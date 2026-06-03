Ons altın Asya seansında çarşamba günü 4.480 dolar seviyesine doğru iniyor. ABD doları güçlü Fed beklentileriyle destek bulurken piyasalar XAU/USD paritesini baskılıyor. Trump ve İran arasındaki barış görüşmelerine dair çelişkili açıklamalar yatırımcıları belirsizliğe itiyor. Parite anlık işlemlerde 4.484,01 dolardan alıcı bulurken gün içinde en düşük 4.462,44 dolar ve en yüksek 4.496,72 dolar seviyelerini test etti.

Yurt içi piyasalarda ons altın fiyatlarındaki geri çekilme çeyrek ve gram değerlerine yansıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.589,71 lira ve satış fiyatı 10.854,45 lira seviyelerinden güne başlarken son işlem fiyatı yüzde 0,09 azalışla 10.722,08 lirada denge buldu. Gram altın cephesinde alış fiyatı 6.620,97 lira ve satış fiyatı 6.650,66 lira olarak gerçekleşti. Has altın son işlemlerde yüzde 0,07 oranında düşerek 6.635,82 liradan el değiştiriyor.

Ons altın için teknik göstergeler

Dört saatlik grafik verilerine göre ons altın hareketli ortalamaların altında kalarak düşüş eğilimi sergiliyor. Yatırımcılar kısa vadeli toparlanma çabalarını 4.513,54 dolar seviyesindeki 20 periyotluk basit hareketli ortalama engeliyle sınırlıyor. Piyasa aktörleri 4.553,56 dolardaki 100 periyotluk SMA ve 4.613,72 dolardaki 200 periyotluk SMA dirençlerini takip ediyor. Göreceli güç endeksi 40 seviyesinin ortalarına doğru gerilerken 14 periyotluk indikatör negatif bölgeye dönüyor.

Günlük grafiklerde yatırımcılar ons altın fiyatını 4.416,68 dolardaki 200 günlük SMA destek seviyesinin üzerinde tutuyor. Fiyat hareketini sınırlayan dinamik dirençler 4.580,39 dolardaki 20 günlük SMA ve 4.800,91 dolardaki 100 günlük SMA olarak öne çıkıyor. Günlük RSI indikatörü 42 seviyesinde yatay kalıyor. Momentum indikatörü orta çizginin altında zayıflıyor ve yatırımcılar alt dipleri teyit etmeden aşağı yönlü riski artırıyor.

Orta Doğu krizi ve JOLTS istihdam verileri piyasayı yönlendiriyor

Piyasalar Orta Doğu krizini ve 60 günlük ateşkes anlaşması ihtimalini yakından izliyor. İsrail ordusu Lübnan operasyonlarını sürdürürken İran yönetimi ABD ile müzakereleri askıya alıyor. Trump barış görüşmelerinin devam ettiğini belirtse de piyasa oyuncuları jeopolitik riskleri fiyatlıyor.

ABD nisan ayı JOLTS açık iş sayısı mart ayındaki revize edilmiş 6,887 milyon seviyesinden 7,618 milyona çıkıyor. Açıklanan güçlü veri ABD dolarını destekleyerek ons altın talebini zayıflatıyor.