Fehmi Köfteoğlu

Türkçe karşılığı seçenek olan alternatif; seçilebilecek bir başka yol, yöntem demek. Konumuz çerçevesinde kaynak pazar, destinasyon için kullanıldığında Türkiye’nin kaynak pazarları Rusya ve Almanya için Türkiye’nin alternatifi yok.

Örneğin Alman tur operatörleri zaman zaman iki ülke arasında yaşanan siyasal gerginlik ya da başka nedenle müşterilerini gönderebilecekleri başka bir destinasyon arar, kimi ülkeler için özel program ve paketler hazırlar, ama başta fiyat/kalite dengesi olmak üzere birçok nedenle o destinasyonlar Türkiye’ye alternatif olamadı, olamıyor.

Benzer durum diğer kaynak pazarlar Rusya ve İngiltere için de geçerli.

Bu arada Türkiye’nin de üç kaynak pazarın yerine koyabileceği alternatif pazarları da yok.

Pazar açısından ‘Alternatif’ bu iken ürün bakımından da benzer bir durum var.

Örneğin her önüne gelenin karaladığı ‘Herşey dahil’ sisteminin alternatifi bir grup AKP milletvekilinin meclise sunduğu 2634 sayılı turizmi teşvik yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin taslakta yer verilen lüks çadır turizmi ya da pandemi ortamında popüler olan villa turizmi değil.

Örnek verilen bu pazar ve ürünlerin her birinin hacim ve konumu itibariyle biri diğerinin yerini tutacak durumda değil, dolayısıyla biri diğerine seçenek değil.

Doğru olan da bu seçeneklerin birini diğerine karşı, biri yerine diğerini tercih etmek değil, Türkiye’nin birden çok seçeneği kullanabilecek potansiyele sahip olduğu gerçeğidir.

Bu arada son dönemde alternatif adı altında piyasaya sürülen ‘İslami’ ‘Helal’ gibi uygulamalar var.

Bunların üzerinde durmaya bile gerek yok.

Dini kavramları ‘Alternatif’ adı altında piyasaya sürenler sormak gerekir:

Size göre olmayan turizm haram mı?

Alternatif adı altında inanç ile ilgili kavramları helal-haram olarak sunmak bölücülüktür.

Her alanda olduğu gibi turizmde de kaynak ülkelerin tek destinasyon, destinasyonların tek kaynak pazar yerine birden çok seçeneğe sahip olması iyidir.

Bunun için de gerçekleri gözardı etmeden çalışmak gerekir.