor. Alman devleri, birer birer Türkiye’deki varlıklarını satıyor, operasyonlarını küçültüyor.
DÜNYA Gazetesi’nin son birkaç haftadır üzerinde durduğu ve ilk kez duyurduğu haberlerde dikkat çekici şekilde Alman varlığı Türkiye’de giderek azalıyor. Bunun son örneği ise enerjide yaşandı. Türkiye’de 1.5 milyar dolarlık yatırımda payı olan Alman enerji devi Steag, OYAK Grubu’yla ortaklığını sona erdirerek hisselerini satmak istiyor. Alman Steag’ın yüzde 51, OYAK Grubu’nun da yüzde 49 oranıyla ortak olduğu İskenderun Enerji’de yeni bir süreç için görüşmeler başlamış durumda.
Bloomberg’in de duyurduğu habere göre Alman devi, İskenderun Enerji’deki yüzde 51’lik hissesini 600 milyon dolara satmayı planlıyor. İskenderun Enerji, Adana’da 1.308 megavatlık Sugözü Termik Santrali’ni işletiyor. Santral, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünü tek başına karşılıyor. Yılda yaklaşık 9 Milyar kW-saat elektrik üreten santral ayrıca, 21,12 MWp kurulu güçte güneş elektrik üretim tesisini devreye alırken, 35 MW kurulu güçte güneş veya rüzgar elektrik üretim tesisi projesi de hayata geçirmeyi planlıyor. Enerji devi Steag’in ülkedeki en önemli varlığını satma kararı aslında Türkiye’ye yönelik Alman şirketlerinin son dönemde aldığı kararların bir devamı niteliğinde.
Türkiye’de uzun süredir önemli yatırımlara imza atan Alman devleri, bir çıkış furyasına girmiş durumda. Gelin son 4 ayda Türkiye’den çıkan yatırımları hatırlayalım. Türkiye’ye 62 yıl önce giren Alman devi Ytong’un varlık satışını ilk kez 2023 yılında DÜNYA Gazetesi duyurmuştu. 2024 yılı kasım ayında da Türk Ytong adlı şirkette hisse satışı yapıldı Alman devi sahibi olduğu yüzde 25’lik hisseyi satarak Türkiye’deki payını Nakkaş Holding’e devretmiş oldu. 1963 yılında kurulan ve yıllık 2.5 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip 6 fabrikası bulunan Türk Ytong’un 540 çalışanı bulunuyor.
Oto yan sanayinin en büyük yatırımcılarındandı
Ytong’un ardından bu kez Türkiye’deki varlığını satma kararı alan şirket Alman otomotiv yan sanayi devi Linde + Wiemann oldu. Alman devi, Aralık ayının son günlerinde Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı. DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu o haberde de Alman devi, ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki payları Ersu Ailesi’ne devretme kararı aldı. Alman devi, böylece Türkiye’den çekildi. Alman devinin Türkiye’deki bu ortaklığı 2010 yılında başlamıştı. Linde Opsan’ın toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulu iki ayrı tesisinde, yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı yapıyor. Toplamda 475 çalışanı bulunan tesis, seri üretime 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile başladı. Şirketin çalıştığı markalar arasında yerli araç Togg, Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis, Magna gibi devler var.
Farhym’i Turna Ahşap satın aldı
Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya’nın en önemli grup şirketlerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararını da geçtiğimiz ay aldı. Yine Dünya Gazetesi’nin duyurduğu haberde Farhym, hisselerinin tamamını bir başka Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satıldı. Dünya çapında faaliyet gösteren ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor.
Siemens, Türkiye’de tek olan merkezi kapatıyor
Almanya’nın en önemli sanayi gruplarından olan Siemens Gamesa’nın Türkiye’deki en önemli varlıklarından biri de İzmir’deki birimdi. Türkiye’nin İlk ve Tek Rüzgar Türbini Ar-Ge Merkezi olan bu birimi Siemens Gamesa, kapatmayı planlıyor. Her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını belirtiliyor. Şirketin dünyadaki 6 Ar- Ge merkezinden biri olan İzmir Ar-Ge Ofisi’nde çalışan 80 mühendisin işten çıkarılacağı ifade ediliyor.