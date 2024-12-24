Alman yazılım devi Türk şirketini alıyor

Avrupa’nın en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri Alman Cleversoft Grubu. 2004 yılında Florian Clever tarafından kurulan Alman şirket, ülkedeki “En İyi Yazılım Şirketi” unvanı aldı. Kısa sürede büyük başarı elde eden ve 2 yıl bu ödülü alan Münih merkezli Cleversoft Group, Avrupa’daki finansal hizmetler sektörü için bulut tabanlı uyumluluk hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olarak biliniyor. Çoğu yazılım mühendisi 300’e yakın çalışanı bulunan Alman yazılım şirketinin Avrupa’nın farklı ülkelerinde 1.000’den fazla müşterisi bulunuyor. Aralarında İngiliz finans devleri Citi, Barclays, sigorta devi Zurich, Jskye Bank, Rabobank, UniCredit, Atradius gibi alanının öncü markalarıyla çalışan Alman Cleversoft’un Amsterdam, Lahey, Frankfurt, Lüksemburg ve Sofya’da ofisleri bulunuyor. Özellikle varlık yönetim platformu, dolandırıcılığı önleme, kara para ve risk yönetimi konularında da uzman olan Cleverfost, bu alanlarda iki önemli satın alma yaparak adını duyurdu. 2020 yılında uzmanlaşmış sağlayıcı olan Hollandalı BusinessForensics’i ve 2021 yılında CDDS’i satın alınmasıyla genişleyen şirket, Finansal Suç Önleme sektörüne odaklandı.

2023’te kara paraya odaklandı

2023 yılında da bu yapıyı Cleversoft Forensics BV olarak değiştirdi. Faaliyetlerine Cleversoft Forensics BV olarak devam eden şirket, Türkiye’ye hızlı girme kararı aldı. Almanyalı şirket, 3’üncü büyük satın almasını Türkiye’deki Fineksus Bilişim Çözümleri ile yaptı. İstanbul merkezi Fineksus’u almak için görüşmelere başlayan Alman şirket, anlaşma tamamlandığında Türk firmanın tek kontrolünü eline geçirecek. İstanbul merkezli ve 2002 yılında kurulan Fineksus; finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan bir firma. 2013 yılı itibarıyla SWIFT ile iş birliğini geliştirerek bölgede 8 yeni ülkeye faaliyetlerini genişletmiş ve bölgedeki müşterilerine daha yakın hizmet vermek amacıyla GCC Bölgesi’ndeki faaliyetlerini yeni açılan Dubai Ofisi’nden yönetmeye başlayan Fineksus, 2014 yılında, Türkiye ve MENA (Middle East and North Africa) bölgesinin resmi “SWIFT Business Partner”ı ilan edildi. Türkiye’deki SWIFT trafiğinin yüzde 95’inden fazlasını oluşturan bankalarla çalışan Fineksus’un müşterileri arasında Akbank, Qatargas, Afganistan International Bank, Katar Merkez Bankası, Albank, Türk Ticaret Bankası, RakBank, ING, İş yatırım, ICBC, Denizbank, HSBC gibi devler bulunuyor. Hong Kong’dan İngiltere’ye kadar 32 ülkede faaliyet gösteren Türk şirketin, Dubai dışında Kuveyt ve Bakü’de de ofisleri var.

Kara parada gri listeden bu yıl çıktık

Bildiğiniz üzere Türkiye, kara para aklama konusunda uzun süredir sorunlar yaşıyordu. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında ‘’gri liste’’ye alınmıştı. Ancak yapılan reformlar ve adımlar sonrasında FATF, Türkiye’nin “önemli ilerleme kaydettiğini” ve “artık FATF’nin izeleme sürecine tabi olmadığını” belirterek gri listeden çıkarmıştı. Bu yılın haziran ayında alınan bu karar Türkiye’nin uluslararası alanda itibarını da yükseltmişti.