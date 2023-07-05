Almanya, Türklere yeniden kapıları açtı

Almanya Federal Meclisi, Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirleri içeren “Nitelikli Göçmenlik Yasası”nı onayladı. Türkler tercih sebebi çünkü Almanya’da akrabaları veya bağlantısı olanlar Almanya’ya kabul hakkını daha çabuk elde edebilecek.

Türk sinemasının en önemli yapıtlarından biri 1979 yapımı Şerif Gören’in çektiği “Almanya Acı Vatan” filmidir. Senaryosunu Zehra Tan’ın yazdığı, Hülya Koçyiğit’in başrollerini Rahmi Saltuk ile paylaştığı film göç ve gurbet temasını işler. Göç denildiğinde akla gelen belki de ilk cümledir “Almanya Acı Vatan…”

Yaklaşık iki ay önce “beyin göçü”ne dair yazdığım “aslında hiç gidilmez” başlıklı yazımdan sonra hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan onlarca soru aldım Avrupa’ya, Almanya’ya gitmek isteyenlerden. Ve nihayet Almanya Federal Meclisi, 661 milletvekilinin katıldığı oylamada Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirleri içeren “Nitelikli Göçmenlik Yasası”nı onayladı.

Oylamada 388 “evet”, 241 “hayır” ve 31 “çekimser” oy ile “Nitelikli İşçi Alımına İlişkin Yasa” kabul edildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, mecliste yaptığı konuşmada, bu yasa ile Almanya’nın “dünyanın en modern göçmenlik yasasına” sahip olduğunu ve nitelikli göçmenler için bir sonraki adımın “bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmak” olacağını belirtti. Feaser, “Modern bir göç yasası için sonunda fırsatı değerlendiriyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan uzman personeli ülkemize kazandıracağız. Uzman ya da vasıflı personel hızla Almanya’ya gelecek ve bunların iş piyasasında yer bulmalarını sağlayacağız.

"Nitelikli Göçmen Yasası," sadece nitelikli kişileri kabul eden aynı zamanda onları canı gönülden isteyen bir göçmen ülkesi olduğumuzu da gösterecek” dedi. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, geçen yıl yaklaşık 2 milyon nitelikli çalışan açığının olduğunu duyurmuştu. Yaşlanan nüfusuna bağlı olarak nitelikli iş gücü açığını kapatmak isteyen Almanya’da vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilerken, nitelikli işçi eksikliğinin Almanya’da refah için bir risk haline geldiği konuşuldu geçtiğimiz yıllarda.

AB dışından göç

İş dünyasından gelen baskıların ardından Almanya hükümeti, ülkede kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için nitelikli göçmen stratejisi oluşturdu. Yeni yasada Almanya’ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler öngörülüyor.

2030 yılına kadar giderek artacak olan işçi açığını kapatmak için yabancı işçilere kapıları açma kararı alan Almanya, AB dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir “fırsat kartı” da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için farklı fırsatlar tanınıyor. Almanya’da denklik verilen bir üniversiteden mesleki yeterlilik diplomasına sahip olmak veya bir şirketten iş teklifi almak, bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.

“Fırsat kartı” uygulaması

Yeni yasaya göre ilk defa farklı bir uygulamaya gidiliyor. Henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere “fırsat kartı” verilmesi isteniyor yeni yasada. “Fırsat kartı,” nitelikler, dil becerileri, mesleki deneyim, Almanya ile bağlantı ve yaşı dikkate alan puana dayalı bir sistem oluşturulacak. Almanca ve İngilizce bilinmesi artı puan olacak. Mesleki deneyim, Almanya ile bağı olmak bir başka artı puan sayılacak. Ayrıca kişinin yaşı ve işgücü potansiyeli de puan olarak ölçülecek.

Türkler tercih sebebi

Turist vizesi ve çalışma izniyle Almanya’ya gelebilecekler arasında dil bilenlere, gençlere, diploması olanlara öncelik tanınacak. Ayrıca, Almanya’da akrabaları veya bağlantısı olanlar Almanya’ya kabul hakkını daha çabuk elde edebilecek. Turist vizesi ile Almanya’ya gelen kişiler iş bulmaları halinde Türkiye’ye geri dönmeden çalışma izni alabilecek. İstenilen brüt maaş da 3 bin 500 euro olarak belirlendi.

Almanya’da yaşlı ve hasta bakımı, diş sağlığı, sıhhi tesisat, inşaat ve altyapı mühendisliği alanlarında nitelikli elemana acil ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Ayrıca, diğer ülke vatandaşları yerine Almanya’da tanıdık ve akrabaları bulunan dolayısıyla Almanya’yı bir şekilde tanıyan Türkiye’den gelecek işgücünün tercih sebebi olacağı konuşuluyor. Bir kez daha yine yeniden “Almanya Acı Vatan” olmaya hazırlanıyor…

Scholz: İhtiyacımız var

Brüksel’de AB liderler Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB ve Almanya’nın göçe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Zirvede, göç konusunun da ele alınacağını belirten Scholz, düzensiz göçün sınırlandırılması aynı zamanda düzenli göç için tekliflerin sunulması gerektiğini ifade etti. Almanya Başbakanı Scholz, “Ekonomimizin büyümesi için çok farklı niteliklere sahip işçilere ihtiyacımız var. Ülkemizdeki istihdam ihtiyacını güvence altına almak amacıyla iş gücü piyasalarına düzenli göç konusunda bir mutabakata varmak için aslında iyi bir zaman” dedi.