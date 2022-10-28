Altılı Masa 14 Kasım’da toplanıyor

Ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, seçim ittifakı, parlamenter sisteme geçişin yol haritası başta olmak üzere, yoğun bir gündemi bulunan Altılı Masa, Ekim ayında CHP‘nin ev sahipliğinde başladığı ikinci tur görüşmelerin ikinci toplantısını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 14 Kasım Pazartesi günü saat 12:00’de bir araya gelecekler.

2 Ekim’de yapılan son toplantıda liderler daha sık aralıklarla bir araya gelme kararı almıştı. Ancak liderlerin yoğun programları, yurt gezileri, Saadet Partisi’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle liderlerin buluşması 14 Kasım tarihine kaldı.

Öte yandan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, dün Millet İttifakı’nda olmak istediklerini açıklaması ve BTP’nin Millet İttifakına alınması konusunda yaptığı çağrı üzerine gözler Altılı Masa’ya çevrildi. Altı Masa’dan, BTP’nin bu çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu’dan geldi.

Zorlu, sosyal medya hesabından, “Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı, milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise basın toplantısında yöneltilen sorular üzerine “Memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan Genel başkanlardır” yanıtını verdi.

Elektrikli Scooter kazaları Meclise taşındı

Son dönemde ölümle sonuçlanan elektrikli scooter kazaları Meclis gündemine de taşındı. CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, elektrikli scooter kazalarının araştırılması için CHP’li milletvekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi verdi. Budak, elektrikli scooterların iki tekerlekli ölüm makinelerine dönüştüğünü belirterek, “Elektrikli scooter kullanımı, ülkedeki trafik koşulları dikkate alınmadan hazırlanmış, ‘ithal’ bir yönetmelikle düzenlenmiş durumda. Acilen bu araçların kullanımına yönelik kanuni bir düzenleme yapılmalı, denetimler arttırılmalı’’ dedi.

14 Nisan 2021’de Resmi Gazetede yayımlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliği ile belli kuralların getirildiğini belirten Budak, “Ancak yapılan düzenlemede e-scooterların bisiklet gibi değerlendirilmesi nedeniyle, bu araçları kullanacak kişilerin ehliyet ya da yetkinlik belgesi almaları zorunluluk haline getirilmemiştir. Herhangi bir kask, gözlük, dizlik gibi bir koruyucu tertibat alma şartı da zorunluluk olarak düzenlenmemiştir” diye konuştu.