Altılı Masa 14 Kasım’da yedinci ortak için karar verecek

Altılı Masa’yı oluşturan siyasi parti liderleri, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Babacan, Altılı Masa’nın ikinci turun ikinci toplantısında masanın gündemini belirlemek için bu hafta genel başkanları ziyaret edecek ve görüşlerini alacak.

Babacan, 7 Kasım’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu, 8 Kasım’da DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, 9 Kasım’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 10 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek Altılı Masa’nın ana gündem maddesini Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin yol haritası ile altı siyasi partinin ortak politikaları belirlemek için oluşturulan komisyonların çalışmaları oluşturacak. Ancak Altılı Masa’nın yeni bir gündem maddesini ise Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) Altılı Masa’ya katılma talebi oluşturacak.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın bir televizyon programında ‘Beni millet ittifakına alsın” çağrısı üzerine ilk olumlu adım İYİ Parti’den gelmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Baş’ı ziyaret ederek talebi Altılı Masa’ya götüreceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu’da, 14 Kasım’da yapılacak toplantıya işaret etti. Kulislere yansıyan bilgiye göre, Altılı Masa’nın diğer ortakları yedinci bir ortakla masanın genişlemesine sıcak bakmıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda anlaşan altı siyasi parti, bu çerçevede seçim öncesi ve sonrasına dönük her adımı oluşturulan çok sayıda komisyon çalışmasıyla istişare ve işbirliği içerisinde yürütürken, neredeyse sonuçlanma aşamasına gelen çalışmalara yeni bir partinin dahil olmasını doğru bir adım olarak görmüyor. Liderlerin gelecek hafta yapacakları toplantıdan masanın yeni ortaklarla genişlemesi noktasında bir karar çıkması ihtimali çok zayıf görünüyor.

Anayasa değişikliği için gözler muhalefette

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence sağlanması ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişiklik önerisini TBMM’ye sunmadan önce, görüşlerini almak için geçtiğimiz hafta MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti’ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası gözler bu hafta muhalefet partilerinde olacak. CHP, yeni anayasanın seçimden sonra oluşacak yeni Meclisin işi olması gerektiğini belirterek, “anayasa değişikliği çalışması içinde olmayacağını” bildirdi.

Ancak İYİ Parti ve HDP ise konuyu partilerinin yetkili kurullarında görüştükten sonra görüş bildireceğini söyledi. Bu hafta her iki partinin de yetkili kurullarından çıkacak karar çerçevesinde anayasa değişikliğinin Meclis süreci netleşecek. AK Parti’nin yaptığı görüşmelerde olumlu mesajlar verilse de perde arkasında Anayasa değişikliği için muhalefetin beklenen desteği vermeyeceği dile getiriliyor.