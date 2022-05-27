Alo Merkez! Faiz Günü klişelerini bildiriyorum

Günlerden Perşembe… Merkez’in kutsal perşembesi… PPK faiz açıklayacak… “Yüzde 14’te sabit tuttum, pas geçtim” demek yetmez, açıklamaya bir şeyler ilave etmek şart. Yoksa piyasa bizi hepten ti’ye alacak. Yapılması gereken şu; önce oranı açıkla sonra da aşağıdaki klişeleri sırala:

“Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.” Bir şey anlamadınız değil mi? Devam edelim;

KOŞ KAYA YOK, ALİ TOPU TACA AT

“Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır…” Lütfen yazıdaki boldlara dikkat edin ve zengin bir finans klişeleri koleksiyonu sahibi olun…

Yani enflasyon bizim değil tüm dünyanın sorunu demek istiyor PPK. Devam edelim; “Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere…” Kalın harflerle yazılan klişelere dikkat ediyorsunuz değil mi?

Boşuna kafanızı yormayın. Laf olsun torba dolsun kabilinden klişeler… Okuru daha fazla yormadan, ilkokul fişleri halinde bu faiz metnini basite indirgeyelim: Merkez; faiz artırma… Dur döviz dur. Elif tedbir getir. Mustafa bankalara kız, Taha para bas, Emrah dövizi ez, Yusuf cari dengeyi kurcalama…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez’in bu metinleri özellikle mi anlaşılmaz ifadelerle dolu?

Bunu bilmiyoruz. Bilim insanları bu teorinin üzerinde çalışıyor. Ancak piyasa jargonu ile bildik tüm kelimeleri kullanıyor, klişeleri sıralıyorlar. Fiyat istikrarı, enflasyon, mücadele, kontrol, denetim, politika araçları gibi kelimeler kullanarak ciddiye alınmak istiyorlar.

Peki, Merkez’in bu klişeleri işe yarıyor mu?

Aslında hayati soru bu… Onlar yazdıklarına inanmıyor, anladık. İyi de piyasada yığınca uzman var ve bu klişelere muhatap oluyor fakat seslerini çıkarmıyorlar. Biri çıkıp sormuyor; kardeşim, siz ne demek istiyorsunuz? Ben çıkıp soruyorum; ey PPK bizimle maytap mı geçiyorsunuz?

NOT

BUGÜN CUMA, YARIN CUMARTESİ OLMASI BEKLENİYOR

Başlığı saçma buldunuz değil mi? Evet öyle; doğru ama saçma… Peki, okur haklarını kullanarak bunu saçma bulurken neden Merkez’in piyasalarla dalga geçercesine, “enflasyonla mücadele ediyoruz” demek için sıraladığı bu anlaşılmaz metinlere muhatap oluyoruz?

Şu cümleye bakın; “Bu bağlamda, para politikasının temel aracı olan politika faizi dışındaki tedbirlerin döviz kuru ve döviz talebi üzerindeki etkileri önemlidir ancak KKM'de görüldüğü gibi bu tür tedbirler belirli bir süre için etkilidir.”

Aaa, çok ilginç… Bak şimdi merak ettim faiz ve enflasyon arasındaki fark ne olacak sayın PPK? Cevap geliyor; “Faiz ve enflasyon arasındaki fark, enflasyona endeksli ürünlerin önlem setine dâhil edilme olasılığını artırmaktadır.”

Para Politikasının ruhuna el fatiha…