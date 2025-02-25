Almanya sağa çekiyor

Bir süredir söylemlerinde sadece Almanya’nın değil Av­rupa’nın ABD’nin işgali altın­da bulunduğunu dillendiren seçimin galibi CDU’nun genel başkanı Friedrich Merz’in Av­rupa’nın yeni şahin komutanı olacağını söyleyebiliriz.

ABD ile açılan yeni cephe

Merz seçim gecesi yaptığı açıklamada Elon Musk'ın Al­manya'daki seçim kampanya­sına yaptığı son müdahalelerin tarihteki eşsiz bir olay olduğu­na dikkati çekerek "Washin­gton'dan gelen müdahaleler, Moskova'dan gördüğümüz mü­dahalelerden daha az dramatik, sert ve nihayetinde çirkin de­ğildi" ifadelerini kullandı. Rus­ya ile ABD’nin eş tehdit olarak tanımlanması Avrupa için ol­dukça yeni bir kavram.

Trump sonrası Avrupa NA­TO’nun kendileri için yeterin­ce koruyucu olup olmadığı ko­nusunda artık kararsız. Merz’in önceliği de güvenlik olacak gi­bi duruyor. Avrupa bağımsız bir savunma sistemi ve kurumu oluşturma konusunu bundan sonra ilk sıraya alacak.

Almanya ne­redeyse 100 yıl sonra aşırı sa­ğın önlenemez yükselişi ile kar­şı karşıya. İkin­ci Dünya savaşını hazırlayan ve Hit­ler Almanya’sını ortaya çıkaran se­bepler artık orta­da olmasa da aşırı sağın yükselişini ve gençlerde edindiği desteği artık görmez­den gelemeyiz.

Aşırı sağcı ve popülist Al­manya için Alternatif (AfD) partisinin bir önceki seçim­lere göre oy oranını 10,4 pu­an artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alması göz göre göre gelen bir felaketin göstergesi. AfD’nin kazan­dığı bölgeler Berlin Duva­rı zamanlarındaki Doğu-Ba­tı ayrımındaki Almanya ha­ritasını hatırlatıyor. AfD’yi besleyen en önemli unsurlar ise Avrupa’nın ve dolayısı ile Almanya’nın bozulan refahı, göçmenler ve artan yabancı düşmanlığı gibi ana başlıklar­da karşımıza çıkıyor.

Popülist sağ ile koalisyon olur mu?

Almanya’ın en büyük tabu­larından biri de ülkenin geri­de bıraktığı Nazi geçmişi. Bu nedenle aşırı sağ ile ittifak "güvenlik duvarı"nın yıkıl­ması olarak görülüyor. Bugü­ne kadar Almanya’daki tüm iktidarlar aşırı sağ ile ittifak­ları veto etmişti. Alman siya­setinin bir süredir “aşırı sağ­la ittifak yapmama anlayışına son verin” gibi cüretkâr çağ­rılarda bulunan Elon Musk ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın müdahaleleri ile uğraştığını da ekleyelim.

Bakalım bu güvenlik duvarı yıkılacak mı? Yeni müstakbel şansölye Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise seçimden büyük bir hezimet ile çıkan Sosyal Demokrat SPD ile ilk şansını deneyecek gibi. Bugün olmasa da böy­le giderse bir gün AfD’li bir Almanya hükümeti ile karşı karşıya kalabiliriz.

AfD ne yaptı? Nasıl yaptı?

AfD’nin ülkenin doğusun­daki eyaletlerde gördüğü il­gi fark edilmişti ancak batıda da hızla büyüdü ve özellikle TikTok aracılığıyla genç Al­manlar arasında yayıldı. AfD liderlerinden Weidel'in kam­panya videosu dört milyon­dan fazla izlendi. Mesajı ise oldukça basitti: "AfD'ye oy verin, güvenlik duvarını kı­rın ve Alman siyasetini değiş­tirin."

AfD’nin Elon Musk tara­fından hem maddi hem ma­nevi desteklendiğini, özellik­le X üzerinden ciddi bir görü­nürlük kazandığını biliyoruz. Bunun yanında Avrupa’da se­çimlere yön veren yeni “So­ros” ların da sisteme girmeye başladığını söylemeliyiz. AfD kampanyalarına son 1 ayda gelen bağışlar mercek altın­da, milyonlarca euro tutarın­daki bağışların Alman yasa­larına göre suç teşkil eden ni­telikte geliyor olması ise şok etkisi yaratmış.

Ne tesadüf ki bu bağışların en büyük tutarlı olanlarından biri ise tarihsel olarak Nazi sisteminin de çıkış noktası olan Avusturya’dan iş insanı Gerhard Dingler’den olmuş. Aşırı sağcı Avusturya Özgür­lük Partisi (FPÖ) eski üyesi de olan Dingler bağışı ise Al­man emlak milyarderi Hen­ning Conle'den "bir emlak projesine yatırım amaçlı" adı altında aldığını açıklamış.

Bilin bakalım bu para nere­de çıkmış? AfD’nin iletişim ajansı olan Kölnlü ASS Rek­lam Şirketi'nde. Avrupa’da belirli güçlerin aşırı sağı fi­nanse etmeye devam ettiğini Fransa’dan sonra Almanya’da da net bir şekilde görüyoruz.