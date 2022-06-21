Almanya ve Rusya’dan turist yağıyor 35 milyar dolar geliri aşacak mıyız?

Rusya Ukrayna’yı işgale başladığında, kâhin ekonomistlerin kahir ekseriyeti, “7 milyon Rus ve 2,5 milyon Ukraynalı turist bu yıl gelmeyecek, Avrupa’dan gelen turist sayısı da büyük ihtimalle azalacak ve 2022 turizm gelirlerimiz çökecek” diye ortalığı ayağa kaldırmıştı. Rusya ve Ukrayna’dan gelen turist sayısı bir miktar azalmış görünüyor ama daha Haziran-Eylül dönemi var. Mayıs ayında ise İstanbul’a günde 50 bin, Antalya’ya 60 bin olmak üzere Türkiye geneline günde 150 bin yabancı turist girdi. Antalya’ya 1 Ocak-31 Mayıs arası gelen yabancı turist sayısı yüzde 223 artarak, 2 milyon 415 bin 305 kişi oldu. Böylece, karamsarların ömrü savaşa rağmen bir kez daha kısa kaldı.

Rusya Ukrayna’yı işgale başladığında bile 2022 için 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefini değiştirmeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yıl bittiğinde muhtemelen haklı çıkacak. Çünkü Türkiye’nin en büyük turizm pazarı Rusya tarafından da ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) geçen hafta yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yönelik tur taleplerinin arzı önemli ölçüde aştığını, operatörlerin yakın tarihler için Türkiye’ye uçulan tur paketlerinde yetersizlik kaldığını, Moskova’dan 2–3 gün sonra kalkışlı Antalya turu satın almanın imkânsız olduğunu” dile getirdi.

Bu açıklama Temmuz ve Ağustos aylarında da Rusya’dan sıcak denizlerimize turist akışının çok hızlı olacağını gösteriyor. Avrupalı turist sayısı ise 2019’un da üzerinde seyrediyor.

Nasıl bir mücadele verildi?

Türkiye, pandemiden çıkışta turizmde hızlı büyüme bekliyordu. Sonra Rusya’nın Ukrayna’yı işgali maalesef engel olunamayan bir insanlık trajedisine dönüştü. Türkiye bir taraftan barışı sağlamak için en çok çalışan ülke olurken bir taraftan da turizmini tanıtma faaliyetlerini 140 ülkede kesintisiz devam ettirdi. Ulusal ve küresel televizyon kanallarında, dijital mecralarda reklamlar yayınlandı. Bu tanıtımlar Türkiye’ye en çok yolcu gönderen 40 pazarda daha yoğun yapıldı. Sonuç, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Mayıs ayı itibariyle ülkemiz turist kaynamaya başladı. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül’de daha da çok turist gelecek. Antalya’yı 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arası hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 223 arttı ve 2,5 milyon kişiye yaklaştı. Antalya’nın Mayıs ayındaki ‘turist artışı’ ise geçen yıla göre yüzde 297 oldu. En çarpıcı veri ise Antalya’nın 2022’nin beş ayında hava yoluyla aldığı yabancı turist sayısının, 2020 ve 2021 yılının toplamının iki katına yaklaşmış olması. Antalya’ya 5 ayda gelen turistlerin 595 bin 837’si Alman, 367 bin 749’u Rus, 282 bin 92’si İngiliz. Birçok ülkeden gelen turist sayısı ise çift haneli artıyor.

Bu yıl çok iyi gidiyoruz 2023’te rekorlar gelebilir

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin en başından beri bu yıl için 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefine inanan isimlerden. 2021’de 30 milyon turist ağırlayıp 24,5 milyar dolar gelir sağladığımızı hatırlatarak başlıyor söze. Türkiye geneli için yılın ilk 4 aylık verileri üzerinden şunları söylüyor: “Yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 172 artışla 8 milyon 885 bin kişi oldu. Bunun 7 milyon 477 binini yabancılar, geri kalanını yurtdışında yaşayan Türkler. İlk 4 ayda İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 135 artışla 3 milyon 882 bin kişi oldu. İstanbul 2019 yılına göre yüzde 30-35 daha fazla turist almaya başladı. Ortadoğu ve Körfez kökenli turistler yoğunlukta ama diğer pazarlardan da olumlu işaretler alıyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında hareket başladı. Latin Amerika’dan turist girişlerimizin artmasını bekliyoruz. İran pazarı da çok iyi. İlk 4 ayda Güney Amerika pazarlarında yüzde 370, Avrupa’da yüzde 382, Japonya’da yüzde 236, ABD’de yüzde 224 artış oldu. Haziran itibariyle İstanbul otellerimizde doluluk oranlarımızın yüzde 65-75’lerde olmasını bekliyoruz. Ortadoğu’da okulların tatile girmesiyle temmuz, ağustos ve eylül ayı ortalama dolulukların yüzde 85-90’lar düzeyine gelmesini bekliyoruz. Ay bazında 2019 yılının doluluklarını yakalayacağız gibi görünüyor. Odabaşı gelirlerimiz ise yüzde 137 artışla 61,8 Euro oldu. 2019 yılının ilk 4 ayında İstanbul’da odabaşı gelirler 58 Euro olmuştu. 2022 çok başarılı bir yıl oluyor ama yine beklenmedik bir aksilik olmaması halinde 2023’ün turizmde rekorların kırıldığı yıl olacağını şimdiden görüyoruz.”

İtalyanlar, İspanyollar şehirlerimize geliyor

Deniz, kum, güneş turizminde rakibimiz İtalya ve İspanya’dan gelen turist sayısında da artış olduğunu söyleyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ilişkilerimizin düzelmeye başlamasından sonra İsrail, BAE, Mısır ve S. Arabistan’dan da benzer artışlar görüldüğünü belirtiyor. Latin Amerikalı ve Ortadoğulu turistlerin İstanbul gibi şehirlerimizde konaklama sürelerinin de uzun olduğunu, bunun yıllardır çok arzulanan şehirlerimizde turist başına konaklama süresini yükseltmeye başladığını anlatıyor. Eresin, turizmcilerin pandemi günlerinde ve sonrasında çabuk organize olmalarıyla ilgili de şöyle konuşuyor: “Sektör pandemiden çok etkilendi ama yine de diğer ülkelere göre daha iyi durumdaydık. Çabuk organize olduk, 2021’de çabuk toparlandık. Bunda turizm bakanımızın katkısı büyük, kendisinin sektörden biri olması zor zamanlarda hepimiz için büyük avantaj sağladı. Hem sektörden biri hem de iletişime açık. Tabii ki iletilen her konuyu kendi ekibiyle oturup çalışıyor ama sektörün görüşlerine de büyük önem veriyor.”