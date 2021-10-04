Alman Farhym’ın satışı iptal edildi, Türkiye’deki 3’üncü fabrikasını kuracak

Bu yılın şubat ayında otomotiv sanayisinin önemli tedarikçilerinden Alman Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi’nin Türkiye’den çıktığını sizlere duyurmuştuk. Haberimizde Türkiye’de iki bölgede üretim tesisi olan Farhym, hisselerinin tamamının Makel Yalıtım A.Ş. üzerinden Türk firması MDH/ Makel Grubu'na devredeceğini belirtmiştik.

Türkiye dışında Polonya’da operasyonları bulunan Farhym’ın satış sürecinde yeni bir gelişme oldu ve anlaşma iptal edildi. Farhym’ın CEO’su Bülent Akgöl, “Hymer- Leichtmetallbau tarafından Farhym Otomotiv Sanayinin geçtiğimiz aylarda görüşülen Türk grubu MDH/Makel şirketine devrinde, Rekabet Kurumu’nun onay vermişti. Ancak sonrasında alıcı firmanın sözleşme şartlarında yer alan bazı maddeleri yerine getiremediğinden dolayı, satış sözleşmesi geçersiz hale geldi. Artık bundan sonra Farhym Alman sermayesi olarak yoluna devam edecek’’ dedi.

Otobüs devleriyle çalışıyor

Ticari araçların iç kısımlarının tasarımı konusunda entegre çözümler üreten Farhmy,özellikle otobüslere yönelik hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmelere yönelik üretim gerçekleştiriyor. 2003’te Türkiye’ye gelen Alman Hymer- Leichtmetallbau’nun kurduğu Farhym'ın ana tesisi, Ankara’da yer alan MAN Türkiye’nin hemen yanında 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’daki bin 500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Karsan, Temsa, Isuzu gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyor.

Yeni tesis Marmara'da olacak

Polonya’dan Singapur’a, Almanya’dan Hindistan’a geniş bir coğrafyaya ürünlerini ihraç eden Alman devine ait Farhym, şimdi Türkiye’de yeni bir tesis daha kurmayı planlıyor. CEO Bülent Akgöl, “Satış görüşmeleri olumsuz tamamlandı ancak Türkiye’ye Almanya’nın bakışı olumlu yönde. Türkiye’deki 3’üncü fabrikamızı kurmak için çalışma başlatıldı. İlk planda 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni tesisi Marmara Bölgesi’nde yakın dönemde kuracağız” diye konuştu.