Alman Theegarten-Pactec Makrev Ambalaj'ı satın aldı

Türk ambalaj sektörü, küresel oyuncuların en fazla ilgi gösterdiği pazarlardan birisi. Japonya’dan ABD’ye kadar birçok coğrafyadan yabancı oyuncular peş peşe Türkiye’de şirket alıyor, ortak oluyor veya yatırım yapıyor. Küresel ouuncular olan Mondi, Constantia Flexibles Group, Huhtamaki, Romvan; Türkiye pazarına giren önemli yabancı yatırımcılar. Bu yılın nisan ayında da İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum’un hisselerinin yüzde 80’ini alarak pazara giren son yabancı firma olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ambalaj sektöründe yaşanan bu yabancı ilgisine son eklenen firma ise Almanyalı Theegarten-Pactec. Almanya’nın en eski paketleme şirketlerinden biri olan Theegarten-Pactec, Türk makine mühendisliği şirketi Makrev Ambalaj’ı satın aldı. Alman devinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre satın alma ile Alman şirket hem Türkiye’de hem de bölgede büyümeyi planlıyor.

TÜRK FİRMANIN PAZARINA ODAKLANACAK

1934 yılında Almanya'nın Dresden kentinde kurulan Theegarten-Pactec, küçük boyutlu şekerleme ürünleri paketleme konusunda uzman. Theegarten-Pactec CEO'su Markus Rustler, Türk şirketi alımla birlikte Makrev’in güçlü olduğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Hindistan'da faaliyetlerini artırmak istediğini söylüyor. Anlaşmaya göre Theegarten-Pactec CEO'su Markus Rustler, Makrev’in yönetiminde yer alacak. Rustler, “Bu işbirliği sayesinde bir yandan Dresden lokasyonunu yüksek performanslı makinelerin inşası için bir know-how yeri olarak güçlendiriyoruz. Öte yandan, Makrev’in pazara erişimiyle, gelecekte kalite standartlarımızı karşılayan orta performans aralığından yeni müşterilere rekabetçi çözümler de sunabileceğiz” dedi.

ÇİKOLATA PAKETLEMEDE UZMAN

1998 yılında kurulan İstanbul merkezli Makrev, çikolata ve jöle paketleme makineleri ile komple otomasyon ve besleme sistemleri üretiyor. Makrev’in makineleri, jöle ürünleri ve sert şekerleme için dakikada 900 parça, çikolata ürünleri için de dakikada 400 parça paketleme çıktısı elde ediyor. Makrev’in Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Umman, Katar, BAE, Kuveyt gibi ülkelerde temsilcilikleri bulunuyor. Türk ambalaj sektörü lojistik, sigorta gibi sektörlerle birlikte yabancıların en fazla ilgi gösterdiği pazarlardan birisi. Sadece ambalajı nihai ürün olarak geliştiren değil, makineler üreten firmalar da yabancıların da radarında. Bir anlamda makine üretimi denilince dünyada ilk sırada yer alan Almanya'ya, bu alanda hızla gelişen Türk şirketlerini alması da bu alanda geliştiğimizin de göstergesi değil mi?