Altın çocukların başarı sırrı

Tunç DİPTAŞ - tunch@tunchdiptas.com

Arkadaşları tarafından “tuhaf ” olarak tanımlanan bir çocuktu Michael. Babası da onu sürekli eleştiriyor ve yaptığı her hareketi yanlış buluyordu. Sınıfta öğretmenleri onun dikkat eksikliğinden, fazla hareketli olmasından, derslerde başarısız olmasından yakınıyordu.

Bir gün öğretmeni annesini yanına çağırdı ve şöyle dedi: “Çocuğunuz herhangi bir konuda asla başarılı olamaz çünkü herhangi bir konuya uzun süre odaklanamıyor. Çocuğunuzu bir doktora göstermelisiniz.”

Öğretmenin bu uyarısı annesini endişelendirdi ve doktora gitmeye karar verdi. Küçük Michael yalnızca 11 yaşındaydı ve ona Hiperaktivite yani dikkat dağınıklığı (ADHD) teşhisi konuldu. Doktor, Michael’ın beyninde odaklanma ile ilgili bir bozukluk olduğunu yalnızca ilaçla normal yaşamına devam edebileceğini ve bu ilacı hayati boyunca kullanması gerektiğini söyledi.

Annesi çaresiz doktorun isteğini kabul etti. Küçük Michael, ilacını düzenli şekilde alıyor, kendisini insanlara kabul ettirmeye çalışıyor ancak bunu başaramıyordu. Tam bu sırada yüzme koçu girdi hayatına. Onun spora yatkınlığını görmüş ve ona inanmıştı.

Michael ile sürekli konuşuyor, onu başarılı olacağına inandırıyor, babasından alamadığı desteği veriyordu. Dünya çapında bir yüzücü olacağını söylüyordu ve bu da Michael’ı her geçen gün daha fazla motive ediyordu. Michael baba sıcaklığını bulduğu koçuna inanmaya başlamıştı. Dünya rekorları kıracağının hayallerini kurmaya başlamıştı.

13 yaşında kendini tamamen yüzmeye adadı. Ve yine koçunun desteğiyle ilacı kullanmayı bıraktı. Derslerine odaklanamıyordu ama yüzdüğü her yarışta mükemmel dereceler elde ediyordu. Sürekli birincilik kovalıyor, ikinci, üçüncü olmak ona üzüntü veriyordu. Çok çalışıyordu.

İçten içe sevgi ve destek görmediği babasına, kendisini tuhaf olarak tanımlayan arkadaşlarına kendisini kanıtlamak istiyordu.

Altın çocuk

Dikkat dağınıklığı yerini tamamen yüzmeye odaklanmaya bırakmıştı. 15 yaşında Olimpiyat takımına seçilen en genç sporcu oldu. 16 yaşında dünya rekorunu kırmayı başardı. 20 yaşında Atina Olimpiyatları’nda 6 altın madalya kazanarak rekorları alt üst etti. 2008 ve 2012 yıllarında yapılan olimpiyatların yıldızıydı artık o.

Madalya üstüne madalya kazanıyor, kendi rekorlarını kırıyordu. 2012 yılı sonunda depresyona girdi ve yarışları tamamen bırakma kararı aldı. Ancak 2016 yılında geri döndü ve yeniden birinci olmayı başardı.

Michael Phelps çocukluğunda yaşadığı travmayı başarıya çevirmeyi başarmıştı. 28 madalya ile Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu olma unvanını kazandı.

Phelps bir röportaj sırasında kendisine sorulan soruya söyle cevap verdi: “Başkalarının eksiklik olarak gördüğü özelliklerim vardı. Ben bunlardan utanmak yerine güçlü tarafım olarak gördüm. Farklılıklarım bana güç verdi ve başarılı olmak için çok çalıştım.”

70 metreden çay tabağını vurmak

Michael Phelps kazandığı madalyalarla Amerika’nın gururu olmayı başardı. Bizim Olimpiyat gururumuz Mete Gazoz’un hikayesi de Michael Phelps ile benzerlikler taşıyor. Tıpkı Michael gibi Mete de okçulukla çok küçük yaşta tanıştı. Çocuk yaşından itibaren olimpiyatlarda elde edeceği başarının hayalini kuruyordu. Çok çalışıyor ve yılın 300 gününü antrenman yaparak geçiriyordu. Kendi ifadesiyle 70 metreden çay tabağını vurmak için günde 400 ok atıyordu.

14 yaşında A milli takıma seçildi. Birincilikler ardı ardına geldi. 2016 yılında Rio Olimpiyatları’nda dikkatleri üzerine tamamen çekti. Ve bu sene yapılan Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandırıp, gururumuz olmayı başardı.

Mete Gazoz’un Michael Phelps ile bir benzerliği daha var. O da tıpkı Michael gibi çocukluğundan itibaren birçok kimsenin “engelli’ diye tanımladığı farklılıkla yaşamını sürdürüyor.

Çocukluğunda başlayan konuşma zorluğu (speech impediment) onu arkadaşlarından ayıran özelliği. Birçokları bunu engel olarak görse de Mete bunu “Ben özel biriyim” diye tanımlıyor.

Başarısının sırrını anlatırken de “Ben farklı birisiyim, hayal ettim, çok çalıştım ve basardım” diyor. Mete Gazoz ve Michael Phelps’in başarı hikayeleri bizler için de öğretilerle dolu.

Zayıflık zannettiğimiz, zaaf diye düşündüğümüz farklı özelliklerimiz bizim en güçlü tarafımız olabilir. Hangi bakış açısından yaklaştığımız çok önemli. Zayıflık olarak düşündüğünüz özelliğiniz var ise kendinize su soruyu sorun: Beni arkadaşlarımdan, diğerlerinden ayıran, özel kılan özelliğim bu olabilir mi? Hangi konuda başarılı olmak istiyorsanız bunun hayalini kurun. Gerçekleştirmek istediğiniz başarıyı detaylarıyla düşünün. Sizi başarıya itecek, size inanan koçlarla, mentorlarla ya da insanlarla bir arada olun. Zorlukları aşmanın yolu etrafınızdakilerin desteğini almaktan geçer. Yüzme ve okçuluk gibi bireysel sporlarda madalya alan sporcular dahi takım başarısının öneminden bahseder.

Kısacası hayattan alacağımız madalyanın yolu zayıflık diye düşündüğümüz özelliklerimizi benimseyip onların bizi farklı kıldığına inanmaktan geçiyor.