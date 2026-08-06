Altın fiyatları gerilerken yatırımcı alıma devam etti
Savaşla düşüşe geçen altın fiyatları bankalarda tutulan altın mevduatlarının TL bazında büyüklüğünü 2. çeyrekte 307 milyar TL küçülttü. Altın mevduatlarının ağırlık bazında büyüklüğü bu dönemde 23,1 ton artarak 660 tona çıktı. Yani banka aracılığıyla altın yatırımı yapanlar, fiyatlar düşerken alım yaptı.
Türkiye’de altın geleneksel olarak en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında geliyor. Farklı kurumların yaptığı araştırmalara göre, sistem dışında yani yastık altında 4 bin 500-5 bin ton civarında altın bulunuyor. Yastık altının dışında yatırımcıların bir bölümü bankalardaki altın hesaplarını tercih ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründeki altın mevduatına ilişkin yılın ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Veriler analiz edildiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 28 Şubat tarihinde ABD-İsrail’in İran’a saldırmasıyla yılın ikinci çeyreğinde küresel anlamda altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandı. 2025 yılının tamamında ve bu yılın ilk aylarında altın fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı.
Savaş sonrası sert düşüş
Altın fiyatlarındaki rekor artış ve Türkiye’deki yüksek miktarlardaki altın yatırımı ekonomik birimlerde servet artışına neden olduğu kamuoyunda tartışılmıştı. Savaşla birlikte altın fiyatlarının düşüşe geçmesi geçmişten gelen bazı ezberleri de bozmuştu.
Çünkü altın, savaş ve ekonomik krizlerde ‘güvenli liman’ olarak görülüyordu. Fakat İran Savaşı’nda altın fiyatları sert geri çekildi. Bunun nedeni olarak uzmanlar farklı gerekçeler ortaya koyuyor.
Bunlardan biri son aylarda önemli bir ralliye imza atan altında, büyük yatırımcılar İran Savaşı’nı kar satışı olarak kullandı. Diğer taraftan savaşla birlikte artan enerji fiyatları enflasyon üzerinde baskı yarattı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yerine faiz artırımına giderek doların güçlenmesine neden olacak adımlar atabileceği beklentisi.
Hesaplarda ton bazında artış
Yılın ikinci çeyreğinde bankalardaki altın mevduatlarının büyüklüğü Türk Lirası (TL) bazında gerilemiş gözüküyor. BDDK verilerine göre mart sonunda 4 trilyon 273 milyar TL seviyesinde bulunan altın mevduatlarının büyüklüğü haziran ayı sonunda 3 trilyon 966 milyar TL’ye indi.
TL bazında yaşanan bu düşüşte altın fiyatlarında yaşanan gerileme etkili oldu. Türkiye’de mart sonunda 6 bin 710 TL olan gram altının fiyatı, haziran sonunda 6 bin TL seviyesine düştü. Yani 3 ayda gram altın fiyatlarında yüzde 10’un üzerinde geriledi. Altın mevduatları TL bazında yüzde 7 gerilese de ağırlık bazında artış yaşandı.
Başka bir ifadeyle mart sonunda bankalardaki altın mevduatlarının ağırlık bazında karşılığı 636,9 tona denk geliyor. Haziran sonundaki altın mevduatlarının ağırlık bazında karşılığı ise 660 ton. Yani yatırımcılar, savaş sonrası altın fiyatları gerilerken altın mevduatların 23,1 tonluk ekleme yaptı.
Verilere il bazında bakıldığında 81 ilden 67’sinde altın mevduatlarının ağırlık bazında karşılığı artarken 14 ilde geriledi. Miktar olarak altın mevduatlarının en fazla arttığı il İstanbul oldu. Mart ayı sonunda 218,6 tona denk gelen altın mevduatlarının büyüklüğü haziran sonunda 11,4 tonluk artışla 230,1 tona ulaştı. İkinci sırada 3,4 tonluk artışla Ankara yer aldı.
En fazla düşüş ise Rize’de oldu. Rize’de altın mevduatlarının ağırlık karşılığı mart-haziran arasında 340 kilogram azaldı. Yüzdesel anlamda altın mevduatlarının ağırlığı en hızlı yüzde 12,29 ile Gümüşhane’de yaşandı. Bilecik ve Bursa yine altın mevduatlarının ağırlık karşılığı yüzdesel anlamda en hızla artan diğer iller olarak sıralandı.
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