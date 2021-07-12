Altın 1800 dolar/onsun üzerine geri döndü

Üç hafta önceki FED toplantısı sonrası sert satış yaşamasının ardından altın, üçüncü haftayı da yeşilde kapatarak yaralarını sarmaya devam etti. 1787 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, hafta boyu pozitif bir trend içerisinde hareket etti. Haftanın başında petrol fiyatlarındaki yedi yılın zirvesine kadar yükselişinden de destek bulan sarı maden de uyumlu bir şekilde OPEC toplantısı sonrası petrolün sert düşüşüyle birlikte kayıp yaşadı. ABD’de FED tutanaklarının açıklandığı haftada piyasalar dikkatle çıkacak söylemden yön bulmaya çalıştı. Piyasaların önemsediği varlık alım programa dair söylemlerde tutanaklarda ekonomik toparlanmanın henüz beklendiği düzeyde olmadığından bir değişikliğe gidilmesi için acele edilmemesi gerektiği savunulduğu görüldü. Enflasyona dair ise üyelerin kaygılı olmadığı geçici olduğu savunulduğu tutanaklarda dikkat çekti. Bir diğer piyasanın yakından takip ettiği gelişmeyse virüsün ortaya çıkan yeni varyantı. Aşı üreticileri aşılarının koruyuculuğunu savunmaya devam etse de piyasalar, dünya baskın türe dönüşen yeni varyanta dair kaygılardan ötürü risk iştahlarını kısmen kaybetti. Özellikle hisse senedi piyasalarında satış dalgaları yaşanırken, hafta içinde ABD 10 yıllık tahvili yüzde 1,25 seviyesine kadar geri çekilerek şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi yakalamış oldu. Altın da böyle bir ortamda 1800 dolar/ons üzerinde tutunma çabasını sürdürürken haftayı 1808 dolar/onstan yüzde 1,2 kazançla tamamladı.

Yeni hafta ise Çin Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarını indirdiği haberinin duyurulmasıyla birlikte piyasalar haftaya pozitif başlangıç yaptı. Altın ise 1800 dolar/onsun üzerine yeni haftaya başladı. Pandemi etkilerini önden hisseden ülke olan Çin’den gelen bu genişlemeci hamle, diğer merkez banklarının beklendiği kadar hızlı bir şekilde genişlemeci politikalarına son vermeyeceği ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle virüsün yeni varyantının çıkmasıyla birlikte ülkelerin yeniden kapanma önlemleri alıyor olması, büyümenin beklendiğinden daha hızlı toparlanmayacağı kaygılarını artırıyor. Kaçınılmaz olarak merkez bankalarının da güvercin politikalarını terk etmelerinin zaman alacağı beklentisi oluştu. Altının bu ortamda yükselişinin yeniden başlaması için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Kısa vadede 1810 dolar/onsun üzerinde kalıcılık sağlaması oldukça önemli olan sarı madenin, 1950 dolar/ons seviyesi ise yeni rallisi için kırılması gereken güçlü bir direnç olarak önünde duruyor.