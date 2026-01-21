Alman ekonomisi batıyor mu?

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık merkezli The Econo­mist dergisi, “Alman Ekonomisi O Kadar Kötü ki Sosis Fabri­kaları Bile Kapanı­yor” başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda, Al­manların sosis düş­künlüğü üzerinden kurulan simgesel bir örnekle, “sosis fabrikası bile ka­panıyorsa gerisini siz düşünün” mesajı veriliyor. Aynı dergi, 2023 yılında da Almanya’yı “Avru­pa’nın hasta adamı” ilan etmişti. Peki Almanya’da durum gerçek­ten de bu kadar mı kötü?

İstatistikler ne diyor?

Pandeminin başladığı 2019 yı­lını izleyen 2020–2025 dönemini kapsayan altı yıllık süreçte, beş te­mel ekonomik gösterge üzerinden durumu değerlendirelim. AB’nin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa ile, The Economist’in mer­kezi olan Birleşik Krallık verileri­ni birbiriyle karşılaştıralım. Ne­ticede bunlar, yüzölçümü ve nü­fus bakımından birbirine görece yakın değerlere sahip, Avrupa’nın en büyük ve karşılaştırılabilir üç ekonomisidir. Aşağıda yer verilen rakamlar, resmî kurumlarca ya­yımlanmış veriler esas alınarak yuvarlatılmış değerler halinde su­nulmakta olup, yıllar ve ülkeler arasında sınırlı metodolojik fark­lar bulunabilir.

Almanya’daki sıkıntı, model değişimi sancısı

Almanya’nın sorunu, diğer dev­letlere oranla sanayiye ve ihraca­ta daha bağımlı olmasıdır. Başta Çin’den gelen talep olmak üzere küresel talep zayıflığı ve ihracat düşüşü, yüksek üretim maliyetle­ri (enerji, ücretler), başta Alman­ya’nın başat sektörlerinden oto­motiv başta gelmek üzere sanayi daralması, ABD-Çin çekişmesi ve düşük yatırım 2024-2025 yılların­da Almanya’daki küçük ve orta iş­letmeleri (!!?) zorlamıştır.

Ancak, Almanya halen en büyük Avrupa ekonomisidir. Almanya, önemli ihracatçı ve üretim merke­zidir, çok büyük bir KOBİ ağı mev­cuttur, işsizlik oranı düşük, kamu borcu Fransa ve İtalya’dan daha kontrollü ve finansal sistemi istik­rarlıdır. Yüksek gelir düzeyi ve is­tihdam seviyesi avantajlarına sa­hiptir. Dolayısıyla, iflas oranları genel resmin tamamını vermez.

Sonuç

Veriler, Fransa ve Birleşik Kral­lık’ın birçok göstergede Alman­ya’dan daha olumsuz bir durumda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu­na rağmen The Economist’in oda­ğını Almanya’ya yöneltmesi, her­halde Almanya’nın Avrupa ekono­misindeki “referans ülke” rolüne dayandırılabilir. Almanya çöküşte değildir; sadece model değişimi­nin sancısını yaşamaktadır.