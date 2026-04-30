Altın fiyatlarında ezber bozan hareket
Son dönemde piyasalardaki fiyatlama davranışları, geçmişteki ezberleri yıkacak türden. Bunun en somut örneği altın fiyatlarında yaşanıyor. Ekonomik kriz ve savaş gibi belirsizliğin arttığı ortamlarda altın hep ‘güvenli liman’ olarak görüldü ve fiyatı bu tür zamanlarda arttı. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon sonrası altında görülen hareket, ezberlerin tam tersi yönünde oldu.
Ne zaman savaşın sona ereceğine yönelik bir haber akışı olsa altın fiyatları yükseliyor, gerginlik artınca da düşüyor. Savaş öncesinde 5 bin 600 dolar sınırına çıkarak rekor kıran altının ons fiyatı, 28 Şubat’tan bu yana yüzde 14’e yakın değer kaybetti. Dün de ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor, nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamasını bilmiyor. Yakında akıllanmaları gerek, artık iyi adam” açıklaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden olurken altında satış baskısı yarattı.
Savaşta altın neden düştü?
Peki altın fiyatları neden geçmişte benzer süreçlerin tersine hareket ediyor? Altın fiyatlarındaki bu alışılmadık hareket tarzı ile ilgili çok sayıda görüş var. Bunlardan bir tanesi savaş nedeniyle nakit sıkıntısı çeken bazı ülkelerin altın varlığını sattığı yönünde. Diğeri ise petrol fiyatlarında yaşanan artışın yaratacağı enflasyonist baskının faiz artışlarına neden olabileceği… Yani artan faizlerden yararlanmak isteyen ve altında son yıllarda ciddi kazanç elde eden yatırımcıların pozisyon değiştirme çabasına girmeleri altında satış baskısı oluşturuyor. Altın fiyatlarının geçen yıl başından bu yıl ocak ayı sonuna kadar olan sürede yüzde 114 değer kazanması göz ardı edilmemeli. Yani çok hızlı bir yükselişin ardından patlak veren savaş, bu getiriyi realize etmek isteyenler için iyi bir fırsat yaratmışa benziyor.
İleriye dönük beklentiler
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, kurumların ileriye dönük beklentilerini de farklılaştırıyor. Örneğin, altın fiyatlarına yönelik 2026 beklentisini güncelleyen Morgan Stanley, ons altın için yılın ikinci yarısına ilişkin hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara çekti. Amundi Investment Institute’te FX Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli ise önümüzdeki 12 aya bakıldığında fiyatların 5 bin 500 dolara doğru hareket etme potansiyeli olduğu görüşünde. Portelli’ye göre altın fiyatları bütün kötü senaryoları fiyatlamış durumda.
Wells Fargo Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon ise altının ons fiyatının 2027 yılına kadar ons başına 8 bin dolara yükselebileceğini belirtti. Goldman Sachs, savaşla sarsılan altın için 2026 sonuna kadar 5 bin 400 dolar tahminini korudu. Kısa vadede enerji şokuyla 3 bin 800 dolara gerileme riski olsa da Goldman Sachs, merkez bankası alımlarının süreceğini öngörüyor.
Goldman Sachs’ın 3 bin 800 dolar tahminini birçok teknik analist de dillendiriyor. Ons fiyatlarının özellikle 4 bin 500 doların altına inmesi halinde satışların hızlanabileceğini söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.
