Altın fiyatlarında ezber bozan hareket

Son dönemde piyasalarda­ki fiyatlama davranışları, geçmişteki ezberleri yıka­cak türden. Bunun en somut ör­neği altın fiyatlarında yaşanıyor. Ekonomik kriz ve savaş gibi be­lirsizliğin arttığı ortamlarda al­tın hep ‘güvenli liman’ olarak gö­rüldü ve fiyatı bu tür zamanlar­da arttı. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon son­rası altında görülen hareket, ez­berlerin tam tersi yönünde oldu.

Ne zaman savaşın sona ereceği­ne yönelik bir haber akışı olsa al­tın fiyatları yükseliyor, gerginlik artınca da düşüyor. Savaş önce­sinde 5 bin 600 dolar sınırına çı­karak rekor kıran altının ons fi­yatı, 28 Şubat’tan bu yana yüzde 14’e yakın değer kaybetti. Dün de ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran bir türlü işleri yoluna ko­yamıyor, nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamasını bilmi­yor. Yakında akıllanmaları ge­rek, artık iyi adam” açıklaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden olurken altın­da satış baskısı yarattı.

Savaşta altın neden düştü?

Peki altın fiyatları neden geç­mişte benzer süreçlerin tersine hareket ediyor? Altın fiyatların­daki bu alışılmadık hareket tarzı ile ilgili çok sayıda görüş var. Bun­lardan bir tanesi savaş nedeniyle nakit sıkıntısı çeken bazı ülkele­rin altın varlığını sattığı yönün­de. Diğeri ise petrol fiyatlarında yaşanan artışın yaratacağı enf­lasyonist baskının faiz artışları­na neden olabileceği… Yani artan faizlerden yararlanmak isteyen ve altında son yıllarda ciddi ka­zanç elde eden yatırımcıların po­zisyon değiştirme çabasına gir­meleri altın­da satış baskısı oluşturuyor. Al­tın fiyatlarının geçen yıl ba­şından bu yıl ocak ayı sonu­na kadar olan süre­de yüzde 114 değer kazan­ması göz ardı edilmemeli. Yani çok hızlı bir yükselişin ardından patlak veren savaş, bu getiriyi re­alize etmek isteyenler için iyi bir fırsat yaratmışa benziyor.

İleriye dönük beklentiler

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, kurumların ileriye dönük beklentilerini de farklılaştırıyor. Örneğin, altın fiyatlarına yönelik 2026 beklentisini güncelleyen Morgan Stanley, ons altın için yılın ikinci yarısına ilişkin hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara çekti. Amundi Investment Institute’te FX Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli ise önümüzdeki 12 aya bakıldığında fiyatların 5 bin 500 dolara doğru hareket etme potansiyeli olduğu görüşünde. Portelli’ye göre altın fiyatları bütün kötü senaryoları fiyatlamış durumda.

Wells Fargo Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon ise altının ons fiyatının 2027 yılına kadar ons başına 8 bin dolara yükselebileceğini belirtti. Goldman Sachs, savaşla sarsılan altın için 2026 sonuna kadar 5 bin 400 dolar tahminini korudu. Kısa vadede enerji şokuyla 3 bin 800 dolara gerileme riski olsa da Goldman Sachs, merkez bankası alımlarının süreceğini öngörüyor.

Goldman Sachs’ın 3 bin 800 dolar tahminini birçok teknik analist de dillendiriyor. Ons fiyatlarının özellikle 4 bin 500 doların altına inmesi halinde satışların hızlanabileceğini söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.