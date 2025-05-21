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Alman Opta olmadı, sıra Alman Almamet’te

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye ile Almanya arasında şirket alım-satımı hız kesmiyor. Geçtiğimiz yıl özellikle yazılım alanında peş peşe Türk şirketi alan Alman devleri, bu kez ağır sanayiye yöneldi.

İzmir’de üretim yapan demir-çelik şirketi Metser, 2 yıl önce başlattığı Alman ortak serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.

2023 yılında Alman Opta Group ile ortaklık kararı alan, hatta resmi kurumlara başvurularda bulunan İzmirli Metser, o işlem tamamlanmayınca bu kez bir başka Alman’a yönünü çevirdi.

Metser Demir Çelik şirketi, Alman sıcak metal kükürt giderme, Grignard reaksiyonları ve piroteknik alanlarında Avrupa’nın en büyüklerinden Almamet Group ile görüşmeye başladı.

Anlaşma sağlanırsa, İzmirli Metser’in Alman ortaklığı 2 yıl sonra tamamlanacak.

Avrupa ve Afrika’ya ihracat yapıyor

1983 yılında Alexander Rhomberg tarafından kurulan Alman Almamet, demir ve çelik kükürt giderme alanında dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinden biri.

Güney Afrika’dan Ukrayna’ya, ABD’den Çin’e 12 ülkede faaliyet gösteren, en önemli üretim tesisini Hindistan’da başlatan Almamet International Group’un ortak olmak istediği Metser ise 2007 yılında kuruldu.

Metser, özel bileşimli ve alaşımlı tel üretimi yapıyor. İzmir’de üretim yapan Türk şirketi, Mısır’dan Yunanistan’a, Romanya’dan Avusturya’ya yakın coğrafyaya ihracat yapıyor.

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