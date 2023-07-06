“Almanya’ya kalifiye Türk eleman göçü olur”

Almanya’nın kabul ettiği ve “Türklere kapılar açıldı” diye yorumlanan yeni göç yasası, Türk diasporasında sevinçle karşılandı.

-2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan İsmail Ertuğ: “Almanya federal koalisyon hükümetinin koalisyon anlaşmasında böyle bir kanunun çıkartılması zaten öngörülüyordu.

Koalisyon gereği bunun yapılması gerekiyor. Uzmanların verdiği rakamlara göre, Almanya her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurarak, yapılması gerekiyordu. Bu yasanın ‘üçüncü göç dalgası’nı başlatacağını düşünmüyorum. Çünkü, göç dalgası 100 binlerce insanın göçü anlamına gelir ve düşük seviyedeki işçi göçünü anlatır.

Şimdiyse yüksek düzeyli, nitelikli, kalifiye elemanların göçü söz konusu. Rakamsal olarak baktığımızda bir göç dalgası oluşacağını düşünmüyorum. Kalifiye elemanları çekebilmek için Almanya bu yolu gitmek zorunda. Kalifiye elemanlar Almanya’dan önce farklı ülkeleri seçiyorlar. Bunun da farklı sebepleri var elbette. Hem kabul görme hem denklik alma konusunda diğer ülkeler daha öndeler.”

-Almanya’da gazetecilik yapan Mehmet Tanlı: “Alman konsoloslukları vize vermiyor. Hatay’dan bir inşaat mühendisi Alman devi HOCH-TIEF’de iş bulmuş ama gelemiyor. Bu şirket Türkiye’den 900 işçi getirecek ama sadece 7 kişi vize alabilmiş. Yani pratik çok farklı işliyor.

Keza 6 ay önce Alman postanesi işçi alacaktı Türkiye’den kargo bölüm için, vize vermedi Alman Konsolosluğu. Bunlar bu politikalarıyla “uyumu” da frenliyorlar bence. Vizenin verilmesi konusunda çok ağır bir bürokrasi var hem Almanya’nın dış temsilciliklerinde hem de Almanya’da yabancılar dairelerinde. Bazen bırakın vize almayı vize başvurusu için ya randevu vermiyorlar ya da çok ileri bir tarihte randevu veriyorlar.”