Altın kalplerden altın tozlu saç boyası

Diyarbakır’a ilk geldiğim yıllarda toptancılar sitesinde yaklaşık 100 metrekare bir alanda saç boyası üretimi yapmaya çalışan bir çift ile tanıştım. Mehmet Cansız ve eşi Esra Cansız’in gayretleri, inançları gözlerinden okunuyordu. Mehmet bey işletme Esra hanım ise kimya bölümü mezunuydu. Haberlerini yaptım. 2004 yılıydı sanırım. Bu genç ve girişimci çift, zaman içinde azimlerinin ve gayretlerinin sonuçlarına almaya başladılar. İlk olarak OSB’nin birinci etabında dış duvarları lila renkli bir tesis kurudular. Büyümeleri her geçen gün devam etti. Zaman içinde sık sık görüşüp haberlerini yapmaya devam ettim. Haberlerini yaptığım ilk günden itibaren de DÜNYA’nın sıkı birer takipçisi oldular. Zaman içinde hem istihdamları hem ürün çeşitlilikleri arttı.

Geçtiğimiz günlerde Lila Kozmetik’te bir tören düzenlendi. Her zaman bizi şaşırtmaya devam eden Mehmet ve Esra Cansız bu defa dünya çapında bir ilke imza atmışlardı. Altın tozu ile saç boyası üretmişlerdi. İç piyasaya ürün veriyorlardı. Ancak bu yeni ve ilk ürünün ilk ihracatı, üç ülkeye üç TIR’la yapılacaktı. Tören de bu yeni ve dünyada ilk olan ürünün ilk ihracatının yapılması üzerine düzenlenmişti. Programa Vali Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaoç ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Tırları alkışla eşliğinde uğurladık.

Lila Kozmetik şimdilerde 430 kişiyi istihdam eden, dünya çapında bir marka haline geldi. Yaklaşık 18 yıl gibi bir zaman diliminde… Şimdi 20 bin metrekare kapalı alanı olan Lila Kozmetik’e artık bu alanda yetmiyor. 30 ülkeye ihracat yapıyorlar.

Çalışanlarının çalışma koşullarına çok önem veriyorlar. Çalışanların rahatını sağlayacak her türlü ortam tesis içinde oluşturulmuş. Cansız çifti ayrıca yaklaşık üç yıl önce bir vakıf kurdular. Bu vakıf üzerinden yaptıkları yardımları, dokundukları hayatları söylemek isterdim ama sınırlarımı da aşmak istemem.

Lila Kozmetik Diyarbakır’dan dünyaya açılan ve saç boyasında Türkiye’nin yüzde 40 ihracatını gerçekleştiren bir firmamız. Diyarbakır’da kazandılar, kazandıklarını Diyarbakır’da yatırıma dönüştürdüler. Her geçen gün artan bir katma değer oluşturuyorlar. Artık Lila Kozmetik ile ilgili bir şeyler duyduğumda daha çok gururlanıyorum. İnancın, dürüstlüğün, birlikteliğin ve azmin neler başardığının en güzel örneğidir Lila Kozmetik.

Sizler altın kalplerinizle başardıkça, biz de bu başarılarınızı yazmaya ve gururlanmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Esra hanım, teşekkürler Mehmet bey...