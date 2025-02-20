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Alman devleri, Türkiye’den çıkma yarışına girdi

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Enerji fiyatlarında devam eden artış, ABD’de Donald Trump yönetimiyle gündeme gelen ti­caret savaşları, Rusya’ya uygulanan ambargo ve hızla artan enflasyon. Av­rupa ekonomisinin dinamosu sayılan Almanya, son dönemde hızlı bir dö­nüşüm yaşıyor. Alman devlerinin iş­ten çıkarma, yatırım planlarını askıya almayla başlattığı olumsuz hava yeri­ni varlık satışlarına bırakmış durum­da. Bunun en canlı örneği ise Türki­ye’de yaşanıyor. Alman devleri, birer birer Türkiye’deki varlıklarını satı­yor, operasyonla­rını küçültüyor.

DÜNYA Gazete­si’nin son birkaç haftadır üzerinde durduğu ve ilk kez duyurduğu haber­lerde dikkat çeki­ci şekilde Alman varlığı Türkiye’de giderek azalıyor. Bunun son örne­ği ise enerjide ya­şandı. Türkiye’de 1.5 milyar dolarlık yatırımda payı olan Alman enerji de­vi Steag, OYAK Grubu’yla ortaklığını sona erdirerek hisselerini satmak is­tiyor. Alman Steag’ın yüzde 51, OYAK Grubu’nun da yüzde 49 oranıyla ortak olduğu İskenderun Enerji’de yeni bir süreç için görüşmeler başlamış du­rumda.

Bloomberg’in de duyurduğu habere göre Alman devi, İskenderun Enerji’deki yüzde 51’lik hissesini 600 milyon dolara satmayı planlıyor. İs­kenderun Enerji, Adana’da 1.308 me­gavatlık Sugözü Termik Santrali’ni işletiyor. Santral, Türkiye’nin elekt­rik ihtiyacının yüzde 3’ünü tek başı­na karşılıyor. Yılda yaklaşık 9 Milyar kW-saat elektrik üreten santral ay­rıca, 21,12 MWp kurulu güçte güneş elektrik üretim tesisini devreye alır­ken, 35 MW kurulu güçte güneş veya rüzgar elektrik üretim tesisi projesi de hayata geçirmeyi planlıyor. Enerji devi Steag’in ülkedeki en önemli var­lığını satma kararı aslında Türkiye’ye yönelik Alman şirketlerinin son dö­nemde aldığı kararların bir devamı niteliğinde.

Türkiye’de uzun süredir önemli yatırım­lara imza atan Al­man devleri, bir çıkış furyasına girmiş durumda. Gelin son 4 ayda Türkiye’den çı­kan yatırımla­rı hatırlayalım. Türkiye’ye 62 yıl önce giren Alman devi Ytong’un varlık satışını ilk kez 2023 yılında DÜNYA Gazetesi duyurmuştu. 2024 yılı kasım ayında da Türk Ytong adlı şirkette hisse sa­tışı yapıldı Alman devi sahibi oldu­ğu yüzde 25’lik hisseyi satarak Tür­kiye’deki payını Nakkaş Holding’e devretmiş oldu. 1963 yılında kurulan ve yıllık 2.5 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip 6 fabrikası bulu­nan Türk Ytong’un 540 çalışanı bu­lunuyor.

Oto yan sanayinin en büyük yatırımcılarındandı

Ytong’un ardından bu kez Türki­ye’deki varlığını satma kararı alan şir­ket Alman otomotiv yan sanayi devi Linde + Wiemann oldu. Alman devi, Aralık ayının son günlerinde Türki­ye’deki üretim tesisindeki ortaklı­ğı bitirme kararı aldı. DÜNYA Gaze­tesi’nin duyurduğu o haberde de Al­man devi, ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki payları Er­su Ailesi’ne devretme kararı aldı. Al­man devi, böylece Türkiye’den çekil­di. Alman devinin Türkiye’deki bu or­taklığı 2010 yılında başlamıştı. Linde Opsan’ın toplam 25 bin metrekare ka­palı alana kurulu iki ayrı tesisinde, yıl­da 130 milyon punta ve 55 milyon bağ­lantı elemanı kaynağı yapıyor. Top­lamda 475 çalışanı bulunan tesis, seri üretime 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile başladı. Şir­ketin çalıştığı markalar arasında yerli araç Togg, Ford Otosan, TOFAŞ, Stel­lantis, Magna gibi devler var.

Farhym’i Turna Ahşap satın aldı

Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya’nın en önemli grup şirketlerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kara­rını da geçtiğimiz ay aldı. Yine Dünya Gazetesi’nin duyurduğu haberde Far­hym, hisselerinin tamamını bir başka Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satıldı. Dünya çapında faaliyet göste­ren ticari araç üreticileri için bir sis­tem tedarikçisi olan Farhym Türki­ye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor.

Siemens, Türkiye’de tek olan merkezi kapatıyor

Almanya’nın en önemli sanayi grup­larından olan Siemens Gamesa’nın Türkiye’deki en önemli varlıklarından biri de İzmir’deki birimdi. Türkiye’nin İlk ve Tek Rüzgar Türbini Ar-Ge Mer­kezi olan bu birimi Siemens Gamesa, kapatmayı planlıyor. Her ne kadar res­mi olarak açıklanmasa da, önümüzde­ki günlerde sürecin tamamlanacağını belirtiliyor. Şirketin dünyadaki 6 Ar- Ge merkezinden biri olan İzmir Ar-Ge Ofisi’nde çalışan 80 mühendisin işten çıkarılacağı ifade ediliyor.

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