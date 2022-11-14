Altılı Masa, “anayasa” ve “masaya yeni ortak” için karar verecek

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası, temel politika alanları için kurulan komisyonlar, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gibi önemli ve kritik başlıklar için aylardır Altılı Masa’nın atacağı adımlar beklenirken, Altılı Masa son gelişmeler üzerine gündemine iki yeni başlık daha ekledi.

Bugün toplanacak Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ‘yasal güvence’ teklifinin ardından Cumhurbaşkanının ‘anayasal güvence’ adımı ile siyasetin gündemine oturan anayasa değişikliği ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın millet ittifakına katılma talebine olumlu yanıt vererek ‘masaya götüreceğim’ açıklamasının ardından genişleme konularını ele alacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bugün bir araya gelecek olan liderler, başörtüsü ve ailenin korunması konusundaki anayasa değişikliğinde nasıl bir yol izleyeceklerini tartışacaklar. CHP, anayasa değişikliğine destek vermeyeceğini açıkladı.

Akşener’in, “kapanan yaralarla değil kanayan yaralarla uğraşalım“ sözleri ise bu konudaki rahatsızlığını ortaya koymuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutloğlu, başörtüsü özgürlüğünü yasal ve anayasal teminat altına almak üzere atılacak her adıma kayıtsız şartsız destek vereceklerini belirtirken, teklifin 400 üzeri bir oyla Meclis’ten kabul edilmesinin olumsuz her türlü senaryonun ortadan kalkmasını sağlayacağını söyledi.

AK Parti, Meclis’ten 400 oyla geçmemesi durumunda başörtüsü konusunu referanduma götürme ve seçimlerde üç sandık koymayı planlıyor. Anayasa değişikliğine destek verilmeyip reddedilmesi, referanduma götürülmesi ya da tüm partilerin desteğiyle Mecliste kabul edilmesi konusundaki senaryolar bu toplantıda liderler düzeyinde tüm sonuçlarıyla değerlendirilecek.

Tam bir uzlaşmanın sağlanması zor görünmekle birlikte, ortak bir tutum belirlenmesi konusunda bir arayış çabası Altılı Masa’nın bugünkü toplantısının gündeminde olacak. AK Parti’nin Mecliste grubu bulunan siyasi partileri tek tek ziyaret ederek destek istediği, anayasa değişikliğine ilişkin bir metin ortaya çıkmamış olmakla birlikte masanın bu konudaki yaklaşımının liderlerin imzasıyla yapılacak ortak açıklamada yer alması bekleniyor.

BTP masada yer alması zor görünüyor

Altılı Masa, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener tarafından masaya taşınan BTP’nin ittifaka dahil olmasını da ele alacak. Ancak bu konuda BTP’yi sevindirecek bir kararın masadan çıkması beklenmiyor. Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, ‘yedinci ortak’ konusuna sıcak bakmıyorlar. Komisyonlarda, aylardır süren çalışmalar neredeyse tamamlanma aşamasına gelmişken yeni bir ortağın gelinen noktada yapılan çalışmaları sekteye uğratabileceği dile getiriliyor. Altılı Masa’nın bugün yapacağı toplantıda cumhurbaşkanı adayının yine gündeme gelmesi beklenmiyor. Geçiş sürecinin yol haritası konusundaki çalışmada liderlerin tam mutabakata varması durumunda yapılacak açıklamanın bir takvime bağlanabileceği dile getiriliyor.