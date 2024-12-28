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Alman otomotiv devi ortaklığı bitirdi, Türkiye’den çekildi

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Almanya’da otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Başta BMW olmak üzere birçok küresel marka tesislerini kapatırken, binlerce çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Küresel otomotiv sektörünü de olumsuz etkileyen küçülme kararları, Alman otomotiv yan sanayisinde de varlık çıkışına neden oldu.

Almanya’nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Linde + Wiemann, Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı. Linde + Wiemann, ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki payları Ersu Ailesi’ne devretme kararı aldı. Alman devi, böylece Türkiye’den çekildi.

2010’da ortak üretime başlamıştı

Opsan, otomotiv ana sanayi için orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten Türkiye’nin en önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biri. 1963 yılında İstanbul’da basınçlı kaplar ve sac şekillendirme alanında sanayi hayatına başlayan Opsan, 1976’da Oyak-Renault firması için kromajlı tamponların üretimine başladı. Şirket böylece otomotiv sektörüne ilk adımını attı. 2010 yılında Ersu Ailesi’ne ait Opsan ve Linde+Wiemann firmaları ortaklık kararı almış, böylece Linde Opsan kurulmuştu. Linde Opsan’ın toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulu iki ayrı tesisinde, yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı yapıyor.

Toplamda 475 çalışanı bulunan tesis, seri üretime 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile başladı. Şirketin çalıştığı markalar arasında yerli araç Togg, Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis, Magna gibi devler var.

İkinci Dünya Savaşı’nda kuruldu

Türkiye’de ortaklığı bitiren Alman Linde + Wiemann, 1939’da İkinci Dünya Savaşı’ndan günler öncesinde kuruldu. Almanya’nın Dillenburg kentinde bulunan şirket, Almanya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerde üretim yapıyor. 

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