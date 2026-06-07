Altın fiyatlarında yükseliş ne zaman

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Yarım asırlık bir finansal fırtınanın ortasındayız. Para birimleri her geçen gün güç kaybediyor. Yatırımcılar umutla güvenli bir liman arıyor. Peki sarı metal gerçekten sığınılacak son kale mi?

Bretton Woods sisteminin yıkıldığı 1971 yılını hatırlayalım. O tarihte altın serbest piyasa sularına adım attı. Bugüne kadar tam altı devasa döngü yarattı. Makroekonomik rejim değişiklikleri piyasaları derinden sarstı.

Jeopolitik krizler fiyatları akıl almaz seviyelere taşıdı. Fakat madalyonun bir de karanlık yüzü var. Devasa rallilerin ardından asimetrik ayı piyasaları geldi. Yıkıcı çöküşler binlerce yatırımcının servetini saniyeler içinde eritti.

Stagflasyon günlerinden likidite krizlerine altına hücum

İlk büyük dalga 1970 ile 1976 arasında karaya vurdu. Stagflasyon ve petrol şokları dünyayı kasıp kavurdu. Aralık 1974 tarihinde fiyatlar ons başına 193 dolara sıçradı. Ancak spekülatif beklentiler bir anda yerle yeksan oldu.

Uluslararası Para Fonu devasa altın satışlarına başladı. Düşüş trendi kesintisiz tam yirmi ay sürdü. Ağustos 1976 tarihinde fiyatlar 112,50 dolara düştü. Zirveden dibe kayıp yüzde 41,7 oranına ulaştı. İçinde bulunduğumuz döngüde, bu ilk döngüye benzer oranda yüzde 41,7'lik bir kayıp yaşanması halinde, altın fiyatları 3258 dolara kadar gerileyebilir.

İkinci döngü 1976 ile 2001 yıllarını kapsadı. Ocak 1980 tarihinde enflasyon endişeleri ayyuka çıktı. Jeopolitik gerilimler fiyatı 850 dolara kadar fırlattı. Sonra ABD Merkez Bankası aniden sahneye çıktı.

Kurum faiz oranlarını yüzde 20 seviyelerine çekti. Volcker Şoku adındaki hamle altını kelimenin tam anlamıyla ezdi. İngiltere 1999 ile 2001 arasında rezervlerini piyasaya sattı. Neticede piyasa Brown'ın Dibi adındaki felaketi yarattı. Bu dönemde fiyatlar ons başına 252,35 dolara kadar indi. Yirmi bir yıllık süreçte sayısız servet eridi. Toplam kayıp yüzde 70,3 gibi ürkütücüydü. Bu devasa kaybın tekrar etmesi halinde ise altındaki yüzde 70,3 oranındaki düşüş fiyatları 1660 dolar seviyesine çekebilir.

Avrupa borç krizinden devasa salgına fiyat dalgalanmaları

Üçüncü evre 2001 ile 2008 arasında gerçekleşti. Mart 2008 döneminde fiyatlar 1.013,62 dolara ulaştı. Sonbaharda Lehman Brothers şirketinin çöküşü dünyayı sarstı. Küresel nakit ihtiyacı korkunç panik satışlarını tetikledi.

Sadece yedi ayda fiyatlar 692,50 dolara düştü. Yüzde 31,6 oranındaki erime piyasadaki herkesi korkuttu. Ardından parasal genişleme politikaları piyasayı hızla toparladı. Üçüncü dönemdeki bu kaybın tekrarı günümüz piyasasındaki döngüde fiyatları 3823 dolara düşürebilir.

Dördüncü periyot 2008 ile 2015 yıllarındaydı. Eylül 2011 döneminde Avrupa borç krizi patlak verdi. Altın hızla 1.921,41 dolara kadar fırladı. Fakat beklenen enflasyon korkuları bir türlü gerçekleşmedi.

Kurum tahvil alımlarını azaltma sinyalleri gönderdi. Piyasa dört yılı aşkın süren bir kanamaya girdi. Aralık 2015 tarihinde piyasa 1.047,64 dolarda dip test etti. Zirveden yaşanan düşüş tam yüzde 45,4 oranındaydı. Bu döngünün tekrarının yani yüzde 45,4'lük kaybın halen içinde bulunduğumuz döngüde yaşanması halinde fiyatlar 3052 dolara kadar düşebilir.

Beşinci dalga 2015 ile 2022 yıllarını şekillendirdi. Ağustos 2020 döneminde ölümcül salgın belirsizliği hakimdi. Fiyatlar 2.075 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Sonra 2022 yılındaki agresif şok faiz artırımları geldi.

Güçlü dolar baskısı küresel piyasaları derinden etkiledi. Sonbahar aylarında altın 1.614 dolara kadar geriledi. İki yıl süren sancılı süreçte kayıp yüzde 22,2 oldu. Asya merkez bankaları dipten son derece yüklü alımlar yaptı. Böylelikle kurumlar daha büyük bir felaketi kıl payı savuşturdu. Bu kaybın içinde bulunduğumuz döngüde tekrarlanması halinde ise fiyatların dip seviyesi 4348 dolar olarak hesaplanıyor.

BRICS uyanıyor ve tarihi rekorlar kırılıyor

Altıncı büyük döngü 2022 ile 2026 yıllarında gerçekleşti. BRICS ülkeleri zayıflayan dolardan hızla kaçıyor. BRICS ülkeleri kendi bağımsız finansal sistemlerini kuruyor. Amerika borcu 39 trilyon doları aşarak sürdürülemez hale gelmiş bulunuyor.

Üstelik 2026 başındaki Orta Doğu şokları piyasaları vurdu. Tarihler 28 Ocak 2026 gününü gösteriyordu. Altın 5.589,38 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Süper zirve sonrasında yatırımcılar panikle kar satışlarına başladı.

Haziran 2026 itibarıyla fiyatlar 4.331 dolar seviyelerine geriledi. Zirveden yaşanan düşüş oranı tam yüzde 22,5 seviyesindeydi. Şimdi elimizdeki çarpıcı matematiksel verilere yakından bakalım.

Altın piyasasının Hurst Üsteli değeri 0.5 seviyesinin üzerindedir. Matematiksel oran piyasanın rastgele hareket etmediğini kanıtlıyor. Yani belli bir örüntü içinde iniş çıkışlar yaşanıyor. Fiyatların son derece güçlü ve uzun vadeli hafızası var. Trendler kendi kendini besleyerek devam etme eğilimi gösteriyor. Ralliler ve çöküşler piyasada her zaman uzun soluklu oluyor.

Gelecek projeksiyonları yatırımcılara hangi yönü gösteriyor

J.M. Hurst tarafından oluşturulan nominal döngü modellerine bakalım. Mayıs sonu ve Haziran başında korkutucu dipler gerçekleşti. Yaklaşık 45 günlük zorlu dip döngüsü bitti. Analitik projeksiyonlar 2026 yaz aylarının sonuna işaret ediyor.

Hurst dönemsellik analizlerine göre altın fiyatlarını Ağustos ayında 180 günlük döngüde yeni bir tepe bekliyor. Kurumsal tahminler uzun vadeli güçlü boğa piyasasını destekliyor. Fiyatlar 2026 yılının son çeyreğinde yeniden ivme kazanarak yükselecek. Bu analize göre hedef yeniden 5.000 ile 5.400 dolar bandı olacak.

Sistemik risklere karşı gerçekten kusursuz bir kalkan arıyorsunuz. Ancak pozitif reel faiz dönemlerinde son derece dikkatli olmalısınız. Piyasa yüzde 40 ile yüzde 70 arası kayıp yaşatabiliyor. Acımasız ve asimetrik düşüşler devasa servetleri anında eritiyor.

Likidite krizlerinde nakit ihtiyacı hemen varlık satışlarını tetikliyor. Sıkıntılı anlarda altın diğer varlıklar gibi hızla çöküyor. Jeopolitik ve mali krizlerin kalıcılığı ise nihayet gün yüzüne çıktı. Mevcut konjonktürde varlık yukarı yönlü kendini tekrarlayan trendini koruyor.