Altılı Masa, ‘ortak aday’ için 9 başlıkta çalışma grubu kuracak

CHP ve İYİ Parti arasında, ‘HDP’li bakan‘ açıklaması ile başlayan ‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ ile büyüyen tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısından bir kez daha ortak aday açıklaması çıktı.

”Masa dağılıyor mu?” sorularının da gündeme geldiği bir süreçte hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerin ilk toplantısı sonrası yapılan “Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır” açıklaması ile ‘yola devam’ mesajı verildi.

Altı lider bir kez daha ‘ortak aday‘ açıklaması yaptı ama “O aday kim olacak?” sorusunun yanıtı çıkmadı. Cumhurbaşkanı adayının açıklanması takviminde Altılı Masa’nın baştan beri işaret ettiği gibi aralık ya da ocak ayı kararında bir değişikliğe gidilmedi.

Liderlerin açıklamasında, “Altılı Masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır” açıklaması ile detayları belli olmamakla birlikte milletvekili seçimlerinde yapılacak ittifak konusunda da kararlı olunduğunun işareti verildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası konusunda bir süredir masadaki partilerin mutfağında sürdürülen çalışmalar liderler zirvesinde masaya geldi. Yaklaşan seçim takvimi ve artan toplumsal beklenti çerçevesinde yol haritası konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve en kısa sürede kamuoyunun bilgisine sunulacağı duyuruldu.

9 temel politika alanı belirlendi

Masanın ikinci gündemini ise temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulması, ortak politikalar belirlenmesi ve bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesi kararı oluşturdu.

Bu temel politika alanları ise, “Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma“ olarak belirlendi.

Bu başlıklar üzerinde bir süredir altı partinin yaptığı çalışmalar bulunuyor, oluşturulacak komisyonlarda bu çalışmalar tek bir metin haline getirilecek ve belirlenen bu 9 ana başlıkta ortak bir söylem belirlenecek.

Bu metinler cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini oluşturacak. Bundan sonraki süreçte doğrudan seçmene dönük çalışmalar ağırlık kazanacak, kurulan çok sayıda komisyon nedeniyle parti mutfaklarındaki çalışmalar hızlanacak. Liderlerin de gerek seçim takviminin yaklaşması gerekse açıklanacak yol haritası çerçevesinde yoğunlaşacak çalışmalar nedeniyle artık daha sık bir araya gelmesi bekleniyor.