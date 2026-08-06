Altın fiyatları gerilerken yatırımcı alıma devam etti

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Savaşla düşüşe geçen altın fiyatları bankalarda tutulan altın mevduatlarının TL bazında büyüklüğünü 2. çeyrekte 307 milyar TL küçülttü. Altın mevduatlarının ağırlık bazında büyüklüğü bu dönemde 23,1 ton artarak 660 tona çıktı. Yani banka aracılığıyla altın yatırımı yapanlar, fiyatlar düşerken alım yaptı.

Türkiye’de altın geleneksel olarak en çok tercih edi­len yatırım araçlarının başında geliyor. Farklı kurum­ların yaptığı araştırmalara göre, sistem dışında yani yastık altın­da 4 bin 500-5 bin ton civarın­da altın bulunuyor. Yastık altının dışında yatırımcıların bir bölü­mü bankalardaki altın hesapla­rını tercih ediyor.

Bankacılık Dü­zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe­ki altın mevduatına ilişkin yılın ikinci çeyrek rakamlarını açık­ladı. Veriler analiz edildiğinde il­ginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 28 Şubat tarihinde ABD-İsrail’in İran’a saldırmasıyla yılın ikinci çeyreğinde küresel anlamda al­tın fiyatlarında önemli dalgalan­malar yaşandı. 2025 yılının ta­mamında ve bu yılın ilk ayların­da altın fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı.

Savaş sonrası sert düşüş

Altın fiyatlarındaki rekor artış ve Türkiye’deki yüksek miktar­lardaki altın yatırımı ekonomik birimlerde servet artışına neden olduğu kamuoyunda tartışılmış­tı. Savaşla birlikte altın fiyatla­rının düşüşe geçmesi geçmişten gelen bazı ezberleri de bozmuş­tu.

Çünkü altın, savaş ve ekono­mik krizlerde ‘güvenli liman’ olarak görülüyordu. Fakat İran Savaşı’nda altın fiyatları sert ge­ri çekildi. Bunun nedeni olarak uzmanlar farklı gerekçeler orta­ya koyuyor.

Bunlardan biri son aylarda önemli bir ralliye imza atan altında, büyük yatırımcılar İran Savaşı’nı kar satışı olarak kullandı. Diğer taraftan savaşla birlikte artan enerji fiyatları enf­lasyon üzerinde baskı yarattı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yerine faiz artırımı­na giderek doların güçlenmesine neden olacak adımlar atabileceği beklentisi.

Hesaplarda ton bazında artış

Yılın ikinci çeyreğinde banka­lardaki altın mevduatlarının bü­yüklüğü Türk Lirası (TL) bazın­da gerilemiş gözüküyor. BDDK verilerine göre mart sonunda 4 trilyon 273 milyar TL seviyesin­de bulunan altın mevduatlarının büyüklüğü haziran ayı sonunda 3 trilyon 966 milyar TL’ye indi.

TL bazında yaşanan bu düşüşte altın fiyatlarında yaşanan geri­leme etkili oldu. Türkiye’de mart sonunda 6 bin 710 TL olan gram altının fiyatı, haziran sonunda 6 bin TL seviyesine düştü. Yani 3 ayda gram altın fiyatlarında yüz­de 10’un üzerinde geriledi. Altın mevduatları TL bazında yüzde 7 gerilese de ağırlık bazında artış yaşandı.

Başka bir ifadeyle mart sonunda bankalardaki altın mev­duatlarının ağırlık bazında kar­şılığı 636,9 tona denk geliyor. Ha­ziran sonundaki altın mevduat­larının ağırlık bazında karşılığı ise 660 ton. Yani yatırımcılar, sa­vaş sonrası altın fiyatları geriler­ken altın mevduatların 23,1 ton­luk ekleme yaptı.

Verilere il bazında bakıldığın­da 81 ilden 67’sinde altın mev­duatlarının ağırlık bazında kar­şılığı artarken 14 ilde geriledi. Miktar olarak altın mevduatları­nın en fazla arttığı il İstanbul ol­du. Mart ayı sonunda 218,6 tona denk gelen altın mevduatlarının büyüklüğü haziran sonunda 11,4 tonluk artışla 230,1 tona ulaş­tı. İkinci sırada 3,4 tonluk artış­la Ankara yer aldı.

En fazla dü­şüş ise Rize’de oldu. Rize’de altın mevduatlarının ağırlık karşılığı mart-haziran arasında 340 ki­logram azaldı. Yüzdesel anlam­da altın mevduatlarının ağırlığı en hızlı yüzde 12,29 ile Gümüş­hane’de yaşandı. Bilecik ve Bursa yine altın mevduatlarının ağır­lık karşılığı yüzdesel anlamda en hızla artan diğer iller olarak sı­ralandı.